— РИА Новости. Диетологи из Франции, которая считается родиной многих десертов, поделились с РИА Новости советами о том, как есть сладкое и не набирать вес, и рассказали бывают ли диеты эффективными.

с чего всё началось

По мнению диетолога Перрос-Гирек Паскаль Гурдон, если человек не хочет набрать вес, то необходимо перестать употреблять сладкое, когда наступило чувство насыщения. "Но, если вы больше не хотите есть и при этом доедаете десерт или даже яблоко, йогурт, это будет откладываться", - добавила она.

Диетологи рассказали, как есть сладкое и не толстеть

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