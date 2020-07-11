Здоровье
Невские НовостиДиетолог разрешила колу, чипсы и бургеры
По словам Григорян, диетологи активно придерживаются позиции, что нет абсолютно вредных и абсолютно полезных продуктов, но есть так называемые «рисковые». К последним относятся кола, чипсы, бургеры.
Читать в источнике
Оценить32
с чего всё началось
Врач-диетолог, ведущий научный сотрудник НИИ питания РАМН Ольга Григорян рассказала в эфире радиостанции «Говорит Москва», как сделать свой рацион здоровее и полезнее.Говорит Москвавчера в 06:31
Подробнее о событии
Показать все источники
Диетолог рассказала, как часто можно есть бургеры и чипсы без вреда здоровью
Говорит Москвавчера в 06:31
Автоматически обработано 7255 источников, обновлено в 08:48, Ашберн
Политика
ФРГ предложила членам ЕС ввести санкции из-за кибератаки на Бундестаг в 2015 году
Германия в июне предложила странам Европейского союза ввести санкции против причастных к хакерской атаке на Бундестаг, которая была осуществлена в 2015 году, однако решение по этому вопросу до сих пор не принято.
ТАСС 07:00
Армия и оружие
Истребители РФ сопроводили самолет ВВС США над Японским морем
Газета.Ru вчера в 11:56
Футбол
«Арсенал» выиграет у «Тоттенхэма» в 35-м туре АПЛ 12 июля
Матч 35-го тура АПЛ «Тоттенхэм» - «Арсенал» начнется в 18:30 по московскому времени.
ODDS.ru 02:33
Экономика
Работающим пенсионерам с 1 августа скорректируют выплаты
У работающих пенсионеров в России с 1 августа начнётся корректировка пенсий, что является обязательной ежегодной процедурой, пишет «Российская газета» со ссылкой на Пенсионный фонд России.
RT на русском 04:27
Происшествия
«Норникель» сообщил о почти 45 тоннах разлившегося на Таймыре керосина
Интерфакс 06:38
Космос
ОАЭ планируют в этом году отправить зонд на Марс
Зонд, который будет отправлен к Марсу, должен будет дать представление о динамике погоды Красной планеты, а также выявить любую важную информацию для весьма крупной цели - строительства на планете поселения для людей.
Discover24 05:53
Политика
Путин отверг связь между Крымом и ухудшением отношений Москвы с Киевом
Ухудшение отношений Москвы и Киева «в принципе не связано» с присоединением Крыма к России.
РБК 07:58
Происшествия
В Москве во время свадебного банкета скончалась невеста
В ресторане на юге Москвы во время свадебного застолья погибла невеста, сообщает РЕН ТВ.
Газета.Ru вчера в 18:32
Общество
МВД назвало организатора несогласованных акций в поддержку Фургала
RuNews24.ru вчера в 20:33
Политика
Песков объяснил нежелание Путина быстро увольнять чиновников
Президент России Владимир Путин ведет «довольно последовательную» кадровую политику и поэтому не желает быстро увольнять чиновников, как того требуют критики.
Lenta.ru 08:12
Шоу-бизнес
Адвокат Ефремова обратился к его дочери
Lenta.ru вчера в 10:23
Армия и оружие
ВС Латвии заявили о приближении семи кораблей России к границе
Военное дело 10 июля в 04:51
Единоборства
Россиянин Ян завоевал титул чемпиона UFC в легчайшем весе
Российский боец смешанного стиля Петр Ян завоевал титул чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легчайшей весовой категории (до 61,2 кг).
Коммерсантъ 00:17
Здоровье
В Минздраве оценили риск второй волны эпидемии коронавируса
Вероятность возникновения второй волны эпидемии COVID-19 зависит от соблюдения людьми мер безопасности, заявил главный инфекционист Минздрава Владимир Чуланов.
РИА Новости 06:01
Политика
Вассерман обвинил Украину в военном преступлении против России
Власти Украины предложили возобновить подачу воды в обмен на возвращение полуострова.
URA.Ru вчера в 23:32
Шоу-бизнес
Вдову Виктора Проскурина выселили из столичной квартиры
Друзья семьи сообщили журналистам, что причина проста — возлюбленную Проскурина выселяют.
StarHit.ru 08:00
Экономика
В России предложили провести деноминацию рубля
Василий Карпунин из "БКС Брокер" разъяснил, что деноминацию обычно используют в странах с гиперинфляцией, а сейчас России не нужно этого делать, так как достигнуты определенные успехи в стабилизации курса рубля и удержании инфляции.
Газета.Ru 10 июля в 09:52
Политика
Илья Гращенков: Москва проспала революцию в Хабаровске
Как обратил внимание российский политолог, «Москва проспала революцию в Хабаровске».
Deita.ru вчера в 06:45
Армия и оружие
Крейсер «Адмирал Нахимов» сможет успешно противодействовать флоту НАТО
Имеющий мощное вооружение корабль сможет успешно с большой долей вероятности противостоять НАТО.
Актуальные Новости вчера в 08:39
Общество
Заразность коронавируса SARS-CoV-2 возросла на 30%
Как ранее сообщало ИА REGNUM, власти Южной Кореи заявили, что в стране начал быстро распространяться новый штамм коронавируса, который получил обозначение GH.
REGNUM 06:13
Общество
Вильфанд предупредил москвичей о начале «периода некомфортной погоды»
Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд в беседе с RT рассказал о существенном изменении температурного фона на следующей неделе в Москве.
RT на русском 08:03
Экономика
Кудрин сообщил о застое в экономике
Глава Счётной палаты Алексей Кудрин сообщил выпускникам Российской экономической школы о застое в российской экономике, который можно преодолеть структурными реформами.
RT на русском вчера в 11:19
Кино
Эрик Киллмонгер возглавил рейтинг лучших злодеев Marvel
Газета.Ru вчера в 13:50
Авто
Компания Toyota представила кроссовер Corolla Cross за 2,2 млн рублей
Новый кроссовер Toyota Corolla Cross, который дебютировал 9 июля, не доберется до российского рынка.
Новые автомобили 00:27
Игры
Опубликован трейлер фанатского ремейка GTA: San Andreas
В Сети появился трейлер ремейка GTA: San Andreas, создаваемого на графическом движке Unreal Engine 4. Он разрабатывается мододелами из команды ArcadiaSquad.
Discover24 02:26
Происшествия
В Иркутске ликвидировали пожар на крыше многоэтажного дома
Известия вчера в 23:45