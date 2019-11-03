Общество

Газета.RuГазета.RuДиетологи назвали укрепляющие иммунитет продукты

Диетологи назвали продукты, помогающие укрепить иммунитет человека, сообщает РИА "Новости". Они отметили, что в защите организма наиболее важную роль играет витамин С, который в больших количествах содержится в ягодах и фруктах.
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с чего всё началось

Диетологи рассказали, какие продукты укрепляют иммунитет

Чего избегать Кроме того, опрошенные РИА Новости диетологи сходятся во мнении, что есть ряд продуктов, которые, наоборот, могут навредить иммунитету, среди них слишком жирная пища и в целом обжорство, считает Обложко.
РИА Новостивчера в 19:09

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Диетологи перечислили укрепляющие иммунитет продукты

Российская газетавчера в 23:34

Россиянам назвали укрепляющие иммунитет продукты

Lenta.ruвчера в 21:54

Что лучше чеснока: диетологи рассказали о продуктах для иммунитета

РЕН ТВвчера в 19:47

Диетологи назвали укрепляющие иммунитет продукты

Газета.Ruвчера в 20:55

Диетологи посоветовали укреплять иммунитет квашеной капустой

Известиявчера в 21:11

Названы укрепляющие иммунитет продукты

RT на русскомвчера в 19:44

Что поможет иммунитету поздней осенью? Советы диетологов

Радио Sputnikвчера в 19:00
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Происшествия

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Следователи определили круг подозреваемых по делу об убийстве начальника центра по борьбе с экстремизмом МВД по Ингушетии Ибрагима Эльджаркиева, сообщила официальный представитель СК Светлана Петренко.
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Опубликовано видео нокаута Ковалева от Альвареса

В сети появилось видео решающего эпизода поединка российского боксера Сергея Ковалева и мексиканца Сауля Альвареса.
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Политика

Бабченко признал, что покинул Украину

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Футбол

Тедеско высказался о состоянии игроков перед матчем с «Арсеналом»

Главный тренер московского "Спартака" Доменико Тедеско рассказал о том, в каком состоянии находятся футболисты перед матчем 15-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ), передает ТАСС.
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Косторная обошла Загитову на этапе Гран-при во Франции

Короткая программа у девушек на этапе Гран-при во Франции вызвала неоднозначную реакцию в мире фигурного катания.
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Политика

WP: Трамп заявлял своим советникам о неприязни к Украине

Президент США Дональд Трамп заявлял своим советникам о неприязни к украинским властям и подозревал их в «сговоре» с предвыборным штабом Хиллари Клинтон, пишет The Washington Post со ссылкой на источники.
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Общество

В Гидрометцентре обещают «розовую зиму»

В главном синоптическом ведомстве страны считают, что предстоящая зима в России будет «розовой».
МедиаПоток вчера в 02:42
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Появились кадры с места убийства экс-мэра Киселевска

Газета.Ru 01 ноября в 01:40
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ИА InterMedia 01 ноября в 15:54
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В США опубликовали рейтинг самых популярных артистов кино

Столь резкий взлет Энистон, больше известной по достаточно старинному сериалу «Друзья», объясняется тем, что актриса наконец-то завела страницу в Instagram.
REGNUM 03:42
Политика

Медведев заявил об опасности монополий в сфере ИТ

Россия выступает за совместные с участниками Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) усилия по демонополизации сферы высоких технологий, в том числе производства программного обеспечения.
РБК 06:23
Политика

ООН подсчитала убитых мирных жителей Донбасса

Вести.Ru 04:33
Армия и оружие

В США назвали Россию реальной военной угрозой

Авторы доклада для американского исследовательского института Heritage Foundation заявляют, что Россия остаётся реальной военной угрозой для США и интересов Вашингтона в Европе.
RT на русском вчера в 17:49
Хоккей

Юрзинов заменит Скудру на посту главного тренера «Трактора»

В субботу, второго ноября, стало известно, что руководство челябинского "Трактора" приняло решение уволить с тренерского мостика команды Петериса Скудра.
Sport.ru вчера в 16:59
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В Омске автомобиль без водителя сбил женщину с ребенком

В Омске автомобиль после автозапуска сдвинулся с места, зацепив другую машину, после чего совершил наезд на женщину с ребенком.
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Политика

Польша обеспокоена возможным сближением России и Франции

Аналитики считают, что сближение России и Франции может быть опасно для Европейского союза.
Политическая Экспертиза 06:18
Гаджеты

Раскрыты полные характеристики камеры в Xiaomi Mi Note 10

Astera 01 ноября в 11:24
Футбол

Карасев назначен на матч ЛЧ между «Валенсией» и «Лиллем»

УЕФА назначил судей на матчи 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов.
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Кино

Леди Гага сыграет главную роль в фильме об убийстве Гуччи

Певица и актриса Леди Гага исполнит роль в фильме Ридли Скотта об убийстве главы модного дома Gucci. Об этом сообщает La Repubblica.
iReactor вчера в 22:10
Армия и оружие

На Украине изобрели «несбиваемую» сверхзвуковую ракету

Украинские инженеры днепровского конструкторского бюро «Южное» представили противокорабельную сверхзвуковую ракету «Молния».
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Общество

Одесситы провели митинг-реквием у демонтированного барельефа Жукова

Возмущенные жители Одессы провели митинг-реквием у здания областного военкомата после демонтажа барельефа маршала Георгия Жукова, сообщает 2 ноября Odessa.online.
Известия вчера в 15:17
Общество

Мама девочки с родимым пятном на все лицо поблагодарила россиян

Мама американской девочки Луны Феннер, которая прилетела в Краснодар удалять гигантскую родинку на все лицо, поблагодарила в своем Instagram россиян, которые помогают ее семье.
РИА Новости вчера в 07:48
Кино

Названа дата выхода нового анимационного фильма о Человеке-пауке

Студия Sony Pictures объявила дату выхода нового фильма "Человек-паук: Через вселенные".
РЕН ТВ вчера в 10:26
Технологии

Названо безопасное время использования гаджетов подростками

Кубанские новости вчера в 09:30
Происшествия

Боеприпас времён войны взорвался в квартире жилого дома в Ленобласти

57-летний мужчина разбирал боеприпас мелкого калибра времён Великой Отечественной войны в коридоре однокомнатной квартиры.
REGNUM 06:15
Общество

Актриса Асмус отказалась от претензий за свое фото на надгробном камне

Российская актриса Кристина Асмус отказалась от претензий и требования компенсации от компании, разместившей на похоронной гравюре ее изображение, сообщил "Интерфаксу" в субботу ее адвокат Анатолий Кучерена.
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В Забайкалье арестовали троих подростков за изнасилование и убийство

27 октября 2019 года в сельской местности Кыринского района трое подростков ворвались в частный дом, изнасиловали женщину и избили 40-летнего мужчину, который скончался от полученных травм.
Газета.Ru вчера в 12:09
Общество

«Нафтогаз Украины» подал против «Газпрома» новый иск

"Нафтогаз" направил в Стокгольмский арбитраж встречный иск против "Газпрома" на 12 миллиардов долларов, сообщил исполнительный директор украинской компании Юрий Витренко.
РИА Новости вчера в 10:53
Шоу-бизнес

Вележева призналась в употреблении алкоголя и снотворного

WomanHit.ru 31 октября в 08:59
Происшествия

В самолете премьер-министра Японии произошло возгорание

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