Общество

Вести.RuВести.RuДиетолог рассказала об опасности любимой закуски россиян

Диетолог Елена Соломатина рассказала, что данное блюдо имеет высокий гликемический индекс. Несмотря на то, что в селедке под шубой есть овощи, они не совсем полезны, поскольку находятся в вареном состоянии.
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с чего всё началось

Диетолог назвала самое вредное блюдо новогоднего стола

Эксперт предупредила — у кого есть преддиабетическое состояние или диабет, селедку под шубой есть опасно. Но не только из-за указанных продуктов, а из-за наличия майонеза в блюде.
Вечерняя Москва08:33

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Диетолог назвала самое вредное блюдо на новогоднем столе

РЕН ТВ21:39

Врач рассказала, кому нельзя есть селедку под шубой

РИА Новости10:51

Диетолог предупредила о возможном вреде селедки под шубой

РБК16:27

Диетолог назвала самое вредное блюдо на новогоднем столе

RT на русском14:27

Врач рассказала о вреде селедки под шубой

Политика Сегодня11:12

Диетолог рассказала о самом вредном новогоднем угощении

Московский Комсомолец22:24

Диетолог назвала самое вредное блюдо новогоднего стола

Вечерняя Москва08:33
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Общество

ГИБДД исключит «площадку» из экзамена на права

ГИБДД рассчитывает, что водители перестанут сдавать "площадку" для получения прав с 1 октября 2020 года, сообщил начальник отделения экзаменационной работы управления надзорной деятельности ГУОБДД МВД Николай Гиляков.
РИА Новости 04:28
Происшествия

Под Белгородом из-под завалов взорвавшегося дома достали тело мужчины

Под Белгородом из-под завалов взорвавшегося дома в поселке Яковлево спасатели достали тело мужчины. Очевидцы сообщили, что его увозят.
Российская газета 16:41
Происшествия

Спартаковского фаната задержали в Москве и увезли в Петербург

Болельщик столичного "Спартака" Валерий Бевз был задержан в Москве и доставлен в Санкт-Петербург для дачи показаний в рамках уголовного дела.
Газета.Ru 16:22
Происшествия

В Новом Уренгое семилетняя девочка выпала из окна девятого этажа

В Новом Уренгое семилетняя девочка выпала из окна девятого этажа и смогла выжить. Об этом 1 декабря сообщил портал NUR24.
Московский Комсомолец Ямал 01 декабря в 07:56
Происшествия

Медведь-шатун загрыз пенсионера под Иркутском, забравшись к нему в дом

REGNUM 15:16
Гаджеты

Представлен обновлённый Opel Insignia 2020 модельного года

Накануне публичного дебюта в рамках Брюссельского автосалона, который откроет свои двери в январе, Opel и Vauxhall показали обновленную Insignia 2020 модельного года.
Тарантас Ньюс 22:03
Шоу-бизнес

Ольга Бузова на сцене перепутала фамилию Льва Лещенко

Получившая пару статуэток на музыкальной премии певица попала в неловкую ситуацию, когда оказалась на сцене после народного артиста РСФСР Льва Лещенко.
Волга-Медиа 05:12
Экономика

РБК: Греф предложил выдавать электронную подпись в крупнейших банках

Глава Сбербанка Герман Греф направил вице-премьеру Максиму Акимову предложение о предоставлении права на выдачу усиленных квалифицированных электронных подписей (КЭП) юридическим лицам через крупнейшие банки, сообщает РБК.
Коммерсантъ 19:44
Футбол

Аморузо: «С недавних пор Роналду просто влачится по полю»

Бывший футболист «Ювентуса» Никола Аморузо дал совет форварду «старой синьоры» Криштиану Роналду, раскритиковав заодно его текущую форму.
Евро-футбол.ру 14:37
Происшествия

В Хабаровске сняли с рейса обездвиженных алкоголем жителей Бурятии

Пассажиры рейса Хабаровск — Иркутск из Бурятии в состоянии сильного алкогольного опьянения не смогли дойти до самолета — в выдвижном рукаве для прохода на борт их обнаружила служба авиабезопасности, после чего мужчин сняли с рейса, говорится в сообщении управления на транспорте МВД по Дальневосточному федеральному округу.
РБК 21:48
Происшествия

СК на Камчатке начал проверку после нападения стаи собак на ребенка

Следователи начали проверку по факту нападения стаи собак на ребенка недалеко от школы в Вилючинске Камчатского края.
Известия 21:28
Авто

С 1 января в России для водителей введут новые штрафы

Как сообщает ToDay News Ufa, в России с 1 января 2020 года вступят в действие новые штрафы: за «ночную» парковку коммерческого транспорта во дворах жилых домов для каршеринговых авто и для «ГАЗелей» от 1 до 5 тыс. рублей; за езду по дорогам общего пользования без номеров от 5 тыс. рублей, могут и прав лишить.
ToDay News Ufa 07:17
Общество

В ДВФУ объяснили, за что уволили главу медцентра

Ранее в ДВФУ сообщили, что трудовой договор с главврачом был прекращен 29 ноября "в связи с выявленными ограничениями на занятие трудовой деятельностью, установленными Трудовым кодексом".
РИА Новости 19:42
Энергетика

Россия и Украина на 10 лет продлили контракт на транзит нефти

«3 декабря 2019 года АО "Укртранснафта" и ПАО "Транснефть" заключили дополнительное соглашение к договору о предоставлении услуг по транспортировке нефти территорией Украины, которое продлевает его действие на десять лет — с 1 января 2020 года до 1 января 2030 года»,— говорится в сообщении.
Коммерсантъ 09:30
Политика

В следующую Госдуму могут пройти всего три партии

Свой прогноз эксперты дают на основе анализа результатов голосования по партспискам в ходе региональных и муниципальных выборов 2018–2019 гг. Всего за этот период прошло 272 кампании со смешанным или чисто пропорциональным голосованием, которые затронули 53 региона с 39,34 млн избирателей – это 36,3% от их общего числа в России, говорится в докладе.
Ведомости 16:00
Политика

Назначено голосование по санкциям против России в Сенате США

Комитет по иностранным делам Сената США запланировал голосование по санкциям против России, сообщают информационные агентства.
Взгляд.ру 16:59
Общество

Навальный нашел у ведущей ВГТРК самолет и яхту за 8 млрд рублей

RuNews24.ru вчера в 10:03
Автоспорт

Перес развернул Феттеля на тестах в Абу-Даби

По результатам первого дня тестов Феттель откатал 136 кругов и показал второе время, Перес стал четвертым.
Sports.ru 10:27
Общество

Эксперты оценили затраты россиян на новогодний ужин в 10 тыс. руб

РБК вчера в 21:18
Происшествия

СК завершил расследование дела сестер Хачатурян

РБК 01:52
Здоровье

Новый филиал детской стоматологической поликлиники открылся в Иркутске

Торжественное открытие филиала детской стоматологической поликлиники состоялось в Иркутске 3 декабря 2019 года.
Областная газета (г. Иркутск) 03:21
Происшествия

Из-за подмены анализов у виновника ДТП в Екатеринбурге завели дело

Свердловские следователи возбудили уголовное дело по факту подмены анализов у виновника страшной аварии в Екатеринбурге.
REGNUM 07:06
Экономика

Панорамный ресторан и популярный фитнес-центр появятся в новом ТРЦ Благовещенска

Торговый центр «Европейский» начала строить компания «Дальсвет проект», однако через пару лет остановила работы и позже была признана банкротом.
Амурская правда вчера в 20:05
Энергетика

Bloomberg: в ОПЕК говорят о конце золотого века сланцевой нефти в США

В ОПЕК считают, что золотому веку сланцевой нефти в США пришёл конец, пишет Bloomberg со ссылкой на источники в организации.
RT на русском 00:30
Экономика

«Росатом» станет совладельцем купившей «Трансконтейнер» группы «Дело»

Переговоры между «Росатомом» и Шишкаревым начались уже после того, как бизнесмен объявил о своем намерении принять участие в аукционе за «Трансконтейнер», а госкорпорация получила статус единого инфраструктурного оператора по развитию Северного морского пути (СМП), рассказывает один из собеседников РБК, — это были «два параллельных процесса».
РБК вчера в 16:00
Шоу-бизнес

Нарусова рассказала, почему Собчак не живет с Богомоловым

Мать Ксении Собчак Людмила Нарусова в программе «Ты не поверишь!», которая выходит на НТВ, поделилась, почему молодожены до настоящего времени не съехались.
RuNews24.ru вчера в 10:49
Общество

В США Илон Маск предстал перед судом за клевету

Американские СМИ сообщают, что глава компании SpaceX Илон Маск предстал перед судом в Лос-Анджелесе по делу о клевете в адрес британского дайвера Вернона Ансуорта.
Комсомольская правда 22:44
Политика

США вновь отказали в выдаче виз российской делегации

Члены делегации Федерального казначейства РФ не смогли получить визы на въезд в США для участия в Конференции Международного института регулирования аудиторской профессии, сообщает пресс-служба российского посольства в Вашингтоне на официальной странице в Facebook.
REGNUM 22:18
Шоу-бизнес

Певцов в образе Сталина ответил на слова Познера об абортах

РИА Новости 19:51
Игры

По фильму «Звездный Десант» выйдет стратегия в реальном времени

Игра «Starship Troopers: Terran Command» вознамерилась завоевать славу среди стратегий в реальном времени.
Ридус вчера в 17:11
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