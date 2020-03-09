с чего всё началось

Специалисты Европейского медицинского института ожирения сравнили, что едят президент России Владимир Путин, лидер США Дональд Трамп, канцлер Германии Ангела Меркель и премьер-министр Испании Педро Санчес, пишет El Confidencial.

Политика Бывший украинский шпион рассказал о проигранной войне за Донбасс Осужденный в ДНР за шпионаж украинский журналист Станислав Асеев назвал возвращение Донбасса под контроль Киева маловероятным, а войну в регионе проигранной.

Экономика Курс рубля вновь незначительно снизился Курс российской нацвалюты на рынке Forex продолжает опускаться по отношению к доллару и евро после обвала нефтяных котировок, следует из данных торгов.

Футбол «Ростов» переиграл ЦСКА в матче РПЛ Футболисты клуба «Ростов» на своем поле переиграли московский ЦСКА в матче двадцать первого тура Тинькофф — Российской премьер-лиги (РПЛ).

Космос Корабль Dragon пристыковался к МКС Запущенный в субботу компанией SpaceX Грузовой корабль Dragon совершил состыковку с МКС, сообщается в Twitter-аккаунте NASA.

Здоровье Единая система менеджмента качества появится во всех больницах России Единая система менеджмента качества будет постепенно внедрятся во всех медучреждениях России, а внутренние процессы в больницах будут оцифрованы с целью обеспечить пациентам качественную и безопасную медицинскую помощь.

Политика Прокуратура Нидерландов изучила все доводы РФ по делу о крушении MH17 Совместная следственная группа по делу о крушении рейса MH17 решила, что самолёт был уничтожен ракетным комплексом «Бук», доставленным на Украину из России, рассказал прокурор Вард Фердинандуссе.