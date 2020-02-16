Здоровье

Газета.RuГазета.RuДиетологи рассказали, как есть сладкое и не толстеть

По мнению диетолога Перрос-Гирек Паскаль Гурдон, если человек не хочет набрать вес, то необходимо перестать употреблять сладкое, когда наступило чувство насыщения. "Но, если вы больше не хотите есть и при этом доедаете десерт или даже яблоко, йогурт, это будет откладываться", - добавила она.
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с чего всё началось

Диетологи из Франции объяснили, как есть сладкое и не набирать вес

— РИА Новости. Диетологи из Франции, которая считается родиной многих десертов, поделились с РИА Новости советами о том, как есть сладкое и не набирать вес, и рассказали бывают ли диеты эффективными.
РИА Новостивчера в 19:24

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Диетолог рассказала, как есть сладкое и не толстеть

Российская газета00:03

Диетологи из Франции рассказали, как не толстеть от десертов

Радио Sputnikвчера в 19:00

Французские диетологи рассказали о способе есть десерты и не толстеть

Известиявчера в 20:57

Диетологи рассказали, как есть сладкое и не толстеть и почему не нужно сидеть на диетах

Life.ruвчера в 20:38

Диетологи выяснили, как есть сладкое и не набирать вес

Московский Комсомолецвчера в 20:14

Диетологи рассказали, как есть сладкое и не толстеть

Газета.Ruвчера в 19:33

Французский диетолог рассказала, как не толстеть от десертов

РЕН ТВвчера в 21:41
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Газета.Ru 14 февраля в 17:27
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