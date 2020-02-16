Здоровье

Газета.RuГазета.RuДиетологи рассказали, как есть сладкое и не толстеть

По мнению диетолога Перрос-Гирек Паскаль Гурдон, если человек не хочет набрать вес, то необходимо перестать употреблять сладкое, когда наступило чувство насыщения. "Но, если вы больше не хотите есть и при этом доедаете десерт или даже яблоко, йогурт, это будет откладываться", - добавила она.
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с чего всё началось

Диетологи из Франции объяснили, как есть сладкое и не набирать вес

— РИА Новости. Диетологи из Франции, которая считается родиной многих десертов, поделились с РИА Новости советами о том, как есть сладкое и не набирать вес, и рассказали бывают ли диеты эффективными.
РИА Новостивчера в 19:24

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Диетолог рассказала, как есть сладкое и не толстеть

Российская газета00:03

Французский диетолог рассказала, как не толстеть от десертов

РЕН ТВвчера в 21:41

Французские диетологи рассказали о способе есть десерты и не толстеть

Известиявчера в 20:57

Диетологи рассказали, как есть сладкое и не толстеть и почему не нужно сидеть на диетах

Life.ruвчера в 20:38

Диетологи выяснили, как есть сладкое и не набирать вес

Московский Комсомолецвчера в 20:14

Диетологи рассказали, как есть сладкое и не толстеть

Газета.Ruвчера в 19:33

Диетологи из Франции рассказали, как не толстеть от десертов

Радио Sputnikвчера в 19:00
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Происшествия

Калининградский стрелок умер в больнице

Интерфакс вчера в 15:00
Армия и оружие

В коалиции рассказали об обстреле военной базы в Багдаде

Представитель антитеррористической коалиции во главе с США полковник Майлс Каггинс рассказал об обстреле военной базы в Багдаде.
Lenta.ru вчера в 23:28
Политика

Пушков: Евросоюз попал в поставленную для России ловушку

По мнению сенатора, введя санкции против Москвы, Евросоюз попал в собственную ловушку.
Российская газета вчера в 19:35
Биатлон

Фуркад предложил биатлонисту Логинову объясниться

Телеканал 360° вчера в 13:51
Политика

Глава МИД Японии заявил о смене этапа переговоров с Россией

Министр иностранных дел Японии Тосимицу Мотэги по итогам встречи в Мюнхене с главой российского МИД Сергеем Лавровым заявил, что переговоры с Россией, касающиеся проблематики заключения мирного договора, переходят на новый этап.
RT на русском вчера в 22:21
Происшествия

Суд арестовал мужчину, бросившего детей в Шереметьево

Телеканал 360° 14 февраля в 21:50
Финансы

Индекс доллара США достиг лучших показателей с 2015 года

Американский доллар продемонстрировал самые лучшие показатели на начало года за последние пять лет по сравнению с другими валютами мира, сообщает Bloomberg.
РБК вчера в 22:57
Происшествия

В Приморском крае рейсовый автобус сбил амурского тигра

В Приморском крае рейсовый автобус сбил амурского тигра. Об этом ТАСС сообщил директор центра «Амурский тигр» Сергей Арамилев.
РБК вчера в 22:29
Шоу-бизнес

В Брянске после концерта Ольгу Бузову под руки увели со сцены

После выступления в соцсети появился странный ролик с её участием. На нём видно, что Бузову ведут со сцены за руки.
Городской телеканал (Брянск) 00:08
Происшествия

В Китае число жертв коронавируса выросло до 1665 человек

"Государственный комитет по вопросам здравоохранения получил от 31 провинции (районов, городов центрального подчинения) информацию о 68 500 подтвержденных случаях заражения новым типом коронавируса, в том числе в настоящий момент болеют 57 416 человек (11 272 человека находятся в тяжелом состоянии), 9419 человек выписаны из больниц и 1665 скончались", - говорится в сообщении госкомитета.
РИА Новости вчера в 19:51
Шоу-бизнес

Наталья Штурм рассказала о сложных отношениях с матерью

НТВ вчера в 14:45
Хоккей

Голкипер «Тампы» Василевский установил историческое достижение в НХЛ

Голкипер "Тампы-Бэй Лайтнинг" и сборной России Андрей Василевский установил историческое достижение в Национальной хоккейной лиге (НХЛ).
Газета.Ru вчера в 20:47
Здоровье

В Египте выявили первый случай заражения новым коронавирусом

Министерство здравоохранения и народонаселения Египта сообщило о первом случае выявления нового коронавируса в стране.
Аргументы и Факты 14 февраля в 13:28
Политика

Зеленский назвал Крым оккупированной территорией

Как писал NEWS.ru, украинский президент пожелал провести выборы в Крыму, который с 2014 года является субъектом РФ, но считается «временно оккупированной территорией» на Украине.
News.ru вчера в 07:54
Футбол

УЕФА решил отстранить «Манчестер Сити» от еврокубков

Палата УЕФА по финансовому контролю клубов приняла решение отстранить английский "Манчестер Сити" от участия в еврокубках в течение двух следующих сезонов.
Радио Зенит вчера в 08:50
Шоу-бизнес

Лобода отреагировала на инцидент с «пьяными» танцами

Исполнительница Светлана Лобода отреагировала на инцидент, из-за которого ее "обвинили" в "пьяных" танцах.
Народные новости вчера в 21:09
Общество

В России инвалидам третьей группы предоставят бесплатную парковку

Определен порядок предоставления мест для бесплатной парковки инвалидам III группы, он вступит в силу 1 июля 2020 года, сообщается на сайте кабмина РФ.
РИА Новости 14 февраля в 00:45
Происшествия

Задержан разрешивший строительство на берегу Байкала глава Листвянки

Газета.Ru 13 февраля в 23:36
Происшествия

Мать Влада Бахова рассказала о результатах экспертизы найденного тела

РИА Новости вчера в 06:51
Происшествия

Дело Шамсутдинова рассмотрят в общем порядке

Суд по делу солдата-срочника Рамиля Шамсутдинова о неуставных отношениях в воинской части в Забайкалье пройдет в общем порядке 20 февраля.
Газета.Ru 14 февраля в 00:46
Армия и оружие

В Минобороны рассказали подробности конфликта военных США с сирийцами

По словам представителя Минобороны, военные США "продемонстрировали пренебрежительное отношение к местному населению".
Российская газета вчера в 21:45
Общество

В России нашли способ увеличить размер пенсии до 35 тысяч рублей

В России с 1 января 2019 года началась пенсионная реформа, в рамках которой постепенно увеличивается возраст выхода на пенсию.
Lenta.ru вчера в 07:42
Общество

Российский губернатор назвал вещь страшнее коррупции

Губернатор Костромской области Сергей Ситников назвал вещь, которая, по его мнению, страшнее коррупции.
Lenta.ru вчера в 13:38
Биатлон

Слепцова и Устюгов получили дисквалификации

Sport-place вчера в 03:36
Общество

В РПЦ назвали гражданских жен бесплатными проститутками

В РПЦ назвали гражданских жен бесплатными проститутками.
Lenta.ru 00:27
Армия и оружие

Сирийская армия начала зачистку к западу от Алеппо

Красная весна 14 февраля в 07:00
Здоровье

Мишустин поручил снять ограничения на закупки иностранных лекарств

Премьер-министр Михаил Мишустин поручил снять ограничения на закупки иностранных лекарств.
Lenta.ru 14 февраля в 08:50
Шоу-бизнес

Регина Тодоренко показала стойку вниз головой в купальнике

Последняя фотография, где показано то, как она отдыхает на Мальдивах, вызвала живой интерес пользователей сети благодаря своей оригинальности.
Kleo.ru вчера в 05:09
Политика

Госсекретарь США Помпео в Мюнхене сделал заявление по Крыму

В начале февраля этого года украинский ресурс "Новое время" со ссылкой на источник сообщил, что госсекретарь США Майк Помпео во время закрытой встречи в Киеве назвал Крым "потерянным для Украины" и отметил, что мировые игроки это понимают.
РИА Новости Крым вчера в 05:44
Здоровье

Врачи назвали необходимые организму «калорийные бомбы»

Как сообщает ToDay News Ufa, специалисты по питанию рассказали, что ряд очень калорийных продуктов просто необходим организму и их обязательно надо включать в рацион.
ToDay News Ufa 13 февраля в 08:36
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