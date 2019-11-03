Чего избегать Кроме того, опрошенные РИА Новости диетологи сходятся на мнении, что есть ряд продуктов, которые, наоборот, могут навредить иммунитету, среди таких продуктов слишком жирная пища и в целом обжорство, считает Обложко.

с чего всё началось

Диетологи назвали продукты, помогающие укрепить иммунитет человека, сообщает РИА "Новости". Они отметили, что в защите организма наиболее важную роль играет витамин С, который в больших количествах содержится в ягодах и фруктах.

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