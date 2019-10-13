Общество

РИА НовостиРИА НовостиДиетологи раскрыли секрет «вечной молодости»

Итальянские эксперты уверены, что в сохранении молодости особую роль играет питание, пишет Lecco Notizie. Италия входит в число лидеров по продолжительности жизни. Мужчины в стране доживают в среднем до 81 года, а женщины до 85.
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Итальянские диетологи раскрыли секрет вечной молодости

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Высыпаться, гулять и не худеть. Секреты активного долголетия

АиФ Челябинск11 октября в 02:24

Итальянские диетологи раскрыли секрет вечной молодости

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Как противостоять преждевременному старению, рассказали эксперты

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Lisa.ru11 октября в 20:02

Диетологи раскрыли секрет «вечной молодости»

РИА Новости09:16
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Происшествия

Пропавшую в Балашихе девятилетнюю девочку нашли

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Жителя Томской области задержали по подозрению в серии изнасилований

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Оппозиционер лидирует на выборах мэра Будапешта

Оппозиционер Гергели Карачони из партии Momentum лидирует на выборах мэра Будапешта после подсчета более 90% голосов.
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Сирийская армия начала наступление на курдские территории

РБК 13:19
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Американский эсминец вошел в Черное море

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Происшествия

Самолет ВВС Канады разбился в США

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Пропавшая в Екатеринбурге девушка продавала машину ради ипотеки

В Екатеринбурге пропавшая 10 октября 27-летняя девушка продавала свою машину ради первоначального взноса на ипотеку.
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Конгрессмен США поздравил флот картинкой «Петра Великого»

Газета.Ru 20:15
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Франция примет меры, чтобы обезопасить своих военных в Сирии

На фоне разворачивающейся на северо-востоке Сирии турецкой военной операции Франция решила принять необходимые меры для того, чтобы обезопасить своих военных и гражданских лиц, находящихся в регионе, сообщило AFP.
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В ПФР сказали, кому нужно срочно обратиться за доплатой к пенсии

Положенная законом доплата к пенсии обычно начисляется пенсионеру автоматически, однако в некоторых случаях гражданину нужно обратиться в отделение Пенсионного фонда России (ПФР), сообщает PRIMPRESS.
Primpress.ru вчера в 15:30
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Александр Емельяненко рассказал о тренировке со Стивеном Сигалом

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Экономика

Иркутский губернатор объяснил предложение поднять свою зарплату

Губернатор Иркутской области Сергей Левченко заявил, что повышение его оклада необходимо для решения вопроса с повышением зарплат работникам бюджетных организаций.
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Происшествия

Диджея убили в Ленинградской области из-за «неправильной» музыки

Диджей был убит в кафе в Кировском районе Ленинградской области из-за того, что посетителю заведения не понравилась музыка.
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Политика

Преемница Меркель сделала заявление о Крыме и России

Германии следует стремиться к хорошим отношениям с Россией, однако некоторые вопросы стоит называться своими именами, считает министр обороны ФРГ, председатель Христианско-демократического союза (ХДС) Аннегрет Крамп-Карренбауэр.
Газета.Ru 16:16
Политика

Газ раздора: как суета вокруг «Северного потока-2» угрожает «дружбе» США и Европы

"Очевидно, что ни Европа, ни Северная Америка не заинтересованы в том, чтобы политика санкций в отношении России имела побочный эффект размывания трансатлантической солидарности, и именно поэтому консультации по таким вопросам крайне важны", – заключает докладчик.
BaltNews.ee 09:00
Армия и оружие

В США представят резолюцию, призывающую отменить вывод войск из Сирии

Лидер демократического меньшинства в сенате Чак Шумер заявил, что конгрессмены-демократы предложат резолюцию, призывающую президента США Дональда Трампа отменить решение о выводе войск с севера Сирии, сообщает газета Hill.
РИА Новости 20:55
Экономика

Объем господдержки аграрной отрасли Крыма превысил 12 млрд рублей

Московский Комсомолец 20:59
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Флагманский смартфон Xiaomi получил стабильную версию MIUI 11

Предполагается, что глобальную стабильную версию операционной системы MIUI 11 покажут на презентации Redmi Note 8 Pro в Индии 16 октября.
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Происшествия

Таксист не поделил «вафельницу» с внедорожником в Южно-Сахалинске

По сообщению соавтора Sakh.com, таксист и внедорожник встретились там 14 октября в 11:20.
Сахалин.Инфо 20:41
Авто

Volkswagen Teramont получил купеобразную модификацию

Концерн Volkswagen презентовал новый купеобразный кроссовер Atlas Cross Sport.
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Покров Пресвятой Богородицы отметят в районном храме

Покров Пресвятой Богородицы отметят в Храме святого царя страстотерпца Николая II в Аннино 13 и 14 октября.
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Игры

Приставка Sony PlayStation 5 выйдет в конце следующего года

RuNews24.ru вчера в 11:31
Общество

Синоптики предупредили о предзимье в Москве

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Политика

Представители украинской диаспоры из восьми стран прибывают в Крым

Представители украинской диаспоры из нескольких стран прибывают в Крым с ознакомительным визитом.
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Названы регионы, где строят больше всего жилья

Возглавляют рейтинг Ленинградская и Московская области, где за последний год сдали 1,221 и 1,111 квадратных метра в расчете на одного человека.
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Выявлена связь между медленной ходьбой и ранним старением мозга

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Нобелевский лауреат назвал главные причины развития рака

Главными причинами возникновения рака являются естественные процессы жизнедеятельности клеток, а не радиация или канцерогены, рассказал лауреат Нобелевской премии по химии Томас Линдал ТАСС в кулуарах XIV Всероссийского фестиваля Nauka 0+.
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Шестеро пострадали при стрельбе на улице в Филадельфии

Шесть человек пострадали в результате стрельбы, которая произошла в северной части города Филадельфия в американском штате Пенсильвания.
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Власти США приостановили ICO Telegram

По контракту токены Gram должны выйти на рынок 31 октября 2019 года, иначе Telegram придется вернуть инвесторам их вложения.
BFM.ru вчера в 15:58
Как работают Яндекс.Новости?
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