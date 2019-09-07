Общество
Газета.RuДиетологи рассказали, какие продукты полезно есть перед сном
Вечером необходимо употреблять пищу в небольшом количестве, выбирать продукты с высоким содержанием белка и низким содержанием жира и углеводов. Данный рацион поможет держать в норме уровень сахара в крови во время сна.
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Автоматически обработаны 6983 источника, обновлено в 13:04, Вашингтон
Политика
Трамп назвал шагом к миру обмен заключенными между Россией и Украиной
Президент США Дональд Трамп поздравил Россию и Украину с обменом заключенными и назвал его гигантским шагом к миру.
РБК 10:39
Происшествия
На дом Памфиловой совершено нападение
Совершено разбойное нападение на дом председателя Центральной избирательной комиссии (ЦИК) России Эллы Памфиловой.
RT на русском вчера в 05:22
Политика
Освобождённый Вышинский намерен вернуться на Украину
Главный редактор РИА Новости Украина Кирилл Вышинский заявил о намерении в ближайшее время вернуться в Киев.
News.ru 12:38
Армия и оружие
Освобожденных украинских моряков наградили
На Украине наградили 24 моряков, прибывших в Киев в рамках российского-украинского обмена заключенными.
Lenta.ru 10:54
Единоборства
Хабиб набрал 8 кг после взвешивания перед боем с Порье
Абдулманап Нурмагомедов отец и тренер российского чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова рассказал о том, сколько килограмм набрал его сын после взвешивания.
Спорт БИЗНЕС Online 08:00
Политика
Нидерланды просят Россию выдать освобожденного Украиной Цемаха
Генеральный прокурор Нидерландов просит Россию выдать подозреваемого в деле по сбитому малазийскому самолету рейса МН17 Владимира Цемаха.
Вести.Ru 11:59
Экономика
Минфин подготовил для россиян «гарантированный пенсионный продукт»
Минфин переписал законопроект об ИПК под полностью добровольный порядок включения граждан в систему.
РБК вчера в 13:50
Происшествия
В штабе Навального в Санкт-Петербурге нашли бюллетени для голосования
Российская газета 12:48
Теннис
Медведев сыграет с Надалем в финале US Open
Российский теннисист Даниил Медведев впервые в своей карьере сыграет в финале US Open.
Газета.Ru 05:28
Недвижимость
Банк России предсказал 20%-ный рост ипотечного кредитования
Объем рынка ипотечного кредитования в следующем году может вырасти на 20% годовых.
РБК вчера в 09:38
Финансы
Курсы валют ЦБ РФ на 7 сентября: 65,9981 руб/доллар США и 72,8883 руб/евро
ЦБ РФ с 7 сентября установил следующие официальные курсы валют: 1 доллар США - 65,9981 руб. 1 евро - 72,8883 руб. 10 китайских юаней - 92,6302 руб. Курс доллара США по отношению к рублю понизился по сравнению с предыдущим днем на 0,0547 р. (0,08%).
SIA.ru 07:00
Политика
Зеленский не исключил второго этапа освобождения задержанных лиц
Президент Украины Владимир Зеленский заявил о возможности запуска второго этапа обмена задержанными лицами с Российской Федерацией.
iReactor 07:16
Политика
Глава Пентагона посоветовал России вести себя как «нормальная страна»
Глава Пентагона Марк Эспер на совместной пресс-конференции с главой МВД Франции Флоранс Парли в Париже посоветовал России изменить свое поведение.
РБК 12:49
Политика
В бундестаге назвали неразумным саботирование «Северного потока — 2»
Председатель бундестага Вольфганг Шойбле назвал неразумными действия критиков «Северного потока — 2», отметив, что они могут навредить Европе.
RT на русском 12:13
Здоровье
Диетологи раскрыли самые современные методы похудения
Одна куриная грудка не спасет, говорят диетологи. Они приоткрыли завесу самого современного метода похудения.
MedikForum.ru вчера в 19:48
Футбол
Футболисты Павел Мамаев и Александр Кокорин дали эксклюзивное интервью «Говорит Москва» после решения об УДО
Говорит Москва вчера в 15:46
Культура
Альбина Джанабаева ушла от Меладзе
Певица сделала неожиданное признание. Популярность к Альбине Джанабаевой пришла после того, как она начала сотрудничать с братьями Меладзе.
Городской портал Новый Нижний 02:50
Политика
Додон договорился с Путиным о скидке на газ
Лидер Молдавии Игорь Додон договорился с президентом России Владимиром Путиным о скидке на газ. Об этом он написал в своем фейсбуке.
Газета.Ru 12:05
Автоспорт
Себастьян Феттель: Гонщики Renault и McLaren заблокировали всем дорогу
Пилот Ferrari Себастьян Феттель прокомментировал курьезную ситуацию в конце квалификации Гран При Италии, когда вместе с большей частью других гонщиков не успел уйти на второй быстрый круг.
Autosport.com.ru 11:28
Политика
Путин предложил назвать ракетный комплекс в честь Назарбаева
Президент России Владимир Путин предложил переименовать ракетный комплекс «Байтерек», который будет построен совместно с Казахстаном на космодроме Байконур, в честь Нурсултана Назарбаева.
РБК 10:37
Кино
Звезда Marvel сыграет в фильме «Миссия невыполнима 7»
Одна из ключевых ролей в долгожданном шпионском боевике «Миссия невыполнима 7» достанется американской актрисе Хейли Этвелл.
iReactor 04:54
Здоровье
60 тысяч детей тульской области отдохнули и оздоровились
Летом в Тульской области работало 483 оздоровительных организаций. Добавляется, что выраженный оздоровительный эффект отмечен у 93,9% детей.
Московский Комсомолец 12:05
Политика
Задержанному в Италии топ-менеджеру «Ростеха» грозит экстрадиция в США
В Неаполе 30 августа был задержан и помещен в тюрьму один из руководителей «Ростеха».
Росбалт вчера в 13:58
Происшествия
В Екатеринбурге машина после ДТП вылетела на тротуар и сбила пешеходов
По сообщению портала Е1, при столкновении двух автомобилей, один вылетел на тротуар и наехал на пешеходов.
ТагилСити.ру 08:11
Происшествия
Со дна Балтийского моря исчезла немецкая подводная обсерватория
Пропажу заметили 21 августа, когда с обсерваторией прервалась связь.
РИА Новости 00:07
Здоровье
Онкологи назвали симптомы рака головы и шеи
Врачи-онкологи перечислили признаки развития злокачественных опухолей в голове и области шеи, пишет «Медикфорум».
Известия вчера в 23:02
Политика
Порошенко похвалил себя за обмен пленными
Бывший президент Украины Петр Порошенко рассказал о своей причастности к обмену заключенными между Москвой и Киевом.
Lenta.ru 09:45
Политика
Кто вернулся из России на Украину
Россия и Украина 7 сентября обменялись задержанными и осужденными по формуле «35 на 35».
Коммерсантъ 07:46