Здоровье
Газета.RuДиетологи рассказали, как есть сладкое и не толстеть
По мнению диетолога Перрос-Гирек Паскаль Гурдон, если человек не хочет набрать вес, то необходимо перестать употреблять сладкое, когда наступило чувство насыщения. "Но, если вы больше не хотите есть и при этом доедаете десерт или даже яблоко, йогурт, это будет откладываться", - добавила она.
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с чего всё началось
— РИА Новости. Диетологи из Франции, которая считается родиной многих десертов, поделились с РИА Новости советами о том, как есть сладкое и не набирать вес, и рассказали бывают ли диеты эффективными.РИА Новостивчера в 19:24
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