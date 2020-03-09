Политика
РИА НовостиДиетологи сравнили рацион Путина, Трампа и Меркель
Специалисты Европейского медицинского института ожирения сравнили, что едят президент России Владимир Путин, лидер США Дональд Трамп, канцлер Германии Ангела Меркель и премьер-министр Испании Педро Санчес, пишет El Confidencial.
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Экономика
Доллар подорожал до 72 рублей из-за резкого падения цены на нефть
Курсы доллара и евро к рублю взлетели на международном валютном рынке после обрушения мировых цен на нефть, свидетельствуют данные торгов.
Политика
Суд в Нидерландах начинает рассматривать дело о крушении рейса МН17
Суд в Нидерландах 9 марта начинает рассматривать дело о крушении Boeing в Донбассе.
Технологии
Из Google Play Store пропало тестовое приложение AnTuTu
Тестовое приложение AnTuTu помогает оценить производительность устройств, предоставляет инфоповоды для тематических изданий, которые предпочитают писать об успехах того или иного смартфона.
Финансы
ЦБ приостановил покупку иностранной валюты из-за рухнувших цен на нефть
В качестве экстренных мер банк России объявил о приостановке покупки иностранной валюты сроком на 30 дней.
Футбол
УЕФА запретил рукопожатия из-за коронавируса
Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) из-за распространения коронавируса отменил в играх под эгидой организации предматчевые рукопожатия.
Музыка
Отрывок песни Little Big для Евровидения появился в Сети
Фрагмент композиции, с которой российская группа Little Big будет представлять страну на «Евровидении-2020» в Роттердаме, появился в Сети.
Энергетика
Нефть обрушилась на 26% из-за развала сделки ОПЕК+ и действий Саудовской Аравии
Нефть дешевеет в понедельник более чем на 25% после развала сделки ОПЕК+ и решения Саудовской Аравии увеличить добычу сырья и снизить цены, несмотря на падение спроса на углеводороды на мировом рынке.
Политика
Бывший украинский шпион рассказал о проигранной войне за Донбасс
Осужденный в ДНР за шпионаж украинский журналист Станислав Асеев назвал возвращение Донбасса под контроль Киева маловероятным, а войну в регионе проигранной.
Футбол
Игнашевич: хочу вывести «Торпедо» в РПЛ
Наставник московского "Торпедо" Сергей Игнашевич ответил на вопрос болельщика о том, не хочет ли он возглавить столичный ЦСКА.
Происшествия
Трое погибли при столкновении автомобиля со стелой под Смоленском
В Смоленской области автомобиль врезался в стелу городского парка, в результате происшествия два человека получили травмы различной тяжести, трое скончались на месте.
Общество
Хуснуллин объяснил решение отложить создание ВСМ Москва — Казань
Кино
Появилось видео со съемок нового сезона сериала «Сваты»
Короткое видео съемочного процесса сериала «Сваты» появилось в Сети: на кадрах героини разговаривают друг с другом.
Экономика
Траты китайских туристов в России рухнули на 80% из-за коронавируса
По данным банка, наблюдалась следующая динамика "китайских" транзакций: в феврале 2020 года количество платежей через систему Alipay (работает только для нерезидентов России) рухнуло на 84% год к году, а сумма платежей за тот же период упала на 82%.
Экономика
Правительство выделило 18,3 млрд рублей на увеличение зарплат медиков
Правительство распределило регионам 18,3 миллиарда рублей из Федерального фонда обязательного медицинского страхования для софинансирования расходов медицинских организаций на оплату труда врачей и среднего медицинского персонала.
Происшествия
В Китае 22 человека остаются под завалами рухнувшей гостиницы
Спасатели продолжают поиск 22 человек, остающихся под завалами обрушившейся вечером 7 марта гостиницы в восточной китайской провинции Фуцзянь.
Общество
На Украине затравили сироту за исполнение песни «Смуглянка»
За исполнение песни «Смуглянка» из советского кинофильма «В бой идут одни „старики“» 12-летнего мальчика-сироту затравили на Украине, сообщает портал strana.ua.
Финансы
Доллар и евро в системе электронных торгов продолжают прибавлять в цене
В данный момент за американскую валюту дают чуть более 75-ти долларов.
Шоу-бизнес
Рэпер Джиган сбрил брови и оказался в «психушке»
Как отмечает издание, несколькими днями ранее Джиган в нетрезвом виде устроил прямой эфир у себя в Instagram, при этом музыкант выпивал и ругался матом.
Футбол
Александр Верулидзе покинул воронежский «Факел»
Технологии
Врачи: чрезмерное использование гаджетов может привести к деменции
Чрезмерное использование компьютеров, смартфонов и других гаджетов вызывает переутомление мозга, в результате чего могут развиваться депрессия и деменция.
Финансы
Минфин РФ анонсировал паузу в заимствованиях из-за ситуации на рынке
Минфин РФ анонсировал возможную паузу в проведении аукционов с облигациями федерального займа (ОФЗ) в связи с высокой волатильностью на финансовых рынках.
Происшествия
В Киргизии участниц женского марша против насилия избили и задержали
В Бишкеке мужчины избили участниц женского марша против насилия, после чего сами активистки были задержаны, сообщает киргизское информагентство «Апрель».
Шоу-бизнес
Яна Рудковская ушла на карантин из-за коронавируса
Популярная ведущая и продюсер Яна Рудковская разместила на своей странице в Instagram видеоролик, в котором рассказала о вынужденном заточении вследствие коронавируса.
Футбол
Джан: было предложение от «МЮ». Ни секунды не думал о нём из-за прошлого в «Ливерпуле»
Джан защищал цвета «Ливерпуля» с 2014 по 2018 год, а ранее выступал за «Баварию» и «Байер».
Происшествия
Адвокат рассказал о состоянии подозреваемого в убийстве в Петербурге
Политика
Пушков ответил на слова Климкина о катастрофе для Киева в День Победы
Сенатор Алексей Пушков прокомментировал в своем Twitter слова экс-главы МИД Украины Павла Климкина о катастрофе для Киева из-за посещения западными лидерами Москвы в День Победы.
Энергетика
Россия и ОПЕК не договорились по вопросу сокращения добычи нефти
Итоги заседания организации подвел глава Минэнерго РФ Александр Новак. В Вене состоялись переговоры министров стран-членов ОПЕК+.
Финансы
Эксперт рекомендовал не поддаваться панике и не скупать валюту
Эксперт отметил, что такие низкие цены на нефть "никого не устраивают в принципе", и в ближайшие недели между странами ОПЕК+ и Россией может быть достигнут компромисс.
Политика
Следователи по делу MH17 предлагали нарушить законы России
Международные следователи, которые занимаются делом о крушении малазийского боинга МН17 в 2014 году в Донбассе, всерьез задумывались над тем, чтобы нарушить суверенитет России.
Происшествия
В Омске водитель привязал к машине санки с ребенком
В Омске началась проверка после появления в интернете видео с движущимся автомобилем с привязанными к нему детскими санками с ребенком.