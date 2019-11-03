Общество
Газета.RuДиетологи назвали укрепляющие иммунитет продукты
Диетологи назвали продукты, помогающие укрепить иммунитет человека, сообщает РИА "Новости". Они отметили, что в защите организма наиболее важную роль играет витамин С, который в больших количествах содержится в ягодах и фруктах.
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с чего всё началось
Чего избегать Кроме того, опрошенные РИА Новости диетологи сходятся во мнении, что есть ряд продуктов, которые, наоборот, могут навредить иммунитету, среди них слишком жирная пища и в целом обжорство, считает Обложко.РИА Новостивчера в 19:09
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Предполагается, что он залез на крышу девятиэтажки и случайно сорвался вниз.
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Россиян предупредили об опасности аномального тепла в ноябре
Аномальное тепло, которое придет в Центральную часть России на следующей неделе, может негативно отразиться на самочувствии жителей.
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Мама маленькой американки Луны Феннер с родимым пятном на всё лицо поблагодарила всех россиян.
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