Эксперт предупредила — у кого есть преддиабетическое состояние или диабет, селедку под шубой есть опасно. Но не только из-за указанных продуктов, а из-за наличия майонеза в блюде.

с чего всё началось

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