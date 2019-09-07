Вечером необходимо употреблять пищу в небольшом количестве, выбирать продукты с высоким содержанием белка и низким содержанием жира и углеводов. Данный рацион поможет держать в норме уровень сахара в крови во время сна.

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