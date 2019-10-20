Испанские диетологи в разговоре с La Vanguardia назвали заблуждением утверждение, что "есть можно все, но в меру", и перечислили ряд продуктов, которые стоит исключить из рациона.

Диетологи назвали продукты, которые «никогда нельзя есть»

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