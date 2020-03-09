Политика

РИА НовостиРИА НовостиДиетологи сравнили рацион Путина, Трампа и Меркель

Специалисты Европейского медицинского института ожирения сравнили, что едят президент России Владимир Путин, лидер США Дональд Трамп, канцлер Германии Ангела Меркель и премьер-министр Испании Педро Санчес, пишет El Confidencial.
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Специалисты Европейского медицинского института ожирения сравнили, что едят президент России Владимир Путин, лидер США Дональд Трамп, канцлер Германии Ангела Меркель и премьер-министр Испании Педро Санчес, пишет El Confidencial
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РИА Новости02:57

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Рацион Санчеса, Путина, Трампа и Меркель: как он влияет на продовольственную политику (El Confidencial, Испания) (El Confidencial)

ИноСМИвчера в 01:06

Диетологи сравнили рацион Путина, Трампа и Меркель

РИА Новости02:57

El Confidencial: чем отличается рацион Путина и Трампа

URA.Ruвчера в 22:41

Красная икра и уха против гамбургеров и сосисок. Эксперты сравнили меню Путина, Трампа и Меркель

Life.ruвчера в 22:00

Эксперты сравнили пищевой рацион Путина, Меркель, Трампа и Санчеса

Красная веснавчера в 20:31

Эксперты сравнили рацион питания Путина, Меркель и Трампа

Известиявчера в 19:00

Диетологи сравнили питание Путина и Трампа

Lenta.ru03:54
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Энергетика

Цены на нефть отыграли треть утреннего падения

Мировые цены на нефть замедлили темпы падения, отыграв 30 процентов утреннего обвала, свидетельствуют данные торгов.
РИА Новости 06:25
Кино

Сериал с Алексеем Севастьяновым в одной из ролей начнут показывать на телеканале ТНТ

Сериал «Шторм» с депутатом Псковского областного Собрания, президентом федерации футбола Псковской области Алексеем Севастьяновым в одной из ролей начнут показывать на ТНТ 10 марта в 22:00, сообщается на сайте телеканала.
Псковское агентство информации 06:37
Хоккей

«Питтсбург» дома проиграл «Вашингтону», Малкин забил гол

Sport24.ru 07 марта в 16:33
Хоккей

«Спартак» обыграл «Динамо» и сравнял счет в серии плей-офф КХЛ

"Газета.Ru" провела текстовую онлайн-трансляцию матча. "Спартак" сравнял счет в серии до четырех побед — 2-2.
Газета.Ru вчера в 12:43
Шоу-бизнес

Саша Зверева подтвердила четвертую беременность

Поклонники Саши Зверевой еще несколько месяцев назад заподозрили артистку в беременности.
StarHit.ru 04:30
Общество

Родные жертв крушения Boeing в Донбассе снова пристыдили Россию

Участники акции заявили, что не обвиняют Россию в том, что та сбила Boeing, но протестуют «против отсутствия сотрудничества» со стороны российского государства в расследовании атаки и поэтому решили снова пристыдить Москву.
Lenta.ru вчера в 11:04
Общество

В России зарегистрированы четыре новых случая заражения коронавирусом

В России за последние сутки были выявлены четыре новых случая заражения коронавирусом — об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на оперативный штаб по предупреждению и борьбе с новой инфекцией.
Salt Mag 07 марта в 11:28
Общество

«Мы увидим доллар по 80 рублей»: эксперт заявил, что нефтяная война России с Саудовской Аравией может обернуться катастрофическим поражением

Российский экономист Владислав Иноземцев заявил, что из-за выхода России из сделки с ОПЕК+ «после нескольких лет стабильности мы снова увидим доллар по 80 рублей, двухзначные цифры ключевой ставки ЦБ, паническую трату резервов».
Вечерняя Казань 01:23
Экономика

Эксперт: Доллар взлетит к 80-85 рублям при закреплении нефти у $30

Обвал нефтяных котировок не несет ничего хорошего курсу рубля — доллар взлетит до 80-85 рублей, если цена нефти марки Brent закрепится в районе 30 долларов за баррель, прокомментировал РИА Новости заместитель генерального директора по инвестиционному анализу ИК "Церих Кэпитал Менеджмент" Андрей Верников.
ПРАЙМ 02:22
Происшествия

В ДТП в Смоленской области погибли три человека

ДТП в городе Сычовка Смоленской области стало причиной гибели трех человек, сообщила ТАСС руководитель пресс-службы УМВД по региону Наталья Гуреева.
ТАСС 02:29
Экономика

Экономист спрогнозировал рост цен на нефть

Ранее «Говорит Москва» писала, что эксперты предостерегли россиян от манипуляций с валютой на фоне падения цен на нефть.
Говорит Москва 05:35
Шоу-бизнес

Рэпер Джиган сбрил брови и оказался в «психушке»

Рэпер Джиган попал в реабилитационный центр менее чем через месяц после рождения сына Давида.
Lenta.ru 03:27
Общество

В якутском пункте передержки нашли около ста мертвых собак и кошек

Российская газета 04:35
Энергетика

«Роснефть» указала на выгоду России от развала сделки ОПЕК+

Если соглашение ОПЕК+ и сыграло позитивную роль, то лишь как психологический фактор на первом этапе — в действительности все объемы нефти, которые выбывали при неоднократном продлении сделки, оперативно и полностью замещались на мировом рынке объемами американской сланцевой нефти, заявил РБК пресс-секретарь «Роснефти» Михаил Леонтьев.
РБК вчера в 04:05
Политика

Эрдоган заявил о праве Турции на военные действия в Сирии

Анкара собственными военными ресурсами добьется целей операции "Весенний щит", если "Москва не выполнит обязательства по Сирии", предупредил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.
Газета.Ru вчера в 12:10
Футбол

Миодраг Божович: «В прошлом туре „Рубин“ играл лучше, чем сегодня»

Реальное время вчера в 09:33
Музыка

Появился отрывок песни Little Big для «Евровидения»

Lenta.ru 07 марта в 05:39
Экономика

Эксперт сравнил политику Саудовской Аравии в рамках ОПЕК+ с шантажом

По мнению эксперта, цена нефти зависит сейчас не от баланса спроса и предложения, а в основном от финансовой политики США.
Lenta.ru вчера в 11:57
Биатлон

Логинов: у меня нет коронавируса

Российский биатлонист Александр Логинов отказался давать интервью из-за опасений заразиться коронавирусом.
RT на русском 03:49
Авто

Российские автомобили Renault смогут обновляться «по воздуху»

Новые автомобили 06 марта в 10:57
Спорт

Лыжник Большунов выиграл марафон на этапе Кубка мира в Норвегии

РБК вчера в 09:40
Энергетика

Рубль стремительно дешевеет из-за обвала цен на нефть

Нефть стремительно дешевеет более чем на 25% после развала сделки ОПЕК+ и решения Саудовской Аравии увеличить добычу сырья.
ТВ Центр 03:09
Финансы

Минфин РФ анонсировал паузу в заимствованиях из-за ситуации на рынке

Минфин РФ анонсировал возможную паузу в проведении аукционов с облигациями федерального займа (ОФЗ) в связи с высокой волатильностью на финансовых рынках.
Интерфакс 02:43
Происшествия

В Тверской области нашли в реке тело пропавшей девочки

"При проведении поисково-разыскных мероприятий тело ребенка обнаружено сотрудниками МЧС в реке Сыроверка, протекающей на территории селе Чамерово Весьегонского района", - говорится в сообщении пресс-службы ведомства По данным пресс-службы управления СК по региону, вечером 8 марта девочка вышла из своего дома в селе Чамерово погулять на улице, но обратно не пришла.
ТАСС 06:01
Шоу-бизнес

Алла Пугачева пропустила праздничное шоу Валентина Юдашкина в Кремле

Алла Пугачева по неизвестной причине пропустила праздничное шоу Валентина Юдашкина.
Актуальные Новости 01:15
Игры

Фанат создал короткометражный фильм по мотивам S.T.A.L.K.E.R

Srnsk вчера в 05:21
Футбол

Гвардиола установил личный антирекорд по поражениям в чемпионате

Soccer.ru 02:39
Политика

Запрет недвижимости за рубежом не пропишут в Конституции

Андрей Клишас, сопредседатель рабочей группы по обсуждению изменений в Конституции, сообщил, что такого запрета нет и не было в Конституции.
RuNews24.ru 06 марта в 07:24
Происшествия

Самолёт SSJ-100 совершил посадку в Шереметьеве

Ранее в экстренных службах сообщили, что в Шереметьеве самолёт готовится к экстренной посадке из-за сработавшего датчика неисправности.
RT на русском 05:39
Здоровье

Китайские учёные сообщили об изменениях симптомов коронавируса

Китайские учёные сообщили об изменениях симптомов коронавируса. Об этом сообщается на портале Social Science Research Network.
Piter.tv 07 марта в 02:28
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