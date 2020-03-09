с чего всё началось

Специалисты Европейского медицинского института ожирения сравнили, что едят президент России Владимир Путин, лидер США Дональд Трамп, канцлер Германии Ангела Меркель и премьер-министр Испании Педро Санчес, пишет El Confidencial.

Энергетика Трамп обвинил Россию и Саудовскую Аравию в обвале рынков Президент США Дональд Трамп в понедельник оптимистично прокомментировал рекордное падение мировых цен на нефть и последовавшее за этим резкое снижение фондовых индексов.

Футбол Джикия: в играх «Спартака» система VAR будто не подключена к розетке Футболист московского "Спартака" Георгий Джикия сказал, что в матчах с участием его команды судьи вообще не используют систему видеопомощи арбитрам (VAR), как будто система не подключена к розетке.

Общество Все страны Евросоюза заражены коронавирусом Первые случаи заболевания новым типом коронавируса COVID-2019 зафиксированы на Кипре. Об этом сообщает агентство новостей CNA.

Энергетика Новак оценил ситуацию на рынке нефти Министр энергетики России Александр Новак в ходе совещания по экономическим вопросам, которое провёл российский премьер Михаил Мишустин, сообщил, что сценарий выхода из соглашения по ограничению добычи нефти прорабатывался и текущая ситуация на нефтяном рынке находится в пределах прогноза.

Энергетика Цены на нефть отыграли треть обвала Мировые цены на нефть в ходе торгов в понедельник днем замедлили темпы падения, отыграв треть утреннего обвала в 30%.

Футбол «Локомотив» победил «Ахмат» в матче РПЛ В домашнем матче 21-го тура Тинькофф - Российской премьер-лиги на «РЖД-Арене» московский «Локомотив» одержал победу над грозненским «Ахматом» со счетом 1:0.

Общество Авторы Mortal Kombat 11 представили геймплейный трейлер Спауна NetherRealm Studios представила геймплейный трейлер Спауна, в котором авторы Mortal Kombat 11 показали основные приёмы, смертельный удар и фаталити нового бойца.

Здоровье Китайские учёные сообщили об изменениях симптомов коронавируса Китайские учёные сообщили об изменениях симптомов коронавируса. Об этом сообщается на портале Social Science Research Network.

Энергетика Франция предложила Саудовской Аравии координировать цены на нефть Саудовская Аравия должна координировать свои действия с другими нефтедобывающими странами, чтобы избежать потрясения на мировом рынке, заявил министр экономики и финансов Франции Брюно Ле Мэр в эфире радиостанции France Inter.

Технологии AnTuTu удалили из магазина Google Play AnTuTu, как предполагают СМИ, удалили из магазина корпорации «добра» за нарушение политики конфиденциальности другим приложением, имеющим отношение к компании Cheetah Mobile.