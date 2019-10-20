Здоровье
РИА НовостиДиетологи назвали продукты, которые «никогда нельзя есть»
Испанские диетологи в разговоре с La Vanguardia назвали заблуждением утверждение, что "есть можно все, но в меру", и перечислили ряд продуктов, которые стоит исключить из рациона.
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Общество
Установлен рекорд самого долгого беспосадочного авиарейса
Перелет лайнера Boeing 787-9 австралийской авиакомпании Qantas из Нью-Йорка в Сидней стал самым долгим беспосадочным авиарейсом.
Происшествия
Число погибших при прорыве дамбы в Красноярском крае возросло до 15
Количество жертв от прорыва дамбы в Красноярском крае увеличилось до 15 человек, сообщил ТАСС со ссылкой на МЧС России.
Хоккей
«Лос-Анджелес» победил «Калгари», Ковальчук забил в большинстве
«Лос-Анджелес» в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ обыграл «Калгари» — 4:1. Самым результативным игроком встречи стал Джефф Картер, набравший 2 (1+1) очка.
Политика
Новак назвал основу для партнёрства по газу с Украиной в 2020 году
Новак считает, только такое предложение со стороны России может служить основой для дальнейшего сотрудничества с нового года.
Политика
Британский парламент проголосовал за отсрочку «Брекзита»
В четверг после подписания нового соглашения об условиях Брекзита Евросоюз объявил, что он готов предоставить Лондону новую отсрочку.
Армия и оружие
ВСУ обвинили Россию в подготовке широкомасштабной военной агрессии
Начальник Главного управления подготовки — заместитель начальника Генштаба ВС Украины Алексей Таран считает, что Россия якобы готовится к проведению широкомасштабной военной агрессии, Киев намерен ее отразить, в том числе со стороны Белоруссии.
Технологии
Комплект разработчика PlayStation 5 запечатлён на фото
Происшествия
В Москве произошел крупный пожар на складе со скотчем
В московском районе Кунцево произошел крупный пожар в здании склада, передает агентство городских новостей "Москва" со ссылкой на источник.
Общество
В ПФР рассказали о возможности досрочного выхода на пенсию
При отсутствии возможности трудоустройства россияне предпенсионного возраста могут выйти на пенсию досрочно, пишет "Российская газета".
Авто
Назвали регионы РФ с самым высоким и низким транспортным налогом
Самые высокие налоги за свои машины слабее 101 л.с. платят жители Вологодской, Курской и Оренбургской областей, а также республик Башкортостан и Марий Эл: по 25 рублей за «лошадь».
Общество
Путин обратился к работникам дорожного хозяйства с поздравлением
Президент России Владимир Путин поздравил работников дорожного хозяйства с профессиональным праздником.
Фигурное катание
Россиянка Щербакова выиграла этап Гран-при в Лас-Вегасе
Российская фигуристка Анна Щербакова одержала победу на первом этапе Гран-при Международного союза конькобежцев (ISU) -- турнире Skate America в Лас-Вегасе.
Футбол
Мексиканский клуб отказался играть из-за долгов по зарплате
Сами игроки долго и с улыбками аплодировали "Тигресу", выражая своё неуважение. "Веракрус" занимает последнее место в чемпионате Мексики.
Общество
В Росстандарте рассказали о новом методе борьбы с недоливом на АЗС
Руководитель Росстандарта Алексей Абрамов рассказал, как ведомство собирается бороться с недоливом топлива на АЗС.
Авто
Volvo представила первый электрический кроссовер Volvo XC40 Recharge
Компания Volvo Cars представила свой первый полностью электрический автомобиль – XC40 Recharge.
Армия и оружие
Около 1000 американских военных будут переброшены из Сирии в Ирак
Гаджеты
G.Skill представила 32-Гбайт комплекты Trident Z (Royal) с частотой 4000 МГц и задержками CL15
Компания G.Skill представила в сериях Trident Z и Trident Z Royal новые комплекты модулей оперативной памяти, которые сочетают в себе такие качества, как относительно большую ёмкость, высокую частоту и низкие задержки.
Общество
Митинг с требованием освободить осужденную в России израильтянку пройдет в Тель-Авиве
Собраться планируют напротив российского посольства. Требование и лозунг всего один: вернуть Нааму Иссахар домой.
Технологии
Электронные четки из Ватикана взломали за 15 минут
Электронные четки, которые 17 октября представили в Ватикане, оказались с «изъяном». Его обнаружил эксперт по кибербезопасности.
Авто
В России подешевели представительские автомобили
Представительские автомобили в России стали доступнее Средняя стоимость представительского автомобиля с пробегом в России составляет 722 тысячи рублей, что на 16% меньше, чем годом ранее.
Футбол
Дзюба записал видеообращение к болельщикам после матча с «Ростовом»
Гаджеты
В России стартовали продажи кнопочного телефона Nokia 110
Компания HMD Global, являющаяся владельцем бренда Nokia, объявила о старте продаж очередного возрожденного кнопочного телефона.
Армия и оружие
СМИ рассказали об оснащении модернизированного «Адмирала Нахимова»
Оснащенный современными средствами ПВО, «Адмирал Нахимов» в своем арсенале будет иметь и гиперзвуковую противокорабельную крылатую ракету «Циркон», передает СМИ.
Интернет
В России представили мессенджер «Серафим» для быстрых платежей
В Сочи представили мессенджер со встроенной системой быстрых платежей на базе российской платформы «Серафим».
Армия и оружие
«Уралвагонзавод» оснастил танки российскими тепловизорами
Танки Т-72 оснащались тепловизорами французского производства, однако в 2019 году производитель принял решение отказаться от иностранных комплектующих.
Шоу-бизнес
Евгения Феофилактова с размахом отметила день рождения в Эмиратах
Бывшая участница «Дома-2» Евгения Феофилактова двумя днями назад, 18 октября, пышно отметила свой 34-й день рождения.
Происшествия
В Болгарии врачи потеряли пациентку в томографе, сообщили СМИ
Врачи одной из болгарских больниц потеряли семидесятилетнюю пациентку Асенку Христову во время обследования и искали ее шесть часов, сообщает телеканал Nova.