Здоровье

Невские НовостиНевские НовостиДиетолог разрешила колу, чипсы и бургеры

По словам Григорян, диетологи активно придерживаются позиции, что нет абсолютно вредных и абсолютно полезных продуктов, но есть так называемые «рисковые». К последним относятся кола, чипсы, бургеры.
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с чего всё началось

Диетолог рассказала, как часто можно есть бургеры и чипсы без вреда здоровью

Врач-диетолог, ведущий научный сотрудник НИИ питания РАМН Ольга Григорян рассказала в эфире радиостанции «Говорит Москва», как сделать свой рацион здоровее и полезнее.
Говорит Москвавчера в 06:31

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Диетолог рассказала, как часто можно есть чипсы и бургеры без вреда для здоровья

НТВвчера в 10:19

Диетолог раскрыла, как часто можно есть чипсы без вреда для здоровья

Московский Комсомолец00:14

Диетолог назвала безопасный для здоровья объем бургеров в рационе

РЕН ТВ00:09

Диетолог рассказала, как часто можно есть чипсы без вреда для здоровья

РИА Новостивчера в 23:36

Диетолог объяснила, при каких условиях кола и чипсы не навредят здоровью

Взгляд.рувчера в 08:54

Диетолог рассказала, как часто можно есть чипсы и бургеры

Газета.Ruвчера в 07:40

Диетолог рассказала, как часто можно есть бургеры и чипсы без вреда здоровью

Говорит Москвавчера в 06:31
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Автоматически обработано 7255 источников, обновлено в 05:46, Ашберн
Общество

Минздрав назвал регионы с самой высокой заболеваемостью туберкулезом

Чукотка возглавила список регионов с самой высокой заболеваемостью туберкулезом, сообщает RT со ссылкой на данные Минздрава.
РИА Новости 02:05
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Общество

В России за сутки выявлено 6611 случаев коронавируса

В России за сутки подтверждено 6611 случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19.
RT на русском вчера в 03:36
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Общество

Олег Тиньков перенес операцию по пересадке костного мозга

Финансовая газета 10 июля в 12:50
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Общество

Новые акции в поддержку Фургала в Хабаровске прошли без задержаний

Несанкционированные акции в Хабаровске в поддержку губернатора Сергея Фургала, арестованного по обвинению в организации убийств, прошли без задержаний.
РБК 04:10
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Единоборства

Россиянин Ян завоевал титул чемпиона UFC в легчайшем весе

Российский боец смешанного стиля Петр Ян завоевал титул чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легчайшей весовой категории (до 61,2 кг).
Коммерсантъ 00:17
Происшествия

На Таймыре разлилось до 20 тонн топлива из-за разгерметизации трубы

РИА Новости 05:26
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Происшествия

В Москве во время свадебного банкета скончалась невеста

В ресторане на юге Москвы во время свадебного застолья погибла невеста, сообщает РЕН ТВ.
Газета.Ru вчера в 18:32
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Общество

Бежавшая из Гонконга в США вирусолог рассказала «правду» о COVID-19

Бежавшая в США вирусолог из Гонконга Ли-Мэн Янь заявила в интервью американскому телеканалу Fox News, что власти Китая якобы узнали о коронавирусе задолго до того, как сообщили об этом.
РИА Новости вчера в 22:30
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Футбол

Экс-арбитр отреагировал на информацию о своем задержании по делу о ставках

Бывший арбитр Павел Стипиди опроверг информацию о задержании в Латвии по делу о ставках на футбольные матчи.
Газета.Ru 05:22
Общество

Ubisoft ответила на утечку информации об игре Far Cry 6

Париж, 10 июля 2020, 20:02 — REGNUM Французская компания Ubisoft прокомментировала факт утечки информации о шестой части игры Far Cry.
REGNUM 10 июля в 13:02
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Игры

Появились первые скриншоты предстоящей игры Watch Dogs Legion

Megaobzor.com вчера в 11:46
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Общество

В Калининграде умерла 38-летняя пациентка с коронавирусом

Умершей было всего 38 лет, по данным штаба у женщины были сопутствующие иммунные заболевания.
Новый Калининград.Ru вчера в 04:26
Происшествия

Полицейские разыскивают пассажира машины, устроившего стрельбу на МКАД

Столичные полицейские ведут розыск пассажира машины, который, по предварительным данным, устроил стрельбу на МКАД.
ТАСС 04:48
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Экономика

С 1 августа у работающих пенсионеров вырастут пенсии

Корректировка пенсий работающих пенсионеров начнется с 1 августа.
Российская газета вчера в 21:40
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Футбол

Экс-игрок сборной Австралии Единак объявил о завершении карьеры

Чемпионат 05:04
Общество

ВОЗ допустила возвращение ограничений в России из-за коронавируса

По последним данным, в России число выявленных случаев COVID-19 за сутки выросло на 6509 и составило 707 301.
РИА Новости 09 июля в 20:07
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Кино

Вышел трейлер фильма Невского с участием дочери Ван Дамма

Продюсером проекта является Александр Невский. Именно он привлек к участию в фильме французскую актрису Бьянку Бри.
Discover24 вчера в 05:19
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Общество

Ученый сообщил о росте заразности коронавируса

Заразность коронавируса повысилась на 30% из-за мутации ДНК. Об этом сообщил ученый из Гонконга, пишет South China Morning Post.
РБК 03:53
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Религия

12 июля православная церковь отмечает День Петра и Павла

Новости Курортного района Санкт-Петербурга 04:02
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Политика

Трамп отверг идею выводить США из НАТО

Американский лидер Дональд Трамп отверг идею выводить США из НАТО.
Evo-rus.com 00:08
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Происшествия

По факту ограбления банка в Санкт-Петербурге возбудили дело

В Санкт-Петербурге возбуждено уголовное дело по факту вооруженного ограбления банка.
Известия 04:21
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Происшествия

Двое полицейских погибли в результате перестрелки в Техасе

По меньшей мере двое полицейских были убиты в перестрелке в американском городе Мак-Аллен (штат Техас).
ТАСС вчера в 22:06
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Общество

Володин призвал чиновников перестроить работу с федеральными проектами

Председатель Госдумы Вячеслав Володин призвал саратовских чиновников ответственнее относится к реализации федеральных проектов.
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Шоу-бизнес

Асмус назвала причину отказа от умывания

Актриса Кристина Асмус рассказала, что как-то на съемках гримеры занесли ей несколько видов клещей через общие кисти, вызвав "полный треш" на лице.
Экономика сегодня 05:42
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Происшествия

Умер обнаруживший палатку пропавшей группы Дятлова турист

В Екатеринбурге на 85-м году жизни умер Михаил Шаравин. В 1959 году он первым обнаружил пустую палатку туристов группы Дятлова.
Lenta.ru вчера в 15:59
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Происшествия

Сын бывшего министра спорта насмерть сбил велосипедиста в Подмосковье

Оформленная на мать Артема Иванюженкова BMW X6 уже фигурировала в серьезном ДТП: в 2016 году старший сын Бориса Иванюженкова, занимавшего должность министра спорта РФ в 1999-2000 годах, врезался в автобусную остановку и сбил двух человек все в том же Подольске.
Вести.Ru 02:58
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Политика

В Польше начался второй тур выборов президента

За пост президента борются действующий глава государства Анджей Дуда («Право и справедливость») и мэр Варшавы Рафал Тшасковский («Гражданская коалиция»).
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Здоровье

Казахстан опроверг информацию Китая о вспышке неизвестной пневмонии

Министерство здравоохранения Казахстана опровергло сообщение китайских СМИ, что в стране возник всплеск пневмонии, которая еще более опасна, чем COVID-19.
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Гаджеты

Раскрыты секретные функции смартфонов

Секретные возможности смартфонов раскрыл эксперт проекта НАФИ «Цифровой гражданин» Владимир Гриценко, передает агентство «Прайм».
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Политика

Трамп впервые с начала пандемии появился на публике в маске

Президент США Дональд Трамп впервые с начала пандемии коронавирусной инфекции появился на публике в маске.
RT на русском вчера в 19:19
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