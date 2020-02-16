Но если вы едите 2300 килокалорий, а вам нужно всего 2000, и такое случается каждый день, тогда вы увидите изменения в весе в какой-то момент, конечно, не сразу, но в перспективе", — сказала специалист по вопросам питания из города Перрос-Гирек Паскаль Гурдон.

с чего всё началось

По мнению диетолога Перрос-Гирек Паскаль Гурдон, если человек не хочет набрать вес, то необходимо перестать употреблять сладкое, когда наступило чувство насыщения. "Но, если вы больше не хотите есть и при этом доедаете десерт или даже яблоко, йогурт, это будет откладываться", - добавила она.

Диетологи рассказали, как есть сладкое и не толстеть

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