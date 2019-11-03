Общество
Газета.RuДиетологи назвали укрепляющие иммунитет продукты
Диетологи назвали продукты, помогающие укрепить иммунитет человека, сообщает РИА "Новости". Они отметили, что в защите организма наиболее важную роль играет витамин С, который в больших количествах содержится в ягодах и фруктах.
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с чего всё началось
Чего избегать Кроме того, опрошенные РИА Новости диетологи сходятся на мнении, что есть ряд продуктов, которые, наоборот, могут навредить иммунитету, среди таких продуктов слишком жирная пища и в целом обжорство, считает Обложко.РИА Новостивчера в 19:09
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Происшествия
СКР сообщил о серьёзном прогрессе в раскрытии убийства Эльджаркиева
Глава центра «Э» МВД Ингушетии был расстрелян накануне на улице Академика Анохина в Москве.
Говорит Москва 03:56
Армия и оружие
Минобороны показало видео загрузки ракет «Ярс» в пусковую установку
Минобороны России показало загрузку "Ярсов" в пусковую установку. Уникальные кадры были сняты в Калужской области.
Вести.Ru 01 ноября в 02:50
Политика
Украина победила в борьбе против «Северного потока-2»
Ранее ГЛАС сообщал о том, что Владимир Зеленский прокомментировал решение Дании по «Северному-потоку-2».
ГЛАС.RU 31 октября в 13:33
Единоборства
Сергей Ковалев проиграл Альваресу титул чемпиона мира
Российский боксер Сергей Ковалев не смог одержать победу в поединке за титул Всемирной боксерской организации (WBO) полутяжелой весовой категории против мексиканца Сауля Альвареса.
Вести.Ru 01:13
Общество
«Нафтогаз» подал новый иск против «Газпрома»
«Нафтогаз Украины» направил в Стокгольмский арбитраж новый иск против «Газпрома», касающийся газового транзита.
Известия вчера в 10:31
Экономика
Состояние Илона Маска возросло на $2 млрд
Состояние основателя компании SpaceX Илона Маска возросло на $2 млрд, сообщает Forbes.
Газета.Ru вчера в 22:12
Политика
Стало известно о драке глав СБУ и администрации Зеленского
Председатель Службы безопасности Украины (СБУ) Иван Баканов подрался с главой администрации президента Украины Андреем Богданом.
Lenta.ru вчера в 20:48
Политика
WP: Трамп испытывал ненависть к Украине с первых дней президентства
Дональд Трамп испытывал "неукротимую ненависть" к Украине с первых дней пребывания на посту президента США.
ТАСС вчера в 17:33
Происшествия
Бастрыкин взял на контроль дело подростков-убийц
Расследование взял под личный контроль председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин, а в Забайкалье направлены следователи-криминалисты из центрального аппарата.
Вести.Ru 01:45
Наука
У азиатских слонов нашли признаки менопаузы
Наблюдая за жизнью и размножением почти четырех тысяч самок азиатского слона, ученые обнаружили у них признаки менопаузы.
N+1 01 ноября в 07:23
Единоборства
Масвидаль победил Нейта Диаза техническим нокаутом на турнире UFC244
В результате победа техническим нокаутом была присуждена Масвидалю, он же стал обладателем стоявшего на кону в поединке пояса BMF (титул главного мерзавца).
REGNUM 00:44
Футбол
Агент рассказал о предложении для Дзюбы из Китая
Спортивный агент Олег Артемов рассказал о том, что нападающий петербургского "Зенита" и сборной России Артем Дзюба мог переехать в Китай, передает Sportbox.
Газета.Ru 00:35
Футбол
Защитник «Спартака» Кутепов рассказал о работе с Тедеско
Защитник "Спартака" Илья Кутепов рассказал о том, как строится работа в команде с приходом немецкого специалиста Доменико Тедеско на пост главного тренера, передает пресс-служба московского клуба.
Газета.Ru 03:12
Здоровье
Врач предупредил о возможном недомогании из-за тёплой погоды в ноябре
Врач-терапевт Виктор Лившин в интервью «Вечерней Москве» сообщил, что ожидающаяся в ноябре тёплая погода в столичном регионе может привести к недомоганию из-за изменения артериального давления.
RT на русском 01:38
Музыка
Участник «Евровидения» не прошёл пробы в шоу «Голос»
Руслан Алехно, участник конкурса «Евровидение-2008» от Белоруссии, был забракован жюри телеконкурса «Голос», сообщает 3 ноября InterMedia.
Красная весна 02:18
Шоу-бизнес
Пугачева рассказала, когда состоится ее следующий концерт
Легендарная исполнительница Алла Пугачева пообещала вернуться на сцену, когда ей будет 80 лет.
Народные новости 01:51
Экономика
В Бурятии и Забайкалье подвели итоги первого года в ДФО
"Разворот на восток" Бурятии и Забайкальского края начался год назад: 3 ноября 2018 года регионы перешли из Сибирского федерального округа в Дальневосточный (ДФО).
ТАСС вчера в 17:40
Фигурное катание
Косторная обошла Загитову на этапе Гран-при во Франции
Короткая программа у девушек на этапе Гран-при во Франции вызвала неоднозначную реакцию в мире фигурного катания.
RT на русском вчера в 16:46
Происшествия
В Находке возобновили поиски моряка с танкера «Залив Америка»
Активная фаза поисков моряка танкера "Залив Америка", где прогремел взрыв, возобновлена, сообщил РИА Новости представитель аварийно-спасательного подразделения порта Находка.
РИА Новости вчера в 19:24
Политика
Евгений Киселев сообщил о побеге Аркадия Бабченко с Украины
Журналист Евгений Киселев заявил, что Аркадий Бабченко покинул территорию Украины.
Газета.Ru вчера в 15:26
Культура
Президент поздравил Градского с юбилеем
The Moscow Post 03:30
Происшествия
Замок из списка мирового наследия ЮНЕСКО сгорел в Японии
В 2000 году замок вошел в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.
iReactor 30 октября в 22:28
Общество
Мама девочки с родимым пятном на все лицо поблагодарила россиян
Мама американской девочки Луны Феннер, которая прилетела в Краснодар удалять гигантскую родинку на все лицо, поблагодарила в своем Instagram россиян, которые помогают ее семье.
РИА Новости вчера в 07:48
Футбол
«Болонья» претендует на Ибрагимовича
Спорт-Экспресс вчера в 08:45
Футбол
Ари: «Для „Краснодара“ матч с „Ростовом“ как финал. Против Карпина будет интересно»
16:30 Выполняю функции «десятки» — Начнем с приятного — вы провели 150 матчей за «Краснодар».
Спорт-Экспресс вчера в 16:15
Общество
Вильфанд рассказал, когда появятся точные прогнозы погоды на 10 дней
Пока синоптики Гидрометцентра могут составить точный прогноз погоды на 5-6 суток вперед, в ближайшие два года точный прогноз можно будет делать на неделю вперед, рассказал на пресс-конференции и о директора Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
Российская газета 01 ноября в 09:15
Политика
Сальвадор высылает весь дипломатический корпус Венесуэлы из страны
"Правительство Сальвадора выдворяет дипломатический корпус режима (президента Венесуэлы - Прим. ред.) Николаса Мадуро в соответствии с неоднократными заявлениями президента Найиб Букеле, в которых он не признавал легитимность правительства Мадуро", - говорится в Twitter президента.
РИА Новости 00:47
Транспорт
Первые пассажиры поедут по железной дороге в Крым уже в 2019 году
Первые пассажиры поедут по железной дороге в Крым уже в этом году. Об этом сообщили в Минтрансе РФ.
Народные новости 01 ноября в 09:42
Наука
Вирус кори наносит долговременный ущерб иммунной системе
Проанализировав образцы крови 26 детей через 40-50 суток после заражения, ученые выяснили, что корь снижает разнообразие клеток иммунной памяти, которые хранят информацию о перенесенных инфекциях и помогают быстро реагировать на них.
Хайтек+ вчера в 06:05