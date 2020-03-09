Политика

РИА НовостиРИА НовостиДиетологи сравнили рацион Путина, Трампа и Меркель

Специалисты Европейского медицинского института ожирения сравнили, что едят президент России Владимир Путин, лидер США Дональд Трамп, канцлер Германии Ангела Меркель и премьер-министр Испании Педро Санчес, пишет El Confidencial.
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Специалисты Европейского медицинского института ожирения сравнили, что едят президент России Владимир Путин, лидер США Дональд Трамп, канцлер Германии Ангела Меркель и премьер-министр Испании Педро Санчес, пишет El Confidencial
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РИА Новости02:57

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Красная икра и уха против гамбургеров и сосисок. Эксперты сравнили меню Путина, Трампа и Меркель

Life.ruвчера в 22:00

Диетологи сравнили рацион Путина, Трампа и Меркель

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El Confidencial: чем отличается рацион Путина и Трампа

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Эксперты сравнили пищевой рацион Путина, Меркель, Трампа и Санчеса

Красная веснавчера в 20:31

Эксперты сравнили рацион питания Путина, Меркель и Трампа

Известиявчера в 19:00

Рацион Санчеса, Путина, Трампа и Меркель: как он влияет на продовольственную политику (El Confidencial, Испания) (El Confidencial)

ИноСМИвчера в 01:06
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Автоматически обработано 7098 источников, обновлено в 13:23, Ашберн
Экономика

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Энергетика

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Турция запросила у НАТО дополнительную помощь в Сирии

Турция запросила "дополнительной помощи НАТО по Сирии - для защиты границы с Сирией, а также в связи с миграционными вызовами".
ТАСС 12:50
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Футбол

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Футболист московского "Спартака" Георгий Джикия сказал, что в матчах с участием его команды судьи вообще не используют систему видеопомощи арбитрам (VAR), как будто система не подключена к розетке.
РИА Новости 13:09
Энергетика

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Сделка ОПЕК+ по снижению нефтедобычи «просто лишена смысла» для России, так как выбывающие при ее продлении объемы нефти замещались американской сланцевой нефтью.
Компания вчера в 10:59
Общество

Все страны Евросоюза заражены коронавирусом

Первые случаи заболевания новым типом коронавируса COVID-2019 зафиксированы на Кипре. Об этом сообщает агентство новостей CNA.
Газета.Ru 12:55
Энергетика

Новак оценил ситуацию на рынке нефти

Министр энергетики России Александр Новак в ходе совещания по экономическим вопросам, которое провёл российский премьер Михаил Мишустин, сообщил, что сценарий выхода из соглашения по ограничению добычи нефти прорабатывался и текущая ситуация на нефтяном рынке находится в пределах прогноза.
RT на русском 11:55
Общество

В Москве выявили три новых случая заражения коронавирусом

В Москве у еще троих человек выявили коронавирус нового типа, сообщил оперативный штаб по борьбе с Covid-19.
РИА Новости 07:58
Энергетика

Цены на нефть отыграли треть обвала

Мировые цены на нефть в ходе торгов в понедельник днем замедлили темпы падения, отыграв треть утреннего обвала в 30%.
Взгляд.ру 05:56
Футбол

«Локомотив» победил «Ахмат» в матче РПЛ

В домашнем матче 21-го тура Тинькофф - Российской премьер-лиги на «РЖД-Арене» московский «Локомотив» одержал победу над грозненским «Ахматом» со счетом 1:0.
Inc-news.ru 00:26
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Авторы Mortal Kombat 11 представили геймплейный трейлер Спауна

NetherRealm Studios представила геймплейный трейлер Спауна, в котором авторы Mortal Kombat 11 показали основные приёмы, смертельный удар и фаталити нового бойца.
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«Краснодар»: «Эта победа для вас, «быки»!»

«Быки» победили со счетом 1:0 на выезде.
Спорт-Экспресс 12:38
Армия и оружие

Пользователи Сети высмеяли ролик с «украинской боевой мощью»

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Китайские учёные сообщили об изменениях симптомов коронавируса

Китайские учёные сообщили об изменениях симптомов коронавируса. Об этом сообщается на портале Social Science Research Network.
Piter.tv 07 марта в 02:28
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Полагаю, что нынешнее падение курса рубля и цены на нефть продолжится в течение одной-двух недель, затем произойдёт коррекция на полгода.
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Экономика

Соцвыплаты и пенсии проиндексируют, несмотря на падение рубля

То, что планируется закрепить в Конституции - индексация социальных выплат и пенсий - будет выполнено", - сказала сенатор.
РИА Новости 04:26
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Петербуржцы выстроились в очереди за валютой из-за обвала курса рубля

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Саудовская Аравия должна координировать свои действия с другими нефтедобывающими странами, чтобы избежать потрясения на мировом рынке, заявил министр экономики и финансов Франции Брюно Ле Мэр в эфире радиостанции France Inter.
РБК 07:40
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В Сирии местные жители забросали камнями колонну войск США

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Ученые определили безопасное для здоровья людей количество яиц в день

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Стакан воды натощак поможет решить проблемы со здоровьем

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Армия и оружие

Ветеран ФСБ рассказал о ликвидации Масхадова

Ликвидация лидера самопровозглашенной Ичкерии Аслана Масхадова стала «водоразделом» во второй чеченской войне, заявил президент международной ассоциации ветеранов подразделения антитеррора «Альфа» Сергей Гончаров РИА Новости.
Lenta.ru 07 марта в 19:15
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