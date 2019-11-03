Общество

Газета.RuГазета.RuДиетологи назвали укрепляющие иммунитет продукты

Диетологи назвали продукты, помогающие укрепить иммунитет человека, сообщает РИА "Новости". Они отметили, что в защите организма наиболее важную роль играет витамин С, который в больших количествах содержится в ягодах и фруктах.
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с чего всё началось

Диетологи рассказали, какие продукты укрепляют иммунитет

Чего избегать Кроме того, опрошенные РИА Новости диетологи сходятся во мнении, что есть ряд продуктов, которые, наоборот, могут навредить иммунитету, среди них слишком жирная пища и в целом обжорство, считает Обложко.
РИА Новостивчера в 19:09

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Диетологи назвали укрепляющие иммунитет продукты

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Диетологи посоветовали укреплять иммунитет квашеной капустой

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Названы укрепляющие иммунитет продукты

RT на русскомвчера в 19:44

Что поможет иммунитету поздней осенью? Советы диетологов

Радио Sputnikвчера в 19:00
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