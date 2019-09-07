Здоровье
Дни24Диетологи рассказали о пользе перекусов перед сном
Диетологи рассказали о пользе перекусов перед сном. Отказ от пищи после шести вечера может стать причиной развития различных заболеваний желудочно-кишечного тракта.
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Происшествия
Подозреваемого в нападении на Памфилову задержали
Сотрудники подмосковной полиции задержали подозреваемого в нападении на председателя ЦИК России Эллу Памфилову.
Известия 08:51
Армия и оружие
Ливийцы протестуют против вмешательства Парижа в гражданскую войну
На протяжении долгого времени в Ливии, где идет гражданская война, многие выражают недовольство из-за вмешательства США и Франции во внутренние дела страны.
iReactor 06:05
Политика
В Совфеде прокомментировали обмен заключенными с Украиной
Член Совета Федерации Ольга Ковитиди назвала правовым прецедентом обмен заключенными между Москвой и Киевом.
Известия 09:45
Происшествия
Столицу Канады заполонили пьяные еноты
Жители пригородного района Ститсвиль на юге Оттавы стали все чаще обнаруживать енотов, находящихся в странном состоянии, напоминающем алкогольное опьянение.
РИА Новости 08:15
Общество
Глава Сбербанка Герман Греф обвинил алтайскую власть в хищении средств
Герман Греф, Глава Сбербанка: Губернатору (Олегу Хорохордину, - прим. ред.) может это будет неловко сказать, но средства были похищены предыдущей командой (губернатора Александра Бердникова, - прим.ред.). Кроме того, алтайские власти вытащили тину из озера и перекрыли ею дренаж озера.
Алтапресс 05:33
Футбол
Сборная России отыгралась в Глазго и вырвала победу у шотландцев
Сборная России обыграла команду Шотландии в матче 5-го тура отборочного цикла Евро-2020 со счетом 2:1. Встреча прошла в Глазго на стадионе «Хэмпден Парк».
Спорт день за днем вчера в 16:40
Политика
Стало известно о роли Медведчука в обмене заключенными между Украиной и Россией
Глава политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук не принимал участия в обмене заключенными между Россией и Украиной.
Lenta.ru 08:12
Кино
Звезда Marvel сыграет в фильме «Миссия невыполнима 7»
Одна из ключевых ролей в долгожданном шпионском боевике «Миссия невыполнима 7» достанется американской актрисе Хейли Этвелл.
iReactor 04:54
Политика
Зеленский рассказал, как будет происходить разведение сил в Донбассе
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что разведение сил в Донбассе будет происходить в два этапа.
iReactor 07:05
Фигурное катание
Стартовали контрольные прокаты сборной России
В московских «Лужниках» начались контрольные прокаты сборной России по фигурному катанию.
Нева Спорт 08:00
Шоу-бизнес
Экс-король Малайзии жалеет о браке с Оксаной Воеводиной
Ранее Оксана Воеводина в своем посте в Instagram написала, что, возможно, если она расскажет правду о том, что произошло, ей станет лучше Бывший король Малайзии Мухаммад V заявил, что сожалеет о браке с "Мисс Москва - 2015" Оксаной Воеводиной, сообщает New Straits Times.
Аргументы и Факты вчера в 16:18
Политика
МИД РФ прокомментировал освобождение задержанных Россией и Украиной
Задержанные граждане вернулись в РФ и на Украину в субботу, 7 сентября.
Вечерняя Москва 08:47
Футбол
Капелло: «Лукаку не является футболистом мирового уровня»
Бывший главный тренер туринского «Ювентуса», «Ромы» и сборной России Фабио Капелло оценил игру новичка миланского «Интера» Ромелу Лукаку, записавшего на свой счет два гола в двух сыгранных встречах.
Евро-футбол.ру 09:25
Политика
Прибывший в Москву Вышинский рассказал о своем самочувствии
Освобожденный по решению украинского суда руководитель портала РИА Новости Украина Кирилл Вышинский прибыл в Москву и заявил, что чувствует себя хорошо.
РЕН ТВ 07:17
Армия и оружие
Украинских моряков наградили и отправили на медосмотр
Украинских моряков, освобожденных в субботу, 7 сентября, в рамках обмена с российской стороной, наградили орденами.
Вести.Ru 09:50
Политика
Кличко дискредитировал власть в Киеве — эксперт
На протяжении пяти лет мэр Киева и председатель Киевской городской государственной администрации (КГГА) Виталий Кличко старался дискредитировать городскую власть и свою команду.
REGNUM вчера в 12:05
Армия и оружие
Рогозин заявил о намерении создать новую ракету «Союз-6»
В России может быть создана новая ракета среднего класса «Союз-6», использующая двигатели РД-180, который сейчас эксплуатируются только в США.
Свободная Пресса вчера в 12:53
Политика
Чеснаков заявил, что работа по освобождению удерживаемых лиц будет продолжена
Работа по освобождению удерживаемых лиц будет продолжена.
ТАСС 07:17
Происшествия
Саратовца подозревают в убийстве официантки в Ленинградской области
Жителя Саратовской области подозревают в убийстве, совершенном в Ленинградской области.
КП - Саратов 04:13
Футбол
Кокорин и Мамаев будут освобождены по УДО
Футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев будут освобождены по УДО, сообщает Интерфакс.
Советский спорт вчера в 03:13
Единоборства
За сутки после взвешивания Хабиб Нурмагомедов набрал 8 килограмм
Чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов после взвешивания набрал 8 кг.
Российская газета 08:16
Авто
В Сети появилась информация об уникальном ЗАЗ-970 «Точило»
Яркий пример – грузовичок ЗАЗ-970 «Точило» вагонной компоновки, созданный на базе «Запорожца» в 1962 году.
Автоновости дня 00:21
Кино
HBO опубликовал полный трейлер мини-сериала «Екатерина Великая»
Культуромания 07:49
Экономика
Минфин подготовил для россиян «гарантированный пенсионный продукт»
Минфин переписал законопроект об ИПК под полностью добровольный порядок включения граждан в систему.
РБК вчера в 13:50
Гаджеты
Qualcomm представит процессоры Snapdragon 6 и 7 с поддержкой 5G
Чипы 7 Series обещают представить до конца года, и они будет доступны для всех производителей смартфонов, а в 2020 году с 5G появятся и Snapdragon 6 Series.
Astera 07:52
Армия и оружие
В США подсчитали общее количество боевой авиации в мире
Военное обозрение 09:03
Теннис
Медведев сыграет с Надалем в финале US Open
Российский теннисист Даниил Медведев впервые в своей карьере сыграет в финале US Open.
Газета.Ru 05:28
Политика
В списках Киева на освобождение более 110 украинцев, заявила Денисова
Уполномоченная Верховной рады Украины по правам человека Людмила Денисова заявила, что в списках Киева на освобождение более 110 украинцев, которые находятся в РФ и Крыму.
РИА Новости 08:50