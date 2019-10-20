с чего всё началось

Испанские диетологи в разговоре с La Vanguardia назвали заблуждением утверждение, что "есть можно все, но в меру", и перечислили ряд продуктов, которые стоит исключить из рациона.

Диетологи назвали продукты, которые «никогда нельзя есть»

Политика Назначенный Зеленским губернатор Киевской области подал в отставку Бно-Айриян был назначен на должность губернатора Киевской области указом президента 10 июля 2019 года.

Общество Москвичей предупредили о летней погоде на следующей неделе Глава Гидрометцентра Роман Вильфанд заявил, что в Москве на следующей неделе температура будет как летом, передает "Интерфакс".

Кино Прокат «Малефисенты 2» начался с катастрофы Фильм "Малефисента 2: Владычица тьмы" стартует в американском прокате значительно хуже, чем ожидалось.

Общество Установлен рекорд самого долгого беспосадочного авиарейса Перелет лайнера Boeing 787-9 австралийской авиакомпании Qantas из Нью-Йорка в Сидней стал самым долгим беспосадочным авиарейсом.

Происшествия СК заявил о первых задержаниях после прорыва дамбы в Красноярском крае В Главном управлении МЧС России по Красноярскому краю заявили о возобновлении поисково-спасательных работ в Курагинском районе, где накануне произошёл прорыв дамбы технологического водоёма золотодобывающей артели.

Единоборства Массовая драка произошла в Сочи на турнире ММА Вчера в Сочи главным поединком вечера в рамках турнира по ММА Fight Nights Global 95 стал бой между россиянином Али Багаутиновым и представителем Казахстана Жалгасом Жумагуловым.

Армия и оружие СМИ рассказали об оснащении модернизированного «Адмирала Нахимова» Оснащенный современными средствами ПВО, «Адмирал Нахимов» в своем арсенале будет иметь и гиперзвуковую противокорабельную крылатую ракету «Циркон», передает СМИ.

Общество В Росстандарте рассказали о новом методе борьбы с недоливом на АЗС Руководитель Росстандарта Алексей Абрамов рассказал, как ведомство собирается бороться с недоливом топлива на АЗС.

Происшествия Крупный пожар на складе на западе Москвы ликвидирован Произошло частичное обрушение кровли склада на площади 500 кв. м. Ранее сообщалось, что площадь пожара на западе Москвы достигла 1,5 тыс. кв. м.

Футбол Слуцкий побил рекорд Кумана: это лучший старт «Витесса» в истории В очередном туре Эредивизи команда Леонида Слуцкого обыграла на выезде «Венло» со счетом 4:0 и набрала 23 очка после десяти туров.

Единоборства Бетербиев нокаутировал Гвоздика В боксерском поединке за титулы WBC и IBF российский боксер Артур Бетербиев победил украинца Александра Гвоздика нокаутом в 10 раунде.

Религия Патриарх Кирилл рассказал, для чего нужна церковь Патриарх Московский и всея Руси Кирилл назвал деятельность Русской православной церкви (РПЦ) необходимым условием для полного раскрытия потенциала народа России.

Шоу-бизнес Лиза Галкина получила первую медаль за плавание Лиза Галкина получила первую медаль за плавание Маленькая наследница Пугачевой и Галкина практически ежедневно радует армию своих поклонников новыми победами.

Происшествия Несколько взрывов прогремели в Алеппо Несколько взрывов произошли в восточной части города Алеппо в Сирии. Об этом сообщает телеканал Al Arabiya.

Футбол ЦСКА и «Уфа» объявили стартовые составы на матч РПЛ Стали известны стартовые составы ЦСКА и «Уфы» на матч 13-го тура чемпионата России.

Фигурное катание Фигуристка Анна Щербакова выиграла этап Гран-при в Лас-Вегасе Россиянка Анна Щербакова, проводящая дебютный сезон во взрослом фигурном катании, одержала победу на Skate America — первом этапе Гран-при в Лас-Вегасе.

ЖКХ Около 80 тыс. жителей Луганской области остались без воды «18 октября в городе Лисичанск в связи с задолженностью за потребленную электроэнергию отключено от электроснабжения три насосные станции, в результате чего без централизованного водоснабжения остались около 80 тыс. жителей», — рассказали в госслужбе.

Общество Украинский Су-27 на авиашоу сдул несколько человек В интернете стали популярными видеоролики с украинским истребителем Су-27, который на авиашоу сдул людей, находившихся рядом.

Происшествия Пожар на заводе «Полимерпласт» в Тюмени локализовали Возгорание на заводе "Полимерпласт" в Тюмени локализовали, пострадавших нет. Об этом сообщили ТАСС в воскресенье в пресс-службе МЧС РФ.

Армия и оружие Американцы уходили из Сирии, бросая личные жетоны, служебную документацию и флаг техасских повстанцев Русским доверяют Боец армии США Джозеф Леннинг с американской базы Дадат на севере Сирии после приказа об отходе в сторону Ирака собирался в большой спешке.