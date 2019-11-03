Общество
Газета.RuДиетологи назвали укрепляющие иммунитет продукты
Диетологи назвали продукты, помогающие укрепить иммунитет человека, сообщает РИА "Новости". Они отметили, что в защите организма наиболее важную роль играет витамин С, который в больших количествах содержится в ягодах и фруктах.
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Кино
Новый «Терминатор: Темные судьбы» стартовал в российском прокате
Evo-rus.com 31 октября в 09:00
Происшествия
В Забайкалье арестовали троих подростков за изнасилование и убийство
В Кыринском районе Забайкальского края трое несовершеннолетних были арестованы за изнасилование и умышленное причинение тяжкого вреда здоровью человека с летальным исходом.
Газета.Ru вчера в 12:09
Космос
SpaceX предложит междугородние перелеты на ракете
Кубанские новости 31 октября в 08:48
Происшествия
Убийство главы центра «Э» по Ингушетии назвали заказным
Взгляд.ру вчера в 12:41
Авто
Кроссовер Toyota Raize начали отгружать дилерам
Пользователь Twitter из Японии опубликовал фото только что доставленных к одному из дилеров новых, еще официально не представленных кроссоверов Toyota Raize.
Российская газета 01 ноября в 03:00
Происшествия
В Находке возобновили поиски моряка с танкера «Залив Америка»
Активная фаза поисков моряка танкера "Залив Америка", где прогремел взрыв, возобновлена, сообщил РИА Новости представитель аварийно-спасательного подразделения порта Находка.
РИА Новости вчера в 19:24
Фигурное катание
Косторная победила на этапе Гран-при во Франции, Загитова — вторая
Ранее сообщалось, что Пападакис и Сизерон победили в танцах на льду на этапе Гран-при во Франции.
RT на русском вчера в 14:51
Происшествия
Пожар произошел на складе в подмосковном Жуковском
Склад загорелся в городском округе Жуковский в Московской области. Площадь пожара составила 3,5 тысячи квадратных метров.
Российская газета 00:21
Происшествия
В Башкирии трое детей провалились под лед на озере
Трое маленьких детей провалились под лёд на озере в башкирском селе Байгильдино, отец сумел вытащить их и доставить в больницу, однако один ребёнок скончался, сообщили в ГУ МЧС по Башкирии.
РИА Новости вчера в 08:31
Кино
Квентин Тарантино назвал любимый фильм этого года
Писатель и кинокритик издания Deadline Пит Хаммонд в своей еженедельной колонке рассказал о беседе с режиссером Квентином Тарантино, который признался, что большего всего в этом году ему понравился фильм "Капкан".
РИА Новости вчера в 23:56
Здоровье
Врач предупредил об опасности аномального тепла в ноябре
Врач-терапевт Виктор Лившин рассказал "Вечерней Москве", как аномальное тепло в ноябре отразится на самочувствии жителей Центральной России.
РИА Новости 01:01
Технологии
Какие профессии поглотит искусственный интеллект в России
В ближайшие 5–10 лет искусственный интеллект станет частью очень многих бизнес-процессов, а к середине XXI века серьёзно изменит почти все отрасли экономики и содержание практически каждой профессии.
News.ru вчера в 03:36
Политика
Байден обвинил Трампа в укреплении российских позиций в Сирии
Бывший вице-президент США Джо Байден заявил, что из-за отсутствия у президента США Дональда Трампа внешней политики позиции России в Сирии укрепляются.
Коммерсантъ вчера в 23:57
Шоу-бизнес
Александр Градский отмечает 70-летний юбилей
3 ноября исполняется 70 лет народному артисту России Александру Градскому.
RT на русском 00:46
Кино
Телекомпания HBO снимет приквел к сериалу «Игра престолов»
На официальной странице сериала, каждую серию которого с замиранием сердца ожидал весь мир, появилась информация о приквеле к "Игре престолов".
МТВ онлайн 31 октября в 22:02
Космос
Ученые нашли в Солнечной системе шестую карликовую планету
Ученые обнаружили в Солнечной системе шестую карликовую планету — астрономы установили, что космическое тело из главного пояса астероидов Гигея (Hygiea), оказывается, соответствует всем параметрам, для того чтобы считаться карликовой планетой.
Sputnik Грузия 31 октября в 03:26
Политика
Рада обратилась к США с просьбой по поводу полка «Азов»
Верховная рада Украины призвала конгресс США провести тщательное расследование в отношении полка «Азов» перед тем, как включать его в список террористических организаций.
RT на русском 01 ноября в 04:53
Шоу-бизнес
Симоньян опубликовала трогательный снимок с новорожденной дочкой
Главный редактор RT Маргарита Симоньян опубликовала в Instagram фотографию супруга, актера театра и кино Тиграна Кеосаяна, с новорожденной дочерью Маро на руках.
ФАН вчера в 10:08
Единоборства
Гарсия нокаутировал Дуно в андеркарде боя Ковалева с Альваресом
21-летний американец одержал 19-ю победу. Дуно потерпел второе поражение в 23 боях.
Sportbox.RU вчера в 23:32
Политика
Норвежский политик заявила о важности снятия санкций с России
Во время празднования 75-летнего юбилея освобождения Восточного Финнмарка в Норвегии прошла двухдневная конференция с Россией, в ходе которой политик заявила о важности снятия санкций с Москвы.
РИА Новости вчера в 22:19
Политика
Киев намерен запросить помощь Канады в случае срыва Минских соглашений
Украина намерена попросить помощи Канады, как основного союзника, в случае полной невозможности выполнения Минских соглашений.
Военное обозрение 00:49
Политика
WP рассказал о ненависти Трампа к Украине с первых дней президентства
Президент США Дональд Трамп испытывал "неукротимую ненависть" к Украине с первых дней пребывания в Белом доме, пишет Washington Post со ссылкой на действующих и бывших сотрудников администрации американского лидера.
РИА Новости вчера в 19:43
Единоборства
Масвидаль победил Диаса и завоевал пояс самого опасного парня в UFC
Хорхе Масвидаль одолел Нейта Диаса на турнире UFC 244 и стал обладателем пояса The Baddest Motherfucker (BMF) — "главного гангстера" организации.
Газета.Ru 00:04
Футбол
«Зенит» не смог в большинстве обыграть ЦСКА
«Зенит» из Санкт-Петербурга принимал на «Газпром Арене» столичный ЦСКА в рамках 15-го тура РПЛ. Матч завершился миром со счетом 1:1.
NewInform вчера в 13:22
Автоспорт
Боттас из Mercedes выиграл квалификацию Гран-при США «Формулы-1»
Финский пилот Валттери Боттас из команды Mercedes показал лучшее время в квалификации 19-го этапа чемпионата «Формулы-1» — Гран-при США.
Коммерсантъ вчера в 17:38
Общество
В Гидрометцентре обещают «розовую зиму»
В главном синоптическом ведомстве страны считают, что предстоящая зима в России будет «розовой».
МедиаПоток вчера в 02:42
Экономика
Концепция развития России до 2020 года оказалась невыполнимой
Стратегия-2020 Концепция социально-экономического развития России до 2020 года, разработанная Минэкономразвития, была утверждена правительством в ноябре 2008 года.
РБК вчера в 01:00
Происшествия
Взрыв газа произошел в жилом доме в Челябинской области
В жилом доме в Челябинской области произошел хлопок газовоздушной смеси, сообщает ТАСС со ссылкой на МЧС.
Газета.Ru вчера в 16:18
Технологии
Автомобили россиян смогут самостоятельно парковаться и вызывать помощь
Российские водители смогут устанавливать в автомобили систему, контролирующую их состояние здоровья.
Lenta.ru вчера в 20:09
Происшествия
СК начал проверку после аварийной посадки SSJ-100 в Тюмени
Следователи начали доследственную проверку после экстренной посадки в Тюмени самолета с отказавшим двигателем, передает "Интерфакс".
Газета.Ru 01 ноября в 11:17