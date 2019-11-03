Общество

Газета.RuГазета.RuДиетологи назвали укрепляющие иммунитет продукты

Диетологи назвали продукты, помогающие укрепить иммунитет человека, сообщает РИА "Новости". Они отметили, что в защите организма наиболее важную роль играет витамин С, который в больших количествах содержится в ягодах и фруктах.
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Диетологи назвали лучшие продукты для укрепления иммунитета

Телеканал 360°00:34

Диетологи перечислили укрепляющие иммунитет продукты

Российская газетавчера в 23:34

Названы укрепляющие иммунитет продукты

RT на русскомвчера в 19:44

Диетологи посоветовали укреплять иммунитет квашеной капустой

Известиявчера в 21:11

Диетологи назвали укрепляющие иммунитет продукты

Газета.Ruвчера в 20:55

Россиянам назвали укрепляющие иммунитет продукты

Lenta.ruвчера в 21:54

Внештатный диетолог Минздрава назвал продукты для укрепления иммунитета

РБК31 октября в 19:02
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Новый «Терминатор: Темные судьбы» стартовал в российском прокате

Evo-rus.com 31 октября в 09:00
Происшествия

В Забайкалье арестовали троих подростков за изнасилование и убийство

В Кыринском районе Забайкальского края трое несовершеннолетних были арестованы за изнасилование и умышленное причинение тяжкого вреда здоровью человека с летальным исходом.
Газета.Ru вчера в 12:09
Космос

SpaceX предложит междугородние перелеты на ракете

Кубанские новости 31 октября в 08:48
Происшествия

Убийство главы центра «Э» по Ингушетии назвали заказным

Взгляд.ру вчера в 12:41
Авто

Кроссовер Toyota Raize начали отгружать дилерам

Пользователь Twitter из Японии опубликовал фото только что доставленных к одному из дилеров новых, еще официально не представленных кроссоверов Toyota Raize.
Российская газета 01 ноября в 03:00
Происшествия

В Находке возобновили поиски моряка с танкера «Залив Америка»

Активная фаза поисков моряка танкера "Залив Америка", где прогремел взрыв, возобновлена, сообщил РИА Новости представитель аварийно-спасательного подразделения порта Находка.
РИА Новости вчера в 19:24
Фигурное катание

Косторная победила на этапе Гран-при во Франции, Загитова — вторая

Ранее сообщалось, что Пападакис и Сизерон победили в танцах на льду на этапе Гран-при во Франции.
RT на русском вчера в 14:51
Происшествия

Пожар произошел на складе в подмосковном Жуковском

Склад загорелся в городском округе Жуковский в Московской области. Площадь пожара составила 3,5 тысячи квадратных метров.
Российская газета 00:21
Происшествия

В Башкирии трое детей провалились под лед на озере

Трое маленьких детей провалились под лёд на озере в башкирском селе Байгильдино, отец сумел вытащить их и доставить в больницу, однако один ребёнок скончался, сообщили в ГУ МЧС по Башкирии.
РИА Новости вчера в 08:31
Кино

Квентин Тарантино назвал любимый фильм этого года

Писатель и кинокритик издания Deadline Пит Хаммонд в своей еженедельной колонке рассказал о беседе с режиссером Квентином Тарантино, который признался, что большего всего в этом году ему понравился фильм "Капкан".
РИА Новости вчера в 23:56
Здоровье

Врач предупредил об опасности аномального тепла в ноябре

Врач-терапевт Виктор Лившин рассказал "Вечерней Москве", как аномальное тепло в ноябре отразится на самочувствии жителей Центральной России.
РИА Новости 01:01
Технологии

Какие профессии поглотит искусственный интеллект в России

В ближайшие 5–10 лет искусственный интеллект станет частью очень многих бизнес-процессов, а к середине XXI века серьёзно изменит почти все отрасли экономики и содержание практически каждой профессии.
News.ru вчера в 03:36
Политика

Байден обвинил Трампа в укреплении российских позиций в Сирии

Бывший вице-президент США Джо Байден заявил, что из-за отсутствия у президента США Дональда Трампа внешней политики позиции России в Сирии укрепляются.
Коммерсантъ вчера в 23:57
Шоу-бизнес

Александр Градский отмечает 70-летний юбилей

3 ноября исполняется 70 лет народному артисту России Александру Градскому.
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Кино

Телекомпания HBO снимет приквел к сериалу «Игра престолов»

На официальной странице сериала, каждую серию которого с замиранием сердца ожидал весь мир, появилась информация о приквеле к "Игре престолов".
МТВ онлайн 31 октября в 22:02
Космос

Ученые нашли в Солнечной системе шестую карликовую планету

Ученые обнаружили в Солнечной системе шестую карликовую планету — астрономы установили, что космическое тело из главного пояса астероидов Гигея (Hygiea), оказывается, соответствует всем параметрам, для того чтобы считаться карликовой планетой.
Sputnik Грузия 31 октября в 03:26
Политика

Рада обратилась к США с просьбой по поводу полка «Азов»

Верховная рада Украины призвала конгресс США провести тщательное расследование в отношении полка «Азов» перед тем, как включать его в список террористических организаций.
RT на русском 01 ноября в 04:53
Шоу-бизнес

Симоньян опубликовала трогательный снимок с новорожденной дочкой

Главный редактор RT Маргарита Симоньян опубликовала в Instagram фотографию супруга, актера театра и кино Тиграна Кеосаяна, с новорожденной дочерью Маро на руках.
ФАН вчера в 10:08
Единоборства

Гарсия нокаутировал Дуно в андеркарде боя Ковалева с Альваресом

21-летний американец одержал 19-ю победу. Дуно потерпел второе поражение в 23 боях.
Sportbox.RU вчера в 23:32
Политика

Норвежский политик заявила о важности снятия санкций с России

Во время празднования 75-летнего юбилея освобождения Восточного Финнмарка в Норвегии прошла двухдневная конференция с Россией, в ходе которой политик заявила о важности снятия санкций с Москвы.
РИА Новости вчера в 22:19
Политика

Киев намерен запросить помощь Канады в случае срыва Минских соглашений

Украина намерена попросить помощи Канады, как основного союзника, в случае полной невозможности выполнения Минских соглашений.
Военное обозрение 00:49
Политика

WP рассказал о ненависти Трампа к Украине с первых дней президентства

Президент США Дональд Трамп испытывал "неукротимую ненависть" к Украине с первых дней пребывания в Белом доме, пишет Washington Post со ссылкой на действующих и бывших сотрудников администрации американского лидера.
РИА Новости вчера в 19:43
Единоборства

Масвидаль победил Диаса и завоевал пояс самого опасного парня в UFC

Хорхе Масвидаль одолел Нейта Диаса на турнире UFC 244 и стал обладателем пояса The Baddest Motherfucker (BMF) — "главного гангстера" организации.
Газета.Ru 00:04
Футбол

«Зенит» не смог в большинстве обыграть ЦСКА

«Зенит» из Санкт-Петербурга принимал на «Газпром Арене» столичный ЦСКА в рамках 15-го тура РПЛ. Матч завершился миром со счетом 1:1.
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Автоспорт

Боттас из Mercedes выиграл квалификацию Гран-при США «Формулы-1»

Финский пилот Валттери Боттас из команды Mercedes показал лучшее время в квалификации 19-го этапа чемпионата «Формулы-1» — Гран-при США.
Коммерсантъ вчера в 17:38
Общество

В Гидрометцентре обещают «розовую зиму»

В главном синоптическом ведомстве страны считают, что предстоящая зима в России будет «розовой».
МедиаПоток вчера в 02:42
Экономика

Концепция развития России до 2020 года оказалась невыполнимой

Стратегия-2020 Концепция социально-экономического развития России до 2020 года, разработанная Минэкономразвития, была утверждена правительством в ноябре 2008 года.
РБК вчера в 01:00
Происшествия

Взрыв газа произошел в жилом доме в Челябинской области

В жилом доме в Челябинской области произошел хлопок газовоздушной смеси, сообщает ТАСС со ссылкой на МЧС.
Газета.Ru вчера в 16:18
Технологии

Автомобили россиян смогут самостоятельно парковаться и вызывать помощь

Российские водители смогут устанавливать в автомобили систему, контролирующую их состояние здоровья.
Lenta.ru вчера в 20:09
Происшествия

СК начал проверку после аварийной посадки SSJ-100 в Тюмени

Следователи начали доследственную проверку после экстренной посадки в Тюмени самолета с отказавшим двигателем, передает "Интерфакс".
Газета.Ru 01 ноября в 11:17
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