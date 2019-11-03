Общество

Газета.RuГазета.RuДиетологи назвали укрепляющие иммунитет продукты

Диетологи назвали продукты, помогающие укрепить иммунитет человека, сообщает РИА "Новости". Они отметили, что в защите организма наиболее важную роль играет витамин С, который в больших количествах содержится в ягодах и фруктах.
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с чего всё началось

Диетологи рассказали, какие продукты укрепляют иммунитет

Чего избегать Кроме того, опрошенные РИА Новости диетологи сходятся на мнении, что есть ряд продуктов, которые, наоборот, могут навредить иммунитету, среди таких продуктов слишком жирная пища и в целом обжорство, считает Обложко.
РИА Новостивчера в 19:09

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Диетологи назвали лучшие продукты для укрепления иммунитета

Телеканал 360°00:34

Диетологи перечислили укрепляющие иммунитет продукты

Российская газетавчера в 23:34

Что поможет иммунитету поздней осенью? Советы диетологов

Радио Sputnikвчера в 19:00

Диетологи посоветовали укреплять иммунитет квашеной капустой

Известиявчера в 21:11

Диетологи назвали укрепляющие иммунитет продукты

Газета.Ruвчера в 20:55

Названы укрепляющие иммунитет продукты

RT на русскомвчера в 19:44

Россиянам назвали укрепляющие иммунитет продукты

Lenta.ruвчера в 21:54
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Происшествия

СКР сообщил о серьёзном прогрессе в раскрытии убийства Эльджаркиева

Глава центра «Э» МВД Ингушетии был расстрелян накануне на улице Академика Анохина в Москве.
Говорит Москва 03:56
Армия и оружие

Украина показала ракету, которую «невозможно сбить»

Взгляд.ру 02:52
Армия и оружие

Минобороны показало видео загрузки ракет «Ярс» в пусковую установку

Минобороны России показало загрузку "Ярсов" в пусковую установку. Уникальные кадры были сняты в Калужской области.
Вести.Ru 01 ноября в 02:50
Политика

Украина победила в борьбе против «Северного потока-2»

Ранее ГЛАС сообщал о том, что Владимир Зеленский прокомментировал решение Дании по «Северному-потоку-2».
ГЛАС.RU 31 октября в 13:33
Единоборства

Сергей Ковалев проиграл Альваресу титул чемпиона мира

Российский боксер Сергей Ковалев не смог одержать победу в поединке за титул Всемирной боксерской организации (WBO) полутяжелой весовой категории против мексиканца Сауля Альвареса.
Вести.Ru 01:13
Общество

«Нафтогаз» подал новый иск против «Газпрома»

«Нафтогаз Украины» направил в Стокгольмский арбитраж новый иск против «Газпрома», касающийся газового транзита.
Известия вчера в 10:31
Экономика

Состояние Илона Маска возросло на $2 млрд

Состояние основателя компании SpaceX Илона Маска возросло на $2 млрд, сообщает Forbes.
Газета.Ru вчера в 22:12
Политика

Стало известно о драке глав СБУ и администрации Зеленского

Председатель Службы безопасности Украины (СБУ) Иван Баканов подрался с главой администрации президента Украины Андреем Богданом.
Lenta.ru вчера в 20:48
Политика

WP: Трамп испытывал ненависть к Украине с первых дней президентства

Дональд Трамп испытывал "неукротимую ненависть" к Украине с первых дней пребывания на посту президента США.
ТАСС вчера в 17:33
Происшествия

Бастрыкин взял на контроль дело подростков-убийц

Расследование взял под личный контроль председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин, а в Забайкалье направлены следователи-криминалисты из центрального аппарата.
Вести.Ru 01:45
Наука

У азиатских слонов нашли признаки менопаузы

Наблюдая за жизнью и размножением почти четырех тысяч самок азиатского слона, ученые обнаружили у них признаки менопаузы.
N+1 01 ноября в 07:23
Единоборства

Масвидаль победил Нейта Диаза техническим нокаутом на турнире UFC244

В результате победа техническим нокаутом была присуждена Масвидалю, он же стал обладателем стоявшего на кону в поединке пояса BMF (титул главного мерзавца).
REGNUM 00:44
Футбол

Агент рассказал о предложении для Дзюбы из Китая

Спортивный агент Олег Артемов рассказал о том, что нападающий петербургского "Зенита" и сборной России Артем Дзюба мог переехать в Китай, передает Sportbox.
Газета.Ru 00:35
Футбол

Защитник «Спартака» Кутепов рассказал о работе с Тедеско

Защитник "Спартака" Илья Кутепов рассказал о том, как строится работа в команде с приходом немецкого специалиста Доменико Тедеско на пост главного тренера, передает пресс-служба московского клуба.
Газета.Ru 03:12
Здоровье

Врач предупредил о возможном недомогании из-за тёплой погоды в ноябре

Врач-терапевт Виктор Лившин в интервью «Вечерней Москве» сообщил, что ожидающаяся в ноябре тёплая погода в столичном регионе может привести к недомоганию из-за изменения артериального давления.
RT на русском 01:38
Музыка

Участник «Евровидения» не прошёл пробы в шоу «Голос»

Руслан Алехно, участник конкурса «Евровидение-2008» от Белоруссии, был забракован жюри телеконкурса «Голос», сообщает 3 ноября InterMedia.
Красная весна 02:18
Шоу-бизнес

Пугачева рассказала, когда состоится ее следующий концерт

Легендарная исполнительница Алла Пугачева пообещала вернуться на сцену, когда ей будет 80 лет.
Народные новости 01:51
Экономика

В Бурятии и Забайкалье подвели итоги первого года в ДФО

"Разворот на восток" Бурятии и Забайкальского края начался год назад: 3 ноября 2018 года регионы перешли из Сибирского федерального округа в Дальневосточный (ДФО).
ТАСС вчера в 17:40
Фигурное катание

Косторная обошла Загитову на этапе Гран-при во Франции

Короткая программа у девушек на этапе Гран-при во Франции вызвала неоднозначную реакцию в мире фигурного катания.
RT на русском вчера в 16:46
Происшествия

В Находке возобновили поиски моряка с танкера «Залив Америка»

Активная фаза поисков моряка танкера "Залив Америка", где прогремел взрыв, возобновлена, сообщил РИА Новости представитель аварийно-спасательного подразделения порта Находка.
РИА Новости вчера в 19:24
Политика

Евгений Киселев сообщил о побеге Аркадия Бабченко с Украины

Журналист Евгений Киселев заявил, что Аркадий Бабченко покинул территорию Украины.
Газета.Ru вчера в 15:26
Культура

Президент поздравил Градского с юбилеем

The Moscow Post 03:30
Происшествия

Замок из списка мирового наследия ЮНЕСКО сгорел в Японии

В 2000 году замок вошел в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.
iReactor 30 октября в 22:28
Общество

Мама девочки с родимым пятном на все лицо поблагодарила россиян

Мама американской девочки Луны Феннер, которая прилетела в Краснодар удалять гигантскую родинку на все лицо, поблагодарила в своем Instagram россиян, которые помогают ее семье.
РИА Новости вчера в 07:48
Футбол

«Болонья» претендует на Ибрагимовича

Спорт-Экспресс вчера в 08:45
Футбол

Ари: «Для „Краснодара“ матч с „Ростовом“ как финал. Против Карпина будет интересно»

16:30 Выполняю функции «десятки» — Начнем с приятного — вы провели 150 матчей за «Краснодар».
Спорт-Экспресс вчера в 16:15
Общество

Вильфанд рассказал, когда появятся точные прогнозы погоды на 10 дней

Пока синоптики Гидрометцентра могут составить точный прогноз погоды на 5-6 суток вперед, в ближайшие два года точный прогноз можно будет делать на неделю вперед, рассказал на пресс-конференции и о директора Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
Российская газета 01 ноября в 09:15
Политика

Сальвадор высылает весь дипломатический корпус Венесуэлы из страны

"Правительство Сальвадора выдворяет дипломатический корпус режима (президента Венесуэлы - Прим. ред.) Николаса Мадуро в соответствии с неоднократными заявлениями президента Найиб Букеле, в которых он не признавал легитимность правительства Мадуро", - говорится в Twitter президента.
РИА Новости 00:47
Транспорт

Первые пассажиры поедут по железной дороге в Крым уже в 2019 году

Первые пассажиры поедут по железной дороге в Крым уже в этом году. Об этом сообщили в Минтрансе РФ.
Народные новости 01 ноября в 09:42
Наука

Вирус кори наносит долговременный ущерб иммунной системе

Проанализировав образцы крови 26 детей через 40-50 суток после заражения, ученые выяснили, что корь снижает разнообразие клеток иммунной памяти, которые хранят информацию о перенесенных инфекциях и помогают быстро реагировать на них.
Хайтек+ вчера в 06:05
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