Здоровье

Невские НовостиНевские НовостиДиетолог разрешила колу, чипсы и бургеры

По словам Григорян, диетологи активно придерживаются позиции, что нет абсолютно вредных и абсолютно полезных продуктов, но есть так называемые «рисковые». К последним относятся кола, чипсы, бургеры.
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с чего всё началось

Диетолог рассказала, как часто можно есть бургеры и чипсы без вреда здоровью

Врач-диетолог, ведущий научный сотрудник НИИ питания РАМН Ольга Григорян рассказала в эфире радиостанции «Говорит Москва», как сделать свой рацион здоровее и полезнее.
Говорит Москвавчера в 06:31

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Диетолог рассказала, как часто можно есть чипсы без вреда для здоровья

РИА Новостивчера в 23:36

Диетолог объяснила, при каких условиях кола и чипсы не навредят здоровью

Взгляд.рувчера в 08:54

Диетолог назвала безопасный для здоровья объем бургеров в рационе

РЕН ТВ00:09

Диетолог рассказала, как часто можно есть чипсы и бургеры без вреда для здоровья

НТВвчера в 10:19

Диетолог раскрыла, как часто можно есть чипсы без вреда для здоровья

Московский Комсомолец00:14

Диетолог рассказала, как часто можно есть чипсы и бургеры

Газета.Ruвчера в 07:40

Диетолог рассказала, как часто можно есть бургеры и чипсы без вреда здоровью

Говорит Москвавчера в 06:31
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Пьяные школьницы перевернулись на угнанной «Волге» в центре Москвы

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Политика

ФРГ предложила членам ЕС ввести санкции из-за кибератаки на Бундестаг в 2015 году

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Армия и оружие

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Футбол

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Матч 35-го тура АПЛ «Тоттенхэм» - «Арсенал» начнется в 18:30 по московскому времени.
ODDS.ru 02:33
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Работающим пенсионерам с 1 августа скорректируют выплаты

У работающих пенсионеров в России с 1 августа начнётся корректировка пенсий, что является обязательной ежегодной процедурой, пишет «Российская газета» со ссылкой на Пенсионный фонд России.
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Происшествия

«Норникель» сообщил о почти 45 тоннах разлившегося на Таймыре керосина

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Космос

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Зонд, который будет отправлен к Марсу, должен будет дать представление о динамике погоды Красной планеты, а также выявить любую важную информацию для весьма крупной цели - строительства на планете поселения для людей.
Discover24 05:53
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Политика

Путин отверг связь между Крымом и ухудшением отношений Москвы с Киевом

Ухудшение отношений Москвы и Киева «в принципе не связано» с присоединением Крыма к России.
РБК 07:58
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Происшествия

В Москве во время свадебного банкета скончалась невеста

В ресторане на юге Москвы во время свадебного застолья погибла невеста, сообщает РЕН ТВ.
Газета.Ru вчера в 18:32
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Общество

МВД назвало организатора несогласованных акций в поддержку Фургала

RuNews24.ru вчера в 20:33
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Политика

Песков объяснил нежелание Путина быстро увольнять чиновников

Президент России Владимир Путин ведет «довольно последовательную» кадровую политику и поэтому не желает быстро увольнять чиновников, как того требуют критики.
Lenta.ru 08:12
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Адвокат Ефремова обратился к его дочери

Lenta.ru вчера в 10:23
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Армия и оружие

ВС Латвии заявили о приближении семи кораблей России к границе

Военное дело 10 июля в 04:51
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Происшествия

Прокуратура начала проверку после жесткой посадки самолета под Тверью

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Единоборства

Россиянин Ян завоевал титул чемпиона UFC в легчайшем весе

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В Минздраве оценили риск второй волны эпидемии коронавируса

Вероятность возникновения второй волны эпидемии COVID-19 зависит от соблюдения людьми мер безопасности, заявил главный инфекционист Минздрава Владимир Чуланов.
РИА Новости 06:01
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Политика

Вассерман обвинил Украину в военном преступлении против России

Власти Украины предложили возобновить подачу воды в обмен на возвращение полуострова.
URA.Ru вчера в 23:32
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Вдову Виктора Проскурина выселили из столичной квартиры

Друзья семьи сообщили журналистам, что причина проста — возлюбленную Проскурина выселяют.
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Экономика

В России предложили провести деноминацию рубля

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Газета.Ru 10 июля в 09:52
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Как обратил внимание российский политолог, «Москва проспала революцию в Хабаровске».
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Армия и оружие

Крейсер «Адмирал Нахимов» сможет успешно противодействовать флоту НАТО

Имеющий мощное вооружение корабль сможет успешно с большой долей вероятности противостоять НАТО.
Актуальные Новости вчера в 08:39
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Общество

Заразность коронавируса SARS-CoV-2 возросла на 30%

Как ранее сообщало ИА REGNUM, власти Южной Кореи заявили, что в стране начал быстро распространяться новый штамм коронавируса, который получил обозначение GH.
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Вильфанд предупредил москвичей о начале «периода некомфортной погоды»

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд в беседе с RT рассказал о существенном изменении температурного фона на следующей неделе в Москве.
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Кудрин сообщил о застое в экономике

Глава Счётной палаты Алексей Кудрин сообщил выпускникам Российской экономической школы о застое в российской экономике, который можно преодолеть структурными реформами.
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Этери Тутберидзе и Алена Косторная стали первыми лауреатами

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Новый кроссовер Toyota Corolla Cross, который дебютировал 9 июля, не доберется до российского рынка.
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Картина Роя Лихтенштейна продана на аукционе Christie’s за $46 млн

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В Сети появился трейлер ремейка GTA: San Andreas, создаваемого на графическом движке Unreal Engine 4. Он разрабатывается мододелами из команды ArcadiaSquad.
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В Иркутске ликвидировали пожар на крыше многоэтажного дома

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