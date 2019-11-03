Общество

Газета.RuГазета.RuДиетологи назвали укрепляющие иммунитет продукты

Диетологи назвали продукты, помогающие укрепить иммунитет человека, сообщает РИА "Новости". Они отметили, что в защите организма наиболее важную роль играет витамин С, который в больших количествах содержится в ягодах и фруктах.
Читать в источнике
Комментировать28
с чего всё началось

Диетологи рассказали, какие продукты укрепляют иммунитет

Чего избегать Кроме того, опрошенные РИА Новости диетологи сходятся во мнении, что есть ряд продуктов, которые, наоборот, могут навредить иммунитету, среди них слишком жирная пища и в целом обжорство, считает Обложко.
РИА Новостивчера в 19:09

Подробнее о событии

Диетологи перечислили укрепляющие иммунитет продукты

Российская газетавчера в 23:34

Россиянам назвали укрепляющие иммунитет продукты

Lenta.ruвчера в 21:54

Диетологи назвали укрепляющие иммунитет продукты

Газета.Ruвчера в 20:55

Диетологи посоветовали укреплять иммунитет квашеной капустой

Известиявчера в 21:11

Что лучше чеснока: диетологи рассказали о продуктах для иммунитета

РЕН ТВвчера в 19:47

Названы укрепляющие иммунитет продукты

RT на русскомвчера в 19:44

Что поможет иммунитету поздней осенью? Советы диетологов

Радио Sputnikвчера в 19:00
Показать все источники
Автоматически обработано 7077 источников, обновлено в 05:33, Ашберн
Происшествия

СК заявил о прогрессе в деле об убийстве главы центра «Э» по Ингушетии

Руководитель Следственного комитета России Александр Бастрыкин распорядился, чтобы сотрудники центрального аппарата ведомства подключились к расследованию уголовного дела об убийстве начальника Центра противодействия экстремизму (ЦПЭ) МВД Ингушетии Ибрагима Эльджаркиева и его брата.
RT на русском 04:43
Единоборства

Появилось видео нокаута в поединке Ковалева и Альвареса

В Сети появилось видео нокаута российского боксера Сергея Ковалева в поединке с мексиканцем Саулем Альваресом.
Известия 02:17
Фигурное катание

Косторная выиграла этап Гран-при, Загитова стала второй

Российская фигуристка Алена Косторная победила на этапе Гран-при во французском Гренобле.
МК-Спорт вчера в 14:44
Шоу-бизнес

Муж больной раком Анастасии Заворотнюк впервые появился на публике

Муж больной раком актрисы Анастасии Заворотнюк Пётр Чернышёв впервые за несколько месяцев выступил на публике.
Сиб.фм 03:31
Культура

Путин поздравил Градского с юбилеем

Президент России Владимир Путин поздравил народного артиста России Александра Градского с 70-летним юбилеем и отметил его уникальные вокальные данные, которые позволили вписать яркие страницы в историю отечественной эстрады, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.
РИА Новости 02:55
Политика

ООН насчитала более 3,3 тыс. погибших в Донбассе за пять лет войны

В Организации Объединенных Наций заявили о более 3 тыс. 330 убитых мирных граждан из-за продолжающейся с 2014 года войны в Донбассе.
Интерфакс 04:02
Музыка

Земфира исполнила новые песни на концерте в Дубае

Все на концерте прозвучали 17 песен. Отметим, что Земфира довольно редко радует своих поклонников выступлениями и новыми треками.
Петербургский дневник 02:57
Происшествия

В Забайкалье арестовали троих подростков за изнасилование и убийство

27 октября 2019 года в сельской местности Кыринского района трое подростков ворвались в частный дом, изнасиловали женщину и избили 40-летнего мужчину, который скончался от полученных травм.
Газета.Ru вчера в 12:09
Здоровье

Ученые вычислили самый опасный возраст для мужчин и женщин

ФедералПресс 31 октября в 03:30
Политика

«Северному потоку – 2» быть: проект вышел на финальную стадию

Проект "Северный поток – 2" подразумевает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год.
Sputnik Литва 01 ноября в 10:35
Политика

Евгений Киселев сообщил о побеге Аркадия Бабченко с Украины

Журналист Евгений Киселев заявил, что Аркадий Бабченко покинул территорию Украины.
Газета.Ru вчера в 15:26
Шоу-бизнес

Ольга Орлова прокомментировала ссору с Ксенией Бородиной

41-летняя Ольга Орлова и 36-летняя Ксения Бородина стали тесно общаться благодаря проекту «Дом-2», где обе участвуют в роли ведущих реалити-шоу.
StarHit.ru вчера в 16:00
Общество

Глава РЭО предложил штрафовать за нераздельный сбор мусора

Глава оператора мусорной реформы — «Российского экологического оператора» — Денис Буцаев назвал условия введения штрафов за нераздельный сбор отходов в России.
BFM.ru 05:20
Экономика

WSJ узнала о покупке сыном экс-главы Минэнерго дома в США за $72 млн

В 2016 году сын экс-министра Виталий Юсуфов продал принадлежащие ему немецкие верфи Nordic Yards одной из компаний малайзийской Genting Group за €230,6 млн.
РБК 01 ноября в 07:38
Гаджеты

Раскрыты характеристики новой бюджетной Nokia

Сетевые источники сообщили, что финская компания HMD Global готовит под брендом Nokia новый смартфон, который придёт на смену Nokia 2.2.
Ferra 04:06
Политика

«Сказочные молодцы» лишают Украину транзита газа, заявил Соловьев

Украину пытаются лишить транзита газа, заявил телеведущий Владимир Соловьев в своем телеграм-канале.
РИА Новости вчера в 17:30
Общество

Командиры расстрелявшего солдат срочника нарушили приказ Шойгу

Газета.Ru 01 ноября в 14:24
Политика

WP: Трамп испытывал ненависть к Украине с первых дней президентства

Дональд Трамп испытывал "неукротимую ненависть" к Украине с первых дней пребывания на посту президента США.
ТАСС вчера в 17:33
Политика

Зеленский потребовал от украинских военных «держать порох сухим» в Донбассе

Газета.Ru 03:35
Политика

Содержащийся в израильской тюрьме Бурков планирует вернуться в Россию

Содержащийся в израильской тюрьме по американскому запросу россиянин Алексей Бурков заявил, что рассчитывает вернуться в РФ.
РЕН ТВ 05:04
Происшествия

В Курской области школьницы разрушили несколько надгробий на кладбище

В городе Щигры Курской области три школьницы разрушили памятники на нескольких могилах.
РБК вчера в 13:54
Технологии

Названо безопасное время использования гаджетов подростками

Кубанские новости вчера в 09:30
Происшествия

Шестилетняя девочка выжила в двух ДТП за день в Кировской области

Известия вчера в 12:41
Шоу-бизнес

Леонардо Ди Каприо встретился с Гретой Тунберг

Телеканал 360° вчера в 18:04
Энергетика

«Ведомости» узнали об убыточности запасов «Сургутнефтегаза»

Максимальная доля коммерчески рентабельных запасов нефти у компании «Сургутнефтегаз» составляет 548 млн тонн (41% запасов).
РБК 01 ноября в 10:43
Шоу-бизнес

Бывший муж Ани Лорак показал женщину, воспитывающую их дочь Софию

Ани Лорак, невзирая на болезненный развод, проявила мудрость зрелой женщины и не стала препятствовать встречам экс-супруга и любимой дочки.
Вечерний курьер 03:32
Происшествия

В самолете премьер-министра Японии произошел пожар

Lenta.ru 05:16
Общество

Одесситы провели митинг-реквием у демонтированного барельефа Жукова

Возмущенные жители Одессы провели митинг-реквием у здания областного военкомата после демонтажа барельефа маршала Георгия Жукова, сообщает 2 ноября Odessa.online.
Известия вчера в 15:17
Хоккей

ХК «Трактор» отправил в отставку главного тренера

Хоккейный клуб «Трактор» отправил в отставку главного тренера Петериса Скудру.
News.ru вчера в 18:23
Политика

Зеленский прошел через «коридор позора» в Тернополе

У здания областной администрации активисты устроили политику "коридор позора".
Piter.tv 01 ноября в 12:00
Как работают Яндекс.Новости?
Главное