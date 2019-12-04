Общество
Вести.RuДиетолог рассказала об опасности любимой закуски россиян
Диетолог Елена Соломатина рассказала, что данное блюдо имеет высокий гликемический индекс. Несмотря на то, что в селедке под шубой есть овощи, они не совсем полезны, поскольку находятся в вареном состоянии.
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с чего всё началось
Эксперт предупредила — у кого есть преддиабетическое состояние или диабет, селедку под шубой есть опасно. Но не только из-за указанных продуктов, а из-за наличия майонеза в блюде.Вечерняя Москва08:33
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Общество
ГИБДД исключит «площадку» из экзамена на права
ГИБДД рассчитывает, что водители перестанут сдавать "площадку" для получения прав с 1 октября 2020 года, сообщил начальник отделения экзаменационной работы управления надзорной деятельности ГУОБДД МВД Николай Гиляков.
Происшествия
Под Белгородом из-под завалов взорвавшегося дома достали тело мужчины
Под Белгородом из-под завалов взорвавшегося дома в поселке Яковлево спасатели достали тело мужчины. Очевидцы сообщили, что его увозят.
Происшествия
Спартаковского фаната задержали в Москве и увезли в Петербург
Болельщик столичного "Спартака" Валерий Бевз был задержан в Москве и доставлен в Санкт-Петербург для дачи показаний в рамках уголовного дела.
Происшествия
В Новом Уренгое семилетняя девочка выпала из окна девятого этажа
В Новом Уренгое семилетняя девочка выпала из окна девятого этажа и смогла выжить. Об этом 1 декабря сообщил портал NUR24.
Гаджеты
Представлен обновлённый Opel Insignia 2020 модельного года
Накануне публичного дебюта в рамках Брюссельского автосалона, который откроет свои двери в январе, Opel и Vauxhall показали обновленную Insignia 2020 модельного года.
Шоу-бизнес
Ольга Бузова на сцене перепутала фамилию Льва Лещенко
Получившая пару статуэток на музыкальной премии певица попала в неловкую ситуацию, когда оказалась на сцене после народного артиста РСФСР Льва Лещенко.
Экономика
РБК: Греф предложил выдавать электронную подпись в крупнейших банках
Глава Сбербанка Герман Греф направил вице-премьеру Максиму Акимову предложение о предоставлении права на выдачу усиленных квалифицированных электронных подписей (КЭП) юридическим лицам через крупнейшие банки, сообщает РБК.
Футбол
Аморузо: «С недавних пор Роналду просто влачится по полю»
Бывший футболист «Ювентуса» Никола Аморузо дал совет форварду «старой синьоры» Криштиану Роналду, раскритиковав заодно его текущую форму.
Происшествия
В Хабаровске сняли с рейса обездвиженных алкоголем жителей Бурятии
Пассажиры рейса Хабаровск — Иркутск из Бурятии в состоянии сильного алкогольного опьянения не смогли дойти до самолета — в выдвижном рукаве для прохода на борт их обнаружила служба авиабезопасности, после чего мужчин сняли с рейса, говорится в сообщении управления на транспорте МВД по Дальневосточному федеральному округу.
Происшествия
СК на Камчатке начал проверку после нападения стаи собак на ребенка
Следователи начали проверку по факту нападения стаи собак на ребенка недалеко от школы в Вилючинске Камчатского края.
Авто
С 1 января в России для водителей введут новые штрафы
Как сообщает ToDay News Ufa, в России с 1 января 2020 года вступят в действие новые штрафы: за «ночную» парковку коммерческого транспорта во дворах жилых домов для каршеринговых авто и для «ГАЗелей» от 1 до 5 тыс. рублей; за езду по дорогам общего пользования без номеров от 5 тыс. рублей, могут и прав лишить.
Общество
В ДВФУ объяснили, за что уволили главу медцентра
Ранее в ДВФУ сообщили, что трудовой договор с главврачом был прекращен 29 ноября "в связи с выявленными ограничениями на занятие трудовой деятельностью, установленными Трудовым кодексом".
Энергетика
Россия и Украина на 10 лет продлили контракт на транзит нефти
«3 декабря 2019 года АО "Укртранснафта" и ПАО "Транснефть" заключили дополнительное соглашение к договору о предоставлении услуг по транспортировке нефти территорией Украины, которое продлевает его действие на десять лет — с 1 января 2020 года до 1 января 2030 года»,— говорится в сообщении.
Политика
В следующую Госдуму могут пройти всего три партии
Свой прогноз эксперты дают на основе анализа результатов голосования по партспискам в ходе региональных и муниципальных выборов 2018–2019 гг. Всего за этот период прошло 272 кампании со смешанным или чисто пропорциональным голосованием, которые затронули 53 региона с 39,34 млн избирателей – это 36,3% от их общего числа в России, говорится в докладе.
Политика
Назначено голосование по санкциям против России в Сенате США
Комитет по иностранным делам Сената США запланировал голосование по санкциям против России, сообщают информационные агентства.
Общество
Навальный нашел у ведущей ВГТРК самолет и яхту за 8 млрд рублей
Автоспорт
Перес развернул Феттеля на тестах в Абу-Даби
По результатам первого дня тестов Феттель откатал 136 кругов и показал второе время, Перес стал четвертым.
Здоровье
Новый филиал детской стоматологической поликлиники открылся в Иркутске
Торжественное открытие филиала детской стоматологической поликлиники состоялось в Иркутске 3 декабря 2019 года.
Происшествия
Из-за подмены анализов у виновника ДТП в Екатеринбурге завели дело
Свердловские следователи возбудили уголовное дело по факту подмены анализов у виновника страшной аварии в Екатеринбурге.
Экономика
Панорамный ресторан и популярный фитнес-центр появятся в новом ТРЦ Благовещенска
Торговый центр «Европейский» начала строить компания «Дальсвет проект», однако через пару лет остановила работы и позже была признана банкротом.
Энергетика
Bloomberg: в ОПЕК говорят о конце золотого века сланцевой нефти в США
В ОПЕК считают, что золотому веку сланцевой нефти в США пришёл конец, пишет Bloomberg со ссылкой на источники в организации.
Экономика
«Росатом» станет совладельцем купившей «Трансконтейнер» группы «Дело»
Переговоры между «Росатомом» и Шишкаревым начались уже после того, как бизнесмен объявил о своем намерении принять участие в аукционе за «Трансконтейнер», а госкорпорация получила статус единого инфраструктурного оператора по развитию Северного морского пути (СМП), рассказывает один из собеседников РБК, — это были «два параллельных процесса».
Шоу-бизнес
Нарусова рассказала, почему Собчак не живет с Богомоловым
Мать Ксении Собчак Людмила Нарусова в программе «Ты не поверишь!», которая выходит на НТВ, поделилась, почему молодожены до настоящего времени не съехались.
Общество
В США Илон Маск предстал перед судом за клевету
Американские СМИ сообщают, что глава компании SpaceX Илон Маск предстал перед судом в Лос-Анджелесе по делу о клевете в адрес британского дайвера Вернона Ансуорта.
Политика
США вновь отказали в выдаче виз российской делегации
Члены делегации Федерального казначейства РФ не смогли получить визы на въезд в США для участия в Конференции Международного института регулирования аудиторской профессии, сообщает пресс-служба российского посольства в Вашингтоне на официальной странице в Facebook.
Игры
По фильму «Звездный Десант» выйдет стратегия в реальном времени
Игра «Starship Troopers: Terran Command» вознамерилась завоевать славу среди стратегий в реальном времени.