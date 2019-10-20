с чего всё началось

Наконец, испанские специалисты опровергли миф о "пользе" пары бокалов вина в день. Испанские диетологи опровергли миф о "пользе" пары бокалов вина или пива в день. Кроме того, они назвали самые вредные для человека продукты питания, сообщает газета La Vanguardia.

Диетологи назвали продукты, которые никогда нельзя есть

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