с чего всё началось

Специалисты из Испании считают заблуждением распространенное мнение о том, что есть можно все, что хочется, но в меру. Некоторые продукты лучше из рациона исключить вовсе, советуют они.

Диетологи перечислили продукты, которые «никогда нельзя есть»

Кино Фрэнсис Форд Коппола раскритиковал фильмы Marvel вслед за Скорсезе Режиссер Фрэнсис Форд Коппола согласился с критикой Мартина Скорсезе в адрес фильмов Marvel, сообщает Screen Rant.

Культура Дмитрий Нагиев встал на колени перед участницей шоу «Голос» Известный российский актер и шоумен Дмитрий Нагиев, который является ведущим шоу «Голос», в прямом смысле встречал одну из участниц нового выпуска программы на коленях.

Футбол «Витесс» при Слуцком установил исторический рекорд клуба Как отмечается, Слуцкий стал первым тренером, при котором команда из Арнема набрала 23 очка в 10 стартовых турах чемпионата.

Политика Назначенный Зеленским губернатор Киевской области подал в отставку Бно-Айриян был назначен на должность губернатора Киевской области указом президента 10 июля 2019 года.

Общество Новозеландским солдатам разрешат краситься и носить накладные ресницы Силы обороны Новой Зеландии внесли изменения в рекомендации по уходу за собой и внешнему виду служащих, включая мужчин, сообщает Daily Mail.

Происшествия В Волгограде нашли тело сотрудницы детсада в подвале заброшенной дачи Сотрудницу детского сада нашли задушенной в подвале заброшенной дачи в Волгограде, подозреваемый в убийстве женщины задержан, сообщает в воскресенье пресс-служба СУСК РФ по Волгоградской области.

Армия и оружие Трамп заявил об отсутствии военных США в зоне прекращения огня в Сирии США начали вывод тысячи американских военнослужащих с севера Сирии 13 октября Военных США в зоне прекращения огня в Сирии нет.

Происшествия Найден живым один из пропавших при прорыве дамбы в Красноярском крае Найден живым один из шести пропавших при прорыве дамбы в Красноярском крае, сообщил представитель краевого главка МВД Владимир Юрченко.

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Политика Джонсон написал письмо Туску с просьбой отсрочить Brexit Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон написал письмо главе Евросовета Дональду Туску, в котором содержится просьба отсрочить начало процедуры выхода Великобритании из Евросоюза.

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Армия и оружие СМИ рассказали об оснащении модернизированного «Адмирала Нахимова» Оснащенный современными средствами ПВО, «Адмирал Нахимов» в своем арсенале будет иметь и гиперзвуковую противокорабельную крылатую ракету «Циркон», передает СМИ.

Политика Медведев и Вучич приняли военный парад в Белграде Глава российского правительства Дмитрий Медведев вместе с президентом Сербии Александром Вучичем принял парад в сербской столице, посвящённый 75-летию освобождения Белграда от немецко-фашистских захватчиков.

Общество В Калифорнии активизировался спящий 500 лет тектонический разрыв Ученые установили, что в Южной Калифорнии впервые за 500 лет начал движение крупный разлом в земной коре, способный вызвать землетрясение магнитудой 8 баллов, передает Science.

Армия и оружие Франции понадобилась помощь российских военных в Сирии В информагентстве «Аль-Масдар», ссылаясь на главу Института перспектив и безопасности в Европе Эммануэля Дюпюи, сообщило о том, что Франции, для того чтобы вывести с территории арабской республики свой военный контингент, необходима помощь в эвакуации.

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Происшествия СК завел дело после гибели рабочих под завалами грунта в Екатеринбурге Свердловские следователи возбудили уголовное дело после гибели двух коммунальных рабочих при обрушении грунта в Екатеринбурге, сообщает региональное управление СК РФ.

Авто Удешевленная версия Kia Sportage стала бестселлером марки Абсолютным бестселлером бренда стала удешевленная версия кроссовера Kia Sportage.