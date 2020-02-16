Здоровье

Газета.RuГазета.RuДиетологи рассказали, как есть сладкое и не толстеть

По мнению диетолога Перрос-Гирек Паскаль Гурдон, если человек не хочет набрать вес, то необходимо перестать употреблять сладкое, когда наступило чувство насыщения. "Но, если вы больше не хотите есть и при этом доедаете десерт или даже яблоко, йогурт, это будет откладываться", - добавила она.
Читать в источнике
Комментировать6
с чего всё началось

Диетологи из Франции объяснили, как есть сладкое и не набирать вес

Но если вы едите 2300 килокалорий, а вам нужно всего 2000, и такое случается каждый день, тогда вы увидите изменения в весе в какой-то момент, конечно, не сразу, но в перспективе", — сказала специалист по вопросам питания из города Перрос-Гирек Паскаль Гурдон.
РИА Новостивчера в 19:24

Подробнее о событии

Диетолог рассказала, как есть сладкое и не толстеть

Российская газета00:03

Французский диетолог рассказала, как не толстеть от десертов

РЕН ТВвчера в 21:41

Диетологи рассказали, как есть сладкое и не толстеть

Газета.Ruвчера в 19:33

Диетологи рассказали, как есть сладкое и не толстеть и почему не нужно сидеть на диетах

Life.ruвчера в 20:38

Диетологи выяснили, как есть сладкое и не набирать вес

Московский Комсомолецвчера в 20:14

Французские диетологи рассказали о способе есть десерты и не толстеть

Известиявчера в 20:57

Диетологи из Франции рассказали, как не толстеть от десертов

Радио Sputnikвчера в 19:00
Показать все источники
Автоматически обработано 7067 источников, обновлено в 06:46, Ашберн
Происшествия

Источник назвал причины нападения злоумышленника на храм в Москве

Полицейские рассматривают хулиганство в качестве приоритетной версии причины нападения на прихожан храма Святителя Николая в центре Москвы.
RT на русском 04:44
Здоровье

Главный трансплантолог России призвал изымать больше органов у скончавшихся пациентов в больницах Екатеринбурга

Главный трансплантолог Минздрава, директор Национального медицинского исследовательского центра трансплантологии и искусственных органов имени академика В. И. Шумакова Сергей Готье объяснил в интервью Е1.RU, почему в Екатеринбурге не могут обеспечить органами всех пациентов, нуждающихся в трансплантации.
Екатеринбург Онлайн 02:30
Происшествия

МВД объяснило, зачем полицейский ударил женщину в живот на митинге

УМВД по ЦАО Москвы ответило на жалобу Дарьи Сосновской, которую при задержании на несанкционированной акции 10 августа полицейский ударил в живот.
Московский Комсомолец 14 февраля в 10:30
Общество

Союз женщин прокомментировал слова протоиерея о гражданских женах

РИА Новости 05:14
Футбол

«Сочи» пока не достиг договоренности с «Зенитом» об аренде Кокорина

Футбольный клуб «Сочи» пока не договорился об аренде форварда Александра Кокорина с «Зенитом».
Metaratings 06:26
Политика

Пушков: Евросоюз попал в поставленную для России ловушку

По мнению сенатора, введя санкции против Москвы, Евросоюз попал в собственную ловушку.
Российская газета вчера в 19:35
Происшествия

Снаряд ВОВ обнаружили в посылке на Казанском вокзале

RT на русском 05:20
Армия и оружие

«Уникальный» российский самолет попал в прицел истребителя F-16

Военное дело 04:45
Политика

Губернатор Ситников пошутил про коррупцию

По мнению Ситникова, общественное мероприятие, особенно встреча с представителями СМИ, едва ли может быть преступлением.
Вести.Ru 04:15
Политика

«Газпром» ответил на слова США о перспективах «Северного потока — 2»

RT на русском вчера в 21:23
Спорт

Российская скелетонистка Никитина стала трехкратной чемпионкой Европы

Коммерсантъ 06:01
Футбол

«Тамбов» арендовал у «Спартака» базу в Тарасовке до конца сезона

Футболисты "Тамбова" вторую часть сезона будут жить и тренироваться на подмосковной базе в Тарасовке, сообщил РИА Новости спортивный директор тамбовского клуба Павел Худяков.
РИА Новости 06:37
Футбол

«Манчестер Сити» могут лишить чемпионства в АПЛ

Как сообщает Daily Mail, руководство АПЛ может снять очки с команды Хосепа Гвардиолы в период с 2012-го по 2016 год, когда совершались махинации.
Вести.Ru 06:17
Происшествия

Москвичка умерла во время конкурса по поеданию пирожных

Молодая москвичка умерла в одном из баров в центре Москвы, во время конкурса по поеданию пирожных.
Российская газета 05:25
Общество

Учителя выступили в поддержку фигурантов «пензенского дела»

После приговора в поддержку фигурантов «пензенского дела» выступили российские ученые и кинематографисты.
Медиазона 04:31
Шоу-бизнес

Галкин показал подписчикам радость Лизы и Гарри от поездки в отпуск

Российский шоумен Максим Галкин отправился в семейное путешествие, чем поделился с подписчиками своего Instagram, опубликовав в сториз неподдельную радость своих детей – Лизы и Гарри Галкиных.
Экономика сегодня 02:30
Происшествия

Путин помиловал трех граждан России

Президент России Владимир Путин 14 февраля подписал указ о помиловании трех россиян.
Газета.Ru 14 февраля в 15:13
Общество

Театр сатиры прокомментировал новость об уходе Ширвиндта

Ранее в ряде СМИ появились сообщения о том, что Ширвиндт уходит с поста художественного руководителя, который он занимал с 2000 года, а его место займет главный режиссер Московского драматического театра под руководством Армена Джигарханяна Сергей Газаров.
Вести.Ru вчера в 05:21
Кино

Том Холланд и Роберт Дауни младший попали в «Назад в будущее»

По мнению создателя YouTube-канала EZRyderX47, на роли главных героев отлично подошли бы Том Холланд и Роберт Дауни младший.
Комсомольская правда 04:57
Армия и оружие

В США показали самый дорогой вертолет в мире

Центр боевого применения авиации ВМС США опубликовал на своем Youtube-канале видео тестов нового тяжелого вертолета CH-53K King Stallion, который вскоре должен поступить на вооружение корпуса морской пехоты США.
Рамблер 14 февраля в 15:11
Общество

Подруга Павленского арестована во Франции вслед за ним

Павленский утверждал, что политик, который строил свою кампанию на семейных ценностях, в переписке с некой молодой девушкой назвал тюрьмой свою семью и детей, а также отправил ей видео со своим участием.
Вести.Ru 04:56
Шоу-бизнес

Ольгу Бузову под руки увели со сцены после концерта в Брянске

В День святого Валентина артистка давала концерт в Брянске. Концерт со слов Бузовой получился шикарным, встречали ее местные зрители тепло.
Privet-Rostov.ru 02:50
Шоу-бизнес

Регина Тодоренко показала стойку вниз головой в купальнике

Последняя фотография, где показано то, как она отдыхает на Мальдивах, вызвала живой интерес пользователей сети благодаря своей оригинальности.
Kleo.ru вчера в 05:09
Происшествия

СК начал проверку по факту незаконного сбора денег в лицее в Перми

RT на русском 04:56
Политика

Зеленскому не дали микрофон на конференции в Мюнхене

Президенту Украины Владимиру Зеленскому не дали микрофон на выступлении на Мюнхенской конференции по безопасности.
Политическая Экспертиза вчера в 07:42
Здоровье

В Китае снизилась доля тяжелобольных коронавирусом

Доля тяжелобольных коронавирусом за три недели во всем Китае снизилась с 15,9% до 7,2% от общего числа зараженных, что демонстрирует эффективность прилагаемых усилий по борьбе с заболеванием, заявил на пресс-конференции представитель госкомитета по здравоохранению КНР Ми Фэн.
РИА Новости 05:07
Биатлон

Прогноз на биатлон: держим под прицелом Паулину Фиалкову

Все про Спорт ру вчера в 18:26
Политика

Путин заявил о противниках бесплатного горячего питания в школах

Глава государства рассказал им о сложностях с претворением в жизнь его инициативы о обеспечению школьников начальных классов бесплатным горячим питанием.
Московский Комсомолец 06:20
Биатлон

Норвежский биатлонист призвал уважать победу Логинова

Известия 02:12
Политика

Украинская община призвала Зеленского отказаться от претензий на Крым

RT на русском 01:06
Как работают Яндекс.Новости?
Главное