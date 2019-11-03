Общество

ФедералПрессФедералПрессДиетологи назвали продукты, способствующие укреплению иммунитета

Диетолог рекомендует употреблять их, как в свежем, так и в размороженном виде. Кроме того, врач подчеркнул, что больше всего витамина С содержится не в цитрусовых, как принято считать, а в квашенной капусте и болгарском перце.
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с чего всё началось

Диетологи рассказали, какие продукты укрепляют иммунитет

Чего избегать Кроме того, опрошенные РИА Новости диетологи сходятся во мнении, что есть ряд продуктов, которые, наоборот, могут навредить иммунитету, среди них слишком жирная пища и в целом обжорство, считает Обложко.
РИА Новостивчера в 19:09

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Диетологи перечислили укрепляющие иммунитет продукты

Российская газетавчера в 23:34

Что поможет иммунитету поздней осенью? Советы диетологов

Радио Sputnikвчера в 19:00

Диетологи посоветовали укреплять иммунитет квашеной капустой

Известиявчера в 21:11

Диетологи назвали укрепляющие иммунитет продукты

Газета.Ruвчера в 20:55

Что лучше чеснока: диетологи рассказали о продуктах для иммунитета

РЕН ТВвчера в 19:47

Названы укрепляющие иммунитет продукты

RT на русскомвчера в 19:44

Россиянам назвали укрепляющие иммунитет продукты

Lenta.ruвчера в 21:54
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