Общество
Газета.RuДиетологи назвали укрепляющие иммунитет продукты
Диетологи назвали продукты, помогающие укрепить иммунитет человека, сообщает РИА "Новости". Они отметили, что в защите организма наиболее важную роль играет витамин С, который в больших количествах содержится в ягодах и фруктах.
Читать в источнике
Оценить15
с чего всё началось
Чего избегать Кроме того, опрошенные РИА Новости диетологи сходятся во мнении, что есть ряд продуктов, которые, наоборот, могут навредить иммунитету, среди них слишком жирная пища и в целом обжорство, считает Обложко.РИА Новостивчера в 19:09
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7077 источников, обновлено в 07:02, Ашберн
Происшествия
СК сообщил о прогрессе в деле об убийстве главы ингушского центра «Э»
Следователи определили круг подозреваемых по делу об убийстве начальника центра по борьбе с экстремизмом МВД по Ингушетии Ибрагима Эльджаркиева, сообщила официальный представитель СК Светлана Петренко.
РИА Новости 04:15
Единоборства
Опубликовано видео нокаута Ковалева от Альвареса
В сети появилось видео решающего эпизода поединка российского боксера Сергея Ковалева и мексиканца Сауля Альвареса.
Lenta.ru 06:17
Политика
Бабченко признал, что покинул Украину
РИА Новости 05:43
Футбол
Тедеско высказался о состоянии игроков перед матчем с «Арсеналом»
Главный тренер московского "Спартака" Доменико Тедеско рассказал о том, в каком состоянии находятся футболисты перед матчем 15-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ), передает ТАСС.
Газета.Ru 06:35
Фигурное катание
Косторная обошла Загитову на этапе Гран-при во Франции
Короткая программа у девушек на этапе Гран-при во Франции вызвала неоднозначную реакцию в мире фигурного катания.
RT на русском вчера в 16:46
Политика
WP: Трамп заявлял своим советникам о неприязни к Украине
Президент США Дональд Трамп заявлял своим советникам о неприязни к украинским властям и подозревал их в «сговоре» с предвыборным штабом Хиллари Клинтон, пишет The Washington Post со ссылкой на источники.
RT на русском 01:31
Общество
В Гидрометцентре обещают «розовую зиму»
В главном синоптическом ведомстве страны считают, что предстоящая зима в России будет «розовой».
МедиаПоток вчера в 02:42
Происшествия
Появились кадры с места убийства экс-мэра Киселевска
Газета.Ru 01 ноября в 01:40
Музыка
В шоу «Голос» не взяли Руслана Алехно
ИА InterMedia 01 ноября в 15:54
Шоу-бизнес
В США опубликовали рейтинг самых популярных артистов кино
Столь резкий взлет Энистон, больше известной по достаточно старинному сериалу «Друзья», объясняется тем, что актриса наконец-то завела страницу в Instagram.
REGNUM 03:42
Политика
Медведев заявил об опасности монополий в сфере ИТ
Россия выступает за совместные с участниками Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) усилия по демонополизации сферы высоких технологий, в том числе производства программного обеспечения.
РБК 06:23
Политика
ООН подсчитала убитых мирных жителей Донбасса
Вести.Ru 04:33
Армия и оружие
В США назвали Россию реальной военной угрозой
Авторы доклада для американского исследовательского института Heritage Foundation заявляют, что Россия остаётся реальной военной угрозой для США и интересов Вашингтона в Европе.
RT на русском вчера в 17:49
Хоккей
Юрзинов заменит Скудру на посту главного тренера «Трактора»
В субботу, второго ноября, стало известно, что руководство челябинского "Трактора" приняло решение уволить с тренерского мостика команды Петериса Скудра.
Sport.ru вчера в 16:59
Происшествия
В Омске автомобиль без водителя сбил женщину с ребенком
В Омске автомобиль после автозапуска сдвинулся с места, зацепив другую машину, после чего совершил наезд на женщину с ребенком.
РБК 02:51
Политика
Польша обеспокоена возможным сближением России и Франции
Аналитики считают, что сближение России и Франции может быть опасно для Европейского союза.
Политическая Экспертиза 06:18
Гаджеты
Раскрыты полные характеристики камеры в Xiaomi Mi Note 10
Astera 01 ноября в 11:24
Футбол
Карасев назначен на матч ЛЧ между «Валенсией» и «Лиллем»
УЕФА назначил судей на матчи 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов.
Sports.ru 05:58
Кино
Леди Гага сыграет главную роль в фильме об убийстве Гуччи
Певица и актриса Леди Гага исполнит роль в фильме Ридли Скотта об убийстве главы модного дома Gucci. Об этом сообщает La Repubblica.
iReactor вчера в 22:10
Армия и оружие
На Украине изобрели «несбиваемую» сверхзвуковую ракету
Украинские инженеры днепровского конструкторского бюро «Южное» представили противокорабельную сверхзвуковую ракету «Молния».
Известия 05:33
Общество
Одесситы провели митинг-реквием у демонтированного барельефа Жукова
Возмущенные жители Одессы провели митинг-реквием у здания областного военкомата после демонтажа барельефа маршала Георгия Жукова, сообщает 2 ноября Odessa.online.
Известия вчера в 15:17
Общество
Мама девочки с родимым пятном на все лицо поблагодарила россиян
Мама американской девочки Луны Феннер, которая прилетела в Краснодар удалять гигантскую родинку на все лицо, поблагодарила в своем Instagram россиян, которые помогают ее семье.
РИА Новости вчера в 07:48
Кино
Названа дата выхода нового анимационного фильма о Человеке-пауке
Студия Sony Pictures объявила дату выхода нового фильма "Человек-паук: Через вселенные".
РЕН ТВ вчера в 10:26
Технологии
Названо безопасное время использования гаджетов подростками
Кубанские новости вчера в 09:30
Происшествия
Боеприпас времён войны взорвался в квартире жилого дома в Ленобласти
57-летний мужчина разбирал боеприпас мелкого калибра времён Великой Отечественной войны в коридоре однокомнатной квартиры.
REGNUM 06:15
Общество
Актриса Асмус отказалась от претензий за свое фото на надгробном камне
Российская актриса Кристина Асмус отказалась от претензий и требования компенсации от компании, разместившей на похоронной гравюре ее изображение, сообщил "Интерфаксу" в субботу ее адвокат Анатолий Кучерена.
Интерфакс вчера в 02:36
Происшествия
В Забайкалье арестовали троих подростков за изнасилование и убийство
27 октября 2019 года в сельской местности Кыринского района трое подростков ворвались в частный дом, изнасиловали женщину и избили 40-летнего мужчину, который скончался от полученных травм.
Газета.Ru вчера в 12:09
Общество
«Нафтогаз Украины» подал против «Газпрома» новый иск
"Нафтогаз" направил в Стокгольмский арбитраж встречный иск против "Газпрома" на 12 миллиардов долларов, сообщил исполнительный директор украинской компании Юрий Витренко.
РИА Новости вчера в 10:53
Шоу-бизнес
Вележева призналась в употреблении алкоголя и снотворного
WomanHit.ru 31 октября в 08:59