Здоровье
Газета.RuДиетологи рассказали, как есть сладкое и не толстеть
По мнению диетолога Перрос-Гирек Паскаль Гурдон, если человек не хочет набрать вес, то необходимо перестать употреблять сладкое, когда наступило чувство насыщения. "Но, если вы больше не хотите есть и при этом доедаете десерт или даже яблоко, йогурт, это будет откладываться", - добавила она.
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с чего всё началось
Но если вы едите 2300 килокалорий, а вам нужно всего 2000, и такое случается каждый день, тогда вы увидите изменения в весе в какой-то момент, конечно, не сразу, но в перспективе", — сказала специалист по вопросам питания из города Перрос-Гирек Паскаль Гурдон.РИА Новости19:24
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