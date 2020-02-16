Здоровье

Газета.RuГазета.RuДиетологи рассказали, как есть сладкое и не толстеть

По мнению диетолога Перрос-Гирек Паскаль Гурдон, если человек не хочет набрать вес, то необходимо перестать употреблять сладкое, когда наступило чувство насыщения. "Но, если вы больше не хотите есть и при этом доедаете десерт или даже яблоко, йогурт, это будет откладываться", - добавила она.
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с чего всё началось

Диетологи из Франции объяснили, как есть сладкое и не набирать вес

Но если вы едите 2300 килокалорий, а вам нужно всего 2000, и такое случается каждый день, тогда вы увидите изменения в весе в какой-то момент, конечно, не сразу, но в перспективе", — сказала специалист по вопросам питания из города Перрос-Гирек Паскаль Гурдон.
РИА Новостивчера в 19:24

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Диетолог рассказала, как есть сладкое и не толстеть

Российская газета00:03

Французский диетолог рассказала, как не толстеть от десертов

РЕН ТВвчера в 21:41

Диетологи из Франции рассказали, как не толстеть от десертов

Радио Sputnikвчера в 19:00

Диетологи рассказали, как есть сладкое и не толстеть и почему не нужно сидеть на диетах

Life.ruвчера в 20:38

Диетологи выяснили, как есть сладкое и не набирать вес

Московский Комсомолецвчера в 20:14

Диетологи рассказали, как есть сладкое и не толстеть

Газета.Ruвчера в 19:33

Французские диетологи рассказали о способе есть десерты и не толстеть

Известиявчера в 20:57
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Коммерсантъ 14 февраля в 08:14
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BFM.ru 03:36
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Lenta.ru вчера в 21:59
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Углепром Кузбасса готовится к массовым сокращениям

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КузПресс вчера в 20:00
Происшествия

В результате стрельбы в Калининграде есть погибшие

Коммерсантъ вчера в 13:50
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Газета.Ru 14 февраля в 17:27
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Путин спросил Зеленского о выполнении Минских соглашений

Прямой вопрос о выполнении Киевом минских договоренностей задал главе Украины Владимиру Зеленскому президент России Владимир Путин, 14 февраля сообщает пресс-служба Кремля.
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Происшествия

СМИ сообщили о задержании Павленского в Париже

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Первые признаки весны - устойчивый переход через ноль градусов в сторону повышения, таяние снега и льда - появятся в европейской части России в этом году раньше обычного.
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Глава МИД Японии заявил о смене этапа переговоров с Россией

Министр иностранных дел Японии Тосимицу Мотэги по итогам встречи в Мюнхене с главой российского МИД Сергеем Лавровым заявил, что переговоры с Россией, касающиеся проблематики заключения мирного договора, переходят на новый этап.
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В Русской православной церкви (РПЦ) гражданских жен назвали бесплатными проститутками.
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Назван размер пенсии певца Бориса Моисеева

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Мать Влада Бахова рассказала о результатах экспертизы найденного тела

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Армия и оружие

В коалиции рассказали об обстреле военной базы в Багдаде

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Глава МИД Белоруссии исключил влияние США на страну

«Никогда Беларусь не дружила и не будет дружить с кем-то за счет кого-то, в ущерб кому-то или против кого-то», - пояснил Макей, отвечая на вопрос, будет ли сближение с США ограничивать отношения с РФ.
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