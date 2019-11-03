Чего избегать Кроме того, опрошенные РИА Новости диетологи сходятся во мнении, что есть ряд продуктов, которые, наоборот, могут навредить иммунитету, среди них слишком жирная пища и в целом обжорство, считает Обложко.

с чего всё началось

Диетолог рекомендует употреблять их, как в свежем, так и в размороженном виде. Кроме того, врач подчеркнул, что больше всего витамина С содержится не в цитрусовых, как принято считать, а в квашенной капусте и болгарском перце.

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