с чего всё началось

Испанские диетологи в разговоре с La Vanguardia назвали заблуждением утверждение, что "есть можно все, но в меру", и перечислили ряд продуктов, которые стоит исключить из рациона.

Диетологи назвали продукты, которые «никогда нельзя есть»

Происшествия Крупный пожар на складе на западе Москвы ликвидирован Произошло частичное обрушение кровли склада на площади 500 кв. м. Ранее сообщалось, что площадь пожара на западе Москвы достигла 1,5 тыс. кв. м.

Политика Лавров рассказал о провокациях в дипломатии В дипломатии встречаются провокации, поэтому не всегда нужно сразу отвечать на негативные выпады в свой адрес.

Происшествия При ЧП в Красноярском крае было разрушено пять дамб Дамбы, на которых произошёл прорыв в Красноярском крае, возведены незаконно и без разрешающих документов.

Общество В Калифорнии активизировался спящий 500 лет тектонический разрыв Ученые установили, что в Южной Калифорнии впервые за 500 лет начал движение крупный разлом в земной коре, способный вызвать землетрясение магнитудой 8 баллов, передает Science.

Теннис Павлюченкова проиграла Бенчич в финале «ВТБ Кубка Кремля» На пути к финалу победительница турнира обыграла француженку Кристин Младенович, бельгийку Кирстен Флипкенс и словачку Полону Херцог.

Общество В Росстандарте рассказали о новом методе борьбы с недоливом на АЗС Руководитель Росстандарта Алексей Абрамов рассказал, как ведомство собирается бороться с недоливом топлива на АЗС.

Общество Новозеландским солдатам разрешат краситься и носить накладные ресницы Силы обороны Новой Зеландии внесли изменения в рекомендации по уходу за собой и внешнему виду служащих, включая мужчин, сообщает Daily Mail.

Авто Эксперты рассказали, какое машинное масло может «убить» двигатель Специалисты портала «АвтоВзгляд» рассказали об ошибках, которые совершают водители при замене масла в автомобиле.

Кино Фрэнсис Форд Коппола раскритиковал фильмы Marvel вслед за Скорсезе Режиссер Фрэнсис Форд Коппола согласился с критикой Мартина Скорсезе в адрес фильмов Marvel, сообщает Screen Rant.

Общество ПФР сообщил о возможности досрочного выхода на пенсию В Пенсионном фонде России проинформировали россиян предпенсионного возраста о том, что они могут досрочно выйти на пенсию при соблюдении нескольких условий.

Происшествия На соревнованиях в Хабаровске погиб сотрудник Росгвардии Сотрудник Росгвардии из Бурятии погиб от полученных травм во время соревнований в Хабаровске.

Единоборства В Сочи на турнире ММА произошла массовая драка В Сочи на турнире Fight Nights Global 95 произошла массовая драка, сообщает издание Sport24.

Политика Составлен список покинувших Россию чиновников времен 1990-х «Комсомольская правда» составила список бывших российских чиновников, занимавших государственные должности в 1990-х годах и впоследствии покинувших страну.

Политика Глава Киевской ОГА подал в отставку Глава Киевской областной государственной администрации Михаил Бно-Айриян подал в отставку.

Кино Тарантино отказался переделывать «Однажды в Голливуде» для Китая Режиссер кинокартины "Однажды в Голливуде" Квентин Тарантино заявил, что не будет переделывать сцены из фильма по требованию Китаю.

Политика В Кремле прокомментировали действия Турции в Сирии Напомним, что президент Турции 9 октября объявил о начале операции "Источник мира" на севере Сирии.

Происшествия Заместителя главы Генштаба обвинили в крупном мошенничестве Генерал-полковник Халил Арсланов своей вины не признаёт, - сообщает источник Интерфакса.

Фигурное катание Фигуристка Щербакова стала победительницей этапа Гран-при в Лас-Вегасе Российская фигуристка Анна Щербакова заняла первое место в одиночном разряде у женщин на этапе Гран-при фигуристов Skate America, проходившем в Лас-Вегасе.

Армия и оружие СМИ рассказали об оснащении модернизированного «Адмирала Нахимова» Оснащенный современными средствами ПВО, «Адмирал Нахимов» в своем арсенале будет иметь и гиперзвуковую противокорабельную крылатую ракету «Циркон», передает СМИ.