Общество

Газета.RuГазета.RuДиетологи назвали укрепляющие иммунитет продукты

Диетологи назвали продукты, помогающие укрепить иммунитет человека, сообщает РИА "Новости". Они отметили, что в защите организма наиболее важную роль играет витамин С, который в больших количествах содержится в ягодах и фруктах.
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Диетологи назвали лучшие продукты для укрепления иммунитета

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В Забайкалье арестовали троих подростков за изнасилование и убийство

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Проблема подготовки квалифицированных кадров для России стоит крайне остро.
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