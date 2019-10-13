Общество

РИА НовостиРИА НовостиДиетологи раскрыли секрет «вечной молодости»

Итальянские эксперты уверены, что в сохранении молодости особую роль играет питание, пишет Lecco Notizie. Италия входит в число лидеров по продолжительности жизни. Мужчины в стране доживают в среднем до 81 года, а женщины до 85.
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Итальянские диетологи раскрыли секрет вечной молодости

Взгляд.ру11:57

Диетологи раскрыли секрет «вечной молодости»

РИА Новости09:16

Названы способы противостоять преждевременному старению

Дни24вчера в 07:32

Диетолог раскрыла секрет молодости итальянок

Известия08:05

Итальянские диетологи раскрыли секрет вечной молодости

Российская газета07:10

Итальянские диетологи раскрыли секрет «вечной молодости»

Московский Комсомолец09:45

Как противостоять преждевременному старению, рассказали эксперты

Актуальные Новостивчера в 03:42
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Музыка

Клип о Кавказе снял «Кузя» из «Универа»в Кисловодске

АТВмедиа 10:15
Гаджеты

Intel показала партнёрам, что не боится потерь в ценовой войне с AMD

Источник изображения: AdoredTV, Youtube Интересно, что сами представители AMD в конце прошлого квартала придерживались мнения о "точечном" характере ценовых реакций Intel, хотя и теперь сложно говорить о масштабном демпинге.
3DNews 09:15
Политика

Раскрытые в США шпионы назвали причины промахов российской разведки

Бывшие сотрудники Службы внешней разведки (СВР) Андрей Безруков и Елена Вавилова, которых в 2010 году раскрыли в США, в рамках проекта «Прямая линия» рассказали о причинах участившихся промахов со стороны российской разведки.
РБК 03:33
Общество

Гороскоп на 14 октября: знакам Зодиака стоит ждать перемен в жизни

Осень становится все прохладнее, а знакам Зодиака стоит ждать перемен в жизни.
Стерлеград 11:30
Армия и оружие

Курды договорились с Дамаском о размещении войск на границе с Турцией

RT на русском 14:59
Шоу-бизнес

Бывший муж Пугачевой вспомнил, как Примадонну преследовали фанаты

Второй муж Примадонны отечественной эстрады Аллы Пугачевой Александр Стефанович в студии программы «Звезды сошлись» на канале НТВ рассказал, как его бывшую жену преследовали фанаты.
Телепрограмма 11:54
Происшествия

Москвичка 20 минут держала за руку выпавшую из окна соседку

Lenta.ru 13:03
Футбол

Опубликовано фото ноги Петрова после фола игрока Кипра

Нога Сергея Петрова после фола кипрского футболиста Лаифиса pic.twitter.com/Z69EcEWi4B— Сборная России (@TeamRussia) October 13, 2019 Ранее сборная показала, как готовилась ко встрече с киприотами.
Soccer.ru 12:58
Происшествия

В Екатеринбурге молодая женщина продала машину и пропала

В Екатеринбурге пропала 27-летняя женщина, после того как отправилась на встречу с потенциальным покупателем автомобиля.
REGNUM вчера в 00:10
Авто

Volkswagen Teramont получил купеобразную модификацию

Концерн Volkswagen презентовал новый купеобразный кроссовер Atlas Cross Sport.
Новые автомобили 11 октября в 13:22
Спорт

Россиянин Никита Нагорный стал чемпионом мира по спортивной гимнастике

Эхо Москвы 11 октября в 13:00
Общество

Синоптики предупредили о предзимье в Москве

RT на русском 02:05
Футбол

Тедеско прилетит в «Спартак» в воскресенье

Немецкий специалист итальянского происхождения Доменико Тедеско прилетит в Москву в воскресенье, чтобы заключить основной контракт с футбольный клубом "Спартак", сообщает портал "Чемпионат".
Московский Комсомолец вчера в 12:14
Шоу-бизнес

Бывшему мужу Юлии Началовой простили многомиллионный долг

Позже дела Юлии начала вести компания "Весенние инвестиции", которая обратилась в суд, требуя от Фролова почти 26 миллионов рублей.
OvideO.ru 07:13
Армия и оружие

Главу Минобороны Латвии упрекнули в отсутствии военного образования

Бывший депутат Европарламента, учитывая факт отсутствия у руководителя Минобороны Латвии военного образования, посоветовал ему зайти к кадровым военным в Штаб Национальных вооруженных сил и поинтересоваться тем, как это можно без боя брать целые города.
Наша версия 07:48
Общество

Комментарий на YouTube впервые собрал миллион лайков

Газета.Ru 10:46
Армия и оружие

Военные из США и Турции совершат наблюдательный полет над Россией

"С 14 по 18 октября в рамках реализации международного Договора по открытому небу совместная миссия Турции и США выполнит наблюдательный полёт над территорией Российской Федерации на турецком самолёте СН-235 с аэродрома Кубинка", - цитирует Рыжкова газета российских вооруженных сил "Красная звезда".
РИА Новости 17:22
Единоборства

Американский боксер Патрик Дэй впал в кому после нокаута

RuNews24.ru 15:35
Шоу-бизнес

Опубликован единственный снимок со свадьбы Пугачевой с Орбакасом

На фанатской страничке Примадонны отечественной эстрады Аллы Пугачевой в Instagram опубликован единственный сохранившийся снимок певицы с ее первой свадьбы с артистом цирка Миколасом Орбакасом.
Телепрограмма вчера в 03:58
Армия и оружие

Путин заявил об уникальности российского гиперзвукового оружия

REGNUM 10:43
Шоу-бизнес

Нюша решила избавиться от знаменитой родинки над губой

Певица Нюша объявила в Instagram, что хочет удалить родинку на лице.
Пятый канал 10:58
Происшествия

Участницу «Дома-2» избили на корпоративе

Участницу телепроекта "Дом-2" Маргариту Овсянникову избили во время корпоратива. Видео с инцидентом артистка опубликовала в Instagram.
РИА Новости 02:37
Здоровье

Выявлена связь между раком и питанием вне дома

Специалисты пришли к выводу, что готовая еда и фастфуд могут стать причиной развития рака из-за содержания в такой еде перфтороктансульфоновой кислоты (ПФАС).
iReactor 10 октября в 23:01
Наука

Нобелевский лауреат назвал главные причины развития рака

Главными причинами возникновения рака являются естественные процессы жизнедеятельности клеток, а не радиация или канцерогены, рассказал лауреат Нобелевской премии по химии Томас Линдал ТАСС в кулуарах XIV Всероссийского фестиваля Nauka 0+.
REGNUM 08:44
Армия и оружие

Советник Эрдогана не исключил столкновения турецкой армии с сирийской

Ясин Актай, советник турецкого президента Реджепа Тайипа Эрдогана, заявил, что проводящая военную операцию "Источник мира" на севере Сирии турецкая армия даст отпор сирийской в случае боестолкновения на границе стран.
RT на русском 16:20
Космос

У странной звезды Табби обнаружили 21 аналог

Ученые считали, что эта необычно мерцающая звезда не имеет аналогов во Вселенной, но статья, опубликованная в издании The Astrophysical Journal Letter, показывает, что это вовсе не так.
Naked Science 09 октября в 20:02
Политика

Поклонская и Бальбек ответили на угрозы Киева из-за их визита в Турцию

Депутаты Госдумы РФ от крымского региона Наталья Поклонская и Руслан Бальбек прокомментировали угрозы украинской прокуратуры дать оценку их визиту в Турцию, назвав это заявление абсурдом и бумаготворчеством.
РИА Новости 08:33
Армия и оружие

Франция приостановила поставки оружия в Турцию из-за операции в Сирии

Франция приняла решение о приостановке всех поставок вооружения в Турцию из-за ее военной операции в Сирии.
Известия вчера в 15:55
Общество

В США найдена рыба, способная жить даже без воды

В США обнаружены рыбы-змееголовы, которые способны жить не в воде, а дышать обычным воздухом. Об этом сообщили в "РИА Новостях".
Piter.tv 06:02
Происшествия

Сокращения сотрудников ГИБДД начались в нескольких регионах России

"В нескольких регионах России уже началось сокращение штатной численности, но центральный аппарат Госавтоинспекции затронут не будет", - сказал собеседник агентства, добавив, что планируется сократить около 2 тыс. штатных единиц.
ТАСС вчера в 19:02
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