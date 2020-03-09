Политика

РИА НовостиРИА НовостиДиетологи сравнили рацион Путина, Трампа и Меркель

Специалисты Европейского медицинского института ожирения сравнили, что едят президент России Владимир Путин, лидер США Дональд Трамп, канцлер Германии Ангела Меркель и премьер-министр Испании Педро Санчес, пишет El Confidencial.
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Специалисты Европейского медицинского института ожирения сравнили, что едят президент России Владимир Путин, лидер США Дональд Трамп, канцлер Германии Ангела Меркель и премьер-министр Испании Педро Санчес, пишет El Confidencial
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РИА Новости02:57

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Диетологи сравнили питание Путина и Трампа

Lenta.ru03:54

Диетологи сравнили рацион Путина, Трампа и Меркель

РИА Новости02:57

Рацион Санчеса, Путина, Трампа и Меркель: как он влияет на продовольственную политику (El Confidencial, Испания) (El Confidencial)

ИноСМИвчера в 01:06

Красная икра и уха против гамбургеров и сосисок. Эксперты сравнили меню Путина, Трампа и Меркель

Life.ruвчера в 22:00

Эксперты сравнили пищевой рацион Путина, Меркель, Трампа и Санчеса

Красная веснавчера в 20:31

Эксперты сравнили рацион питания Путина, Меркель и Трампа

Известиявчера в 19:00

El Confidencial: чем отличается рацион Путина и Трампа

URA.Ruвчера в 22:41
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Энергетика

Мировые цены на нефть упали на 31 %

Мировая цена на нефть марки Brent упала сразу на 31 %. Это случилось после информации о распаде сделки ОПЕК.
Невские Новости вчера в 18:43
Хоккей

«Спартак» обыграл «Динамо» и сравнял счет в серии плей-офф КХЛ

"Газета.Ru" провела текстовую онлайн-трансляцию матча. "Спартак" сравнял счет в серии до четырех побед — 2-2.
Газета.Ru вчера в 12:43
Политика

В Нидерландах начинается суд над подозреваемыми по делу MH17

Суд над четырьмя подозреваемыми в крушении Boeing на Украине 17 июля 2014 года начинается в понедельник в Нидерландах.
ТАСС вчера в 17:07
Происшествия

В ДТП в Смоленской области погибли три человека

ДТП в городе Сычовка Смоленской области стало причиной гибели трех человек, сообщила ТАСС руководитель пресс-службы УМВД по региону Наталья Гуреева.
ТАСС 02:29
Технологии

В процессорах AMD обнаружили новую уязвимость

Учёные из Грацского технического университета нашли новую уязвимость в процессорах AMD, выпущенных с 2011 года.
CyberSport.ru вчера в 17:50
Происшествия

Тверской СК возбудил дело после пропажи 5-летней девочки

Газета.Ru вчера в 16:39
Происшествия

В Шереметьеве самолёт готовится к экстренной посадке

Самолёт SSJ-100, который вылетел из Москвы в Ростов-на-Дону, готовится к экстренной посадке в московском аэропорту Шереметьево из-за сработавшего датчика неисправности.
RT на русском 05:20
Финансы

Минфин РФ анонсировал паузу в заимствованиях из-за ситуации на рынке

Минфин РФ анонсировал возможную паузу в проведении аукционов с облигациями федерального займа (ОФЗ) в связи с высокой волатильностью на финансовых рынках.
Интерфакс 02:43
Шоу-бизнес

Рэпер Джиган сбрил брови и оказался в «психушке»

Рэпер Джиган попал в реабилитационный центр менее чем через месяц после рождения сына Давида.
Lenta.ru 03:27
Экономика

Индексы мировых торговых площадок обвалились после падения цен на нефть

Индексы мировых торговых площадок сегодня, 9 марта, стремительно падают. Экономисты уже называют сегодняшний день — черным понедельником.
REGNUM 04:10
Футбол

Смородская заявила, что раскрыла договорной матч в российском футболе

Бывший президент московского «Локомотива» Ольга Смородская рассказала об обстоятельствах увольнения Юрия Красножана с поста главного тренера после матча с махачкалинским «Анжи» в 2011 году.
RT на русском вчера в 17:52
Экономика

Соцвыплаты и пенсии проиндексируют, несмотря на падение рубля

Она подчеркнула, что россиянам не стоит бояться снижения реальных доходов, несмотря на падение рубля.
РИА Новости 04:26
Экономика

Финансовый аналитик рассказал о «кровавой бане» на фондовом рынке РФ

Аналитик ГК «Финам» Сергей Дроздов заявил, что вторник для российского фондового рынка может стать «кровавой баней» в случае, если положение дел с ценами на нефть сохранится.
iReactor 03:18
Общество

В России зарегистрированы четыре новых случая заражения коронавирусом

В России за последние сутки были выявлены четыре новых случая заражения коронавирусом — об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на оперативный штаб по предупреждению и борьбе с новой инфекцией.
Salt Mag 07 марта в 11:28
Кино

Умер звезда фильма «Няньки» Дэвид Пол

В пятницу 6 марта умер американский актер Дэвид Пол — больше всего он известен по фильму «Няньки», в котором снялся вместе с братом-близнецом, Питером Полом.
Salt Mag вчера в 04:51
Экономика

Бывший топ-менеджер российского «Ашана» заявил о коррупции в компании

Топ-менеджер «Ашана» и Жарков знакомы благодаря работе в Люксембурге: Реми с 2012 года возглавлял местное подразделение Auchan, а Жарков как глава представительства Crown Property Invest в России тесно сотрудничал с правительством премьер-министра Жан-Клодом Юнкером и наследным герцогом Люксембурга Гийомом.
РБК 05:22
Шоу-бизнес

Степаненко впервые пошутила о разводе с Петросяном

Телеведущая Елена Степаненко во время своего юмористического концерта «Ирония весны» на канале «Россия 1» впервые пошутила о разводе с Евгением Петросяном.
Lenta.ru 05:31
Политика

Путин объяснил необходимость ограничить число президентских сроков

Ограничение числа президентских сроков одного человека нужно, чтобы гарантировать сменяемость власти, заявил президент России Владимир Путин.
Газета.Ru вчера в 06:49
Происшествия

В Нарьян-Маре найден мертвым начальник регионального наркоконтроля

В Нарьян-Маре проводится проверка по факту смерти начальника отдела по контролю за оборотом наркотиков Управления МВД России по Ненецкому автономному округу (НАО).
Вести.Ru 05:04
Спорт

Большунов выиграл марафон на этапе Кубка мира

Lenta.ru вчера в 09:11
Экономика

Европейские биржи упали после обвала цен на нефть

Биржи в Европе показывают снижение на фоне обвала нефтяных котировок, который произошел после распада сделки ОПЕК.
РБК 04:36
Экономика

Белоруссия собралась восстановить нефтяной трубопровод с Прибалтикой

Руководитель центра «Международная энергополитика» Юрий Солозобов прокомментировал нефтяной «финт» Белоруссии, сообщает информационное издание «Sputnik».
NewInform 06 марта в 13:16
Происшествия

В Воронежской области пьяный водитель сбил семью на обочине

Водитель, по предварительным данным, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, сбил в Воронежской области семью из пяти человек, в результате чего двое, в том числе ребенок, погибли и трое пострадали, сообщает в понедельник ГУМВД по региону.
РИА Новости 04:15
Экономика

«Мы увидим доллар по 80 рублей»: эксперт заявил, что нефтяная война России с Саудовской Аравией может обернуться катастрофическим поражением

Российский экономист Владислав Иноземцев заявил, что из-за выхода России из сделки с ОПЕК+ «после нескольких лет стабильности мы снова увидим доллар по 80 рублей, двухзначные цифры ключевой ставки ЦБ, паническую трату резервов».
Вечерняя Казань 01:23
Экономика

Эксперт: Доллар взлетит к 80-85 рублям при закреплении нефти у $30

Обвал нефтяных котировок не несет ничего хорошего курсу рубля — доллар взлетит до 80-85 рублей, если цена нефти марки Brent закрепится в районе 30 долларов за баррель, прокомментировал РИА Новости заместитель генерального директора по инвестиционному анализу ИК "Церих Кэпитал Менеджмент" Андрей Верников.
ПРАЙМ 02:22
Гаджеты

Телевизоры Xiaomi Mi TV 5 размером 75 поступили в продажу по цене от $1150

В ноябре прошлого года компания Xiaomi анонсировала смарт-телевизоры серий Mi TV 5 и Mi TV 5 Pro с диагональю 55 дюймов, 65 дюймов и 75 дюймов.
3DNews 03:21
Футбол

«Крылья Советов» обыграли «Рубин» в Казани

ГТРК Самара вчера в 09:03
Общество

В России вступил в силу новый формат полиса ОСАГО

Новый формат полиса ОСАГО вступил в силу в России, с 8 марта водители могут внести информацию о договоре каско на оборотную сторону документа, пишет РИА Новости со ссылкой на указание ЦБ.
RT на русском вчера в 05:59
Общество

Во Владивосток прибыл спецрейс из КНДР

RT на русском 02:39
Энергетика

«Роснефть» указала на выгоду России от развала сделки ОПЕК+

Если соглашение ОПЕК+ и сыграло позитивную роль, то лишь как психологический фактор на первом этапе — в действительности все объемы нефти, которые выбывали при неоднократном продлении сделки, оперативно и полностью замещались на мировом рынке объемами американской сланцевой нефти, заявил РБК пресс-секретарь «Роснефти» Михаил Леонтьев.
РБК вчера в 04:05
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