Общество
Газета.RuДиетологи назвали продукты, которые никогда нельзя есть
Наконец, испанские специалисты опровергли миф о "пользе" пары бокалов вина в день. Испанские диетологи опровергли миф о "пользе" пары бокалов вина или пива в день. Кроме того, они назвали самые вредные для человека продукты питания, сообщает газета La Vanguardia.
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с чего всё началось
Испанские диетологи в разговоре с La Vanguardia назвали заблуждением утверждение, что "есть можно всё, но в меру", и перечислили продукты, которые следует исключить из рациона.РИА Новости04:32
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