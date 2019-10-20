Общество

Газета.RuГазета.RuДиетологи назвали продукты, которые никогда нельзя есть

Наконец, испанские специалисты опровергли миф о "пользе" пары бокалов вина в день. Испанские диетологи опровергли миф о "пользе" пары бокалов вина или пива в день. Кроме того, они назвали самые вредные для человека продукты питания, сообщает газета La Vanguardia.
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с чего всё началось
Испанские диетологи в разговоре с La Vanguardia
 назвали заблуждением утверждение, что "есть можно всё, но в меру", и перечислили продукты, которые следует исключить из рациона.
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