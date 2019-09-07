Общество

Газета.RuГазета.RuДиетологи рассказали, какие продукты полезно есть перед сном

Вечером необходимо употреблять пищу в небольшом количестве, выбирать продукты с высоким содержанием белка и низким содержанием жира и углеводов. Данный рацион поможет держать в норме уровень сахара в крови во время сна.
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Диетологи назвали идеальные продукты для ночных перекусов

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Диетологи назвали продукты для «ночного» похудения

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Московский Комсомолец08:59

Диетологи назвали ночные перекусы полезными для худеющих

РЕН ТВ03:36
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Национальная служба новостей 09:48
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Прием в колледжи по 30 устаревшим специальностям прекратят в 2021 году

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Газета.Ru 10:28
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Сегодня россиянин Хабиб Нурмагомедов и американец Дастин Порье сразятся в поединке за чемпионский титул UFC в легком весе.
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Происшествия

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Бюджетные кроссоверы немецкой марки Borgward приедут в Россию.
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Как сообщает информационное агентство «Интерфакс-Украина», украинские спецслужбы считают его ценным свидетелем по делу сбитого в Донбассе малайзийского «Боинга».
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Известный футбольный функционер Дмитрий Селюк опубликовал видео, в котором рассказывает, почему поклонникам московского «Спартака» нужно стоя аплодировать владельцу клуба Леониду Федуну.
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Исторический финал Медведев — Надаль пройдет в это воскресенье. Призовой фонд US Open составит более $57 млн.
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