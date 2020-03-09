Политика
РИА НовостиДиетологи сравнили рацион Путина, Трампа и Меркель
Специалисты Европейского медицинского института ожирения сравнили, что едят президент России Владимир Путин, лидер США Дональд Трамп, канцлер Германии Ангела Меркель и премьер-министр Испании Педро Санчес, пишет El Confidencial.
Читать в источнике
Оценить444
с чего всё началось
Специалисты Европейского медицинского института ожирения сравнили, что едят президент России Владимир Путин, лидер США Дональд Трамп, канцлер Германии Ангела Меркель и премьер-министр Испании Педро Санчес, пишет El Confidencial.РИА Новости02:57
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7098 источников, обновлено в 13:23, Ашберн
Экономика
Биржи Европы закрыли торги падением на 7-8%
Основные европейские фондовые индексы в понедельник завершили торги снижением на 7-8%, свидетельствуют данные торгов.
Энергетика
Трамп обвинил Россию и Саудовскую Аравию в обвале рынков
Президент США Дональд Трамп в понедельник оптимистично прокомментировал рекордное падение мировых цен на нефть и последовавшее за этим резкое снижение фондовых индексов.
Политика
Суд в Нидерландах начал рассматривать дело о крушении рейса МН17
Обновлено в 15:48 Суд в Нидерландах 9 марта начал рассматривать дело о крушении Boeing в Донбассе.
Армия и оружие
Турция запросила у НАТО дополнительную помощь в Сирии
Турция запросила "дополнительной помощи НАТО по Сирии - для защиты границы с Сирией, а также в связи с миграционными вызовами".
Кино
Актер Макс фон Сюдов умер в возрасте 90 лет
Футбол
Джикия: в играх «Спартака» система VAR будто не подключена к розетке
Футболист московского "Спартака" Георгий Джикия сказал, что в матчах с участием его команды судьи вообще не используют систему видеопомощи арбитрам (VAR), как будто система не подключена к розетке.
Энергетика
В «Роснефти» назвали бессмысленной сделку ОПЕК+ для России
Сделка ОПЕК+ по снижению нефтедобычи «просто лишена смысла» для России, так как выбывающие при ее продлении объемы нефти замещались американской сланцевой нефтью.
Общество
Все страны Евросоюза заражены коронавирусом
Первые случаи заболевания новым типом коронавируса COVID-2019 зафиксированы на Кипре. Об этом сообщает агентство новостей CNA.
Энергетика
Новак оценил ситуацию на рынке нефти
Министр энергетики России Александр Новак в ходе совещания по экономическим вопросам, которое провёл российский премьер Михаил Мишустин, сообщил, что сценарий выхода из соглашения по ограничению добычи нефти прорабатывался и текущая ситуация на нефтяном рынке находится в пределах прогноза.
Общество
В Москве выявили три новых случая заражения коронавирусом
В Москве у еще троих человек выявили коронавирус нового типа, сообщил оперативный штаб по борьбе с Covid-19.
Энергетика
Цены на нефть отыграли треть обвала
Мировые цены на нефть в ходе торгов в понедельник днем замедлили темпы падения, отыграв треть утреннего обвала в 30%.
Футбол
«Локомотив» победил «Ахмат» в матче РПЛ
В домашнем матче 21-го тура Тинькофф - Российской премьер-лиги на «РЖД-Арене» московский «Локомотив» одержал победу над грозненским «Ахматом» со счетом 1:0.
Общество
Авторы Mortal Kombat 11 представили геймплейный трейлер Спауна
NetherRealm Studios представила геймплейный трейлер Спауна, в котором авторы Mortal Kombat 11 показали основные приёмы, смертельный удар и фаталити нового бойца.
Футбол
«Краснодар»: «Эта победа для вас, «быки»!»
«Быки» победили со счетом 1:0 на выезде.
Армия и оружие
Пользователи Сети высмеяли ролик с «украинской боевой мощью»
Интернет-пользователи высмеяли видео с контрольного практического занятия 54-й механизированной бригады Вооружённых сил Украины, целью которого было показать "боевую мощь" украинской армии.
Здоровье
Китайские учёные сообщили об изменениях симптомов коронавируса
Китайские учёные сообщили об изменениях симптомов коронавируса. Об этом сообщается на портале Social Science Research Network.
Экономика
Степан Демура: «Через полгода рубль уйдет в небеса»
Полагаю, что нынешнее падение курса рубля и цены на нефть продолжится в течение одной-двух недель, затем произойдёт коррекция на полгода.
Экономика
Соцвыплаты и пенсии проиндексируют, несмотря на падение рубля
То, что планируется закрепить в Конституции - индексация социальных выплат и пенсий - будет выполнено", - сказала сенатор.
Общество
Синоптик рассказал, каким будет лето в 2020 году в России
Температурный коридор составит +21-26°C, +22-27°C. Тишковец добавил, что в этом году будет нормальная летняя погода, ожидаются также ливни, грозы и град.
Энергетика
Франция предложила Саудовской Аравии координировать цены на нефть
Саудовская Аравия должна координировать свои действия с другими нефтедобывающими странами, чтобы избежать потрясения на мировом рынке, заявил министр экономики и финансов Франции Брюно Ле Мэр в эфире радиостанции France Inter.
Фигурное катание
Фигуристка Валиева победила на чемпионате мира среди юниоров
Российская фигуристка Камила Валиева выиграла чемпионат мира среди юниоров в Эстонии. «Серебро» у ещё одной россиянки Дарьи Усачевой.
Технологии
AnTuTu удалили из магазина Google Play
AnTuTu, как предполагают СМИ, удалили из магазина корпорации «добра» за нарушение политики конфиденциальности другим приложением, имеющим отношение к компании Cheetah Mobile.
Единоборства
Макгрегор отреагировал на слова Нурмагомедова об уличных боях
Экономика
Бумаги российских компаний на бирже в Лондоне обвалились на 9—26%
Бумаги российских компаний на Лондонской фондовой бирже открыли торги падением на 9—26%.
Армия и оружие
В Сирии местные жители забросали камнями колонну войск США
Политика
Кива: восстановление отношений с РФ могло бы оживить экономику Украины
Восстановление отношений Украины с Россией могло бы реанимировать украинскую экономику.
Здоровье
Ученые определили безопасное для здоровья людей количество яиц в день
В результате выяснилось, что одно куриное яйцо в день не несет опасности для здоровья человека.
Общество
Стакан воды натощак поможет решить проблемы со здоровьем
Армия и оружие
Ветеран ФСБ рассказал о ликвидации Масхадова
Ликвидация лидера самопровозглашенной Ичкерии Аслана Масхадова стала «водоразделом» во второй чеченской войне, заявил президент международной ассоциации ветеранов подразделения антитеррора «Альфа» Сергей Гончаров РИА Новости.