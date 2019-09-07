Общество

Газета.RuГазета.RuДиетологи рассказали, какие продукты полезно есть перед сном

Вечером необходимо употреблять пищу в небольшом количестве, выбирать продукты с высоким содержанием белка и низким содержанием жира и углеводов. Данный рацион поможет держать в норме уровень сахара в крови во время сна.
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Ученые назвали продукты, которые полезно есть перед сном

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Главный редактор РИА Новости Украина Кирилл Вышинский заявил о намерении в ближайшее время вернуться в Киев.
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Генеральный прокурор Нидерландов просит Россию выдать подозреваемого в деле по сбитому малазийскому самолету рейса МН17 Владимира Цемаха.
Вести.Ru 11:59
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Минфин подготовил для россиян «гарантированный пенсионный продукт»

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В штабе Навального в Санкт-Петербурге нашли бюллетени для голосования

Российская газета 12:48
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Медведев сыграет с Надалем в финале US Open

Российский теннисист Даниил Медведев впервые в своей карьере сыграет в финале US Open.
Газета.Ru 05:28
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Банк России предсказал 20%-ный рост ипотечного кредитования

Объем рынка ипотечного кредитования в следующем году может вырасти на 20% годовых.
РБК вчера в 09:38
Финансы

Курсы валют ЦБ РФ на 7 сентября: 65,9981 руб/доллар США и 72,8883 руб/евро

ЦБ РФ с 7 сентября установил следующие официальные курсы валют: 1 доллар США - 65,9981 руб. 1 евро - 72,8883 руб. 10 китайских юаней - 92,6302 руб. Курс доллара США по отношению к рублю понизился по сравнению с предыдущим днем на 0,0547 р. (0,08%).
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Зеленский не исключил второго этапа освобождения задержанных лиц

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о возможности запуска второго этапа обмена задержанными лицами с Российской Федерацией.
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Политика

Глава Пентагона посоветовал России вести себя как «нормальная страна»

Глава Пентагона Марк Эспер на совместной пресс-конференции с главой МВД Франции Флоранс Парли в Париже посоветовал России изменить свое поведение.
РБК 12:49
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RT на русском 12:13
Здоровье

Диетологи раскрыли самые современные методы похудения

Одна куриная грудка не спасет, говорят диетологи. Они приоткрыли завесу самого современного метода похудения.
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Футболисты Павел Мамаев и Александр Кокорин дали эксклюзивное интервью «Говорит Москва» после решения об УДО

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Альбина Джанабаева ушла от Меладзе

Певица сделала неожиданное признание. Популярность к Альбине Джанабаевой пришла после того, как она начала сотрудничать с братьями Меладзе.
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Лидер Молдавии Игорь Додон договорился с президентом России Владимиром Путиным о скидке на газ. Об этом он написал в своем фейсбуке.
Газета.Ru 12:05
Автоспорт

Себастьян Феттель: Гонщики Renault и McLaren заблокировали всем дорогу

Пилот Ferrari Себастьян Феттель прокомментировал курьезную ситуацию в конце квалификации Гран При Италии, когда вместе с большей частью других гонщиков не успел уйти на второй быстрый круг.
Autosport.com.ru 11:28
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Путин предложил назвать ракетный комплекс в честь Назарбаева

Президент России Владимир Путин предложил переименовать ракетный комплекс «Байтерек», который будет построен совместно с Казахстаном на космодроме Байконур, в честь Нурсултана Назарбаева.
РБК 10:37
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Звезда Marvel сыграет в фильме «Миссия невыполнима 7»

Одна из ключевых ролей в долгожданном шпионском боевике «Миссия невыполнима 7» достанется американской актрисе Хейли Этвелл.
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60 тысяч детей тульской области отдохнули и оздоровились

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Политика

Задержанному в Италии топ-менеджеру «Ростеха» грозит экстрадиция в США

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Происшествия

Участницы Pussy Riot сообщили о задержании в Москве

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В Екатеринбурге машина после ДТП вылетела на тротуар и сбила пешеходов

По сообщению портала Е1, при столкновении двух автомобилей, один вылетел на тротуар и наехал на пешеходов.
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Со дна Балтийского моря исчезла немецкая подводная обсерватория

Пропажу заметили 21 августа, когда с обсерваторией прервалась связь.
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Здоровье

Онкологи назвали симптомы рака головы и шеи

Врачи-онкологи перечислили признаки развития злокачественных опухолей в голове и области шеи, пишет «Медикфорум».
Известия вчера в 23:02
Политика

Порошенко похвалил себя за обмен пленными

Бывший президент Украины Петр Порошенко рассказал о своей причастности к обмену заключенными между Москвой и Киевом.
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Кто вернулся из России на Украину

Россия и Украина 7 сентября обменялись задержанными и осужденными по формуле «35 на 35».
Коммерсантъ 07:46
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