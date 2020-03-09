Политика
РИА НовостиДиетологи сравнили рацион Путина, Трампа и Меркель
Специалисты Европейского медицинского института ожирения сравнили, что едят президент России Владимир Путин, лидер США Дональд Трамп, канцлер Германии Ангела Меркель и премьер-министр Испании Педро Санчес, пишет El Confidencial.
Читать в источнике
Оценить292
с чего всё началось
Специалисты Европейского медицинского института ожирения сравнили, что едят президент России Владимир Путин, лидер США Дональд Трамп, канцлер Германии Ангела Меркель и премьер-министр Испании Педро Санчес, пишет El Confidencial.РИА Новости02:57
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7098 источников, обновлено в 08:47, Ашберн
Энергетика
Цены на нефть на открытии торгов в понедельник рухнули на треть
На открытии торгов на ICE нефть марки Brent торговалась на отметке в 31$. Эти показатели сравнимы с ценами 2016 года.
Экономика
Минфин РФ сделал заявление после падения цен на нефть
Как говорится в сообщении министерства, ликвидных средств Фонда национального благосостояния России (ФНБ) достаточно для покрытия потерь бюджета страны от падения цен на нефть до 25–30 долларов на баррель на протяжении 6–10 лет.
Космос
НАСА опубликовало самую детальную панораму Марса
На официальном сайте НАСА появился снимок Марса, с самой детальной панорамой, сделанной когда-либо.
Футбол
Акинфеев отбил пенальти в исполнении Еременко
На 21-й минуте Акинфеев отразил пенальти в исполнении Романа Еременко.
Общество
В Китае назвали сроки окончания эпидемии коронавируса
Руководитель специальной экспертной комиссии Госкомитета Китая по вопросам здравоохранения Чжун Наньшань считает, что распространение коронавирусной инфекции COVID-19 по миру будет продолжаться как минимум до июня.
Общество
В Москве зафиксированы три новых случая заражения коронавирусом
За сутки в Москве зафиксированы три новых случая заражения коронавирусом COVID-19, сообщили в оперативном штабе.
Шоу-бизнес
Рэпер Джиган сбрил брови и оказался в «психушке»
Рэпер Джиган попал в реабилитационный центр менее чем через месяц после рождения сына Давида.
Финансы
Минфин РФ анонсировал паузу в заимствованиях из-за ситуации на рынке
Минфин РФ анонсировал возможную паузу в проведении аукционов с облигациями федерального займа (ОФЗ) в связи с высокой волатильностью на финансовых рынках.
Армия и оружие
Мирные жители в Сирии забросали бронетехнику американцев камнями
Недовольство оккупационной политикой Вашингтона вновь высказали мирные жители Сирии. Они забросали камнями бронетехнику американцев.
Кино
Во Франции скончался актер Макс фон Сюдов
Энергетика
МЭА ожидает падения спроса на нефть впервые за 11 лет
Международное энергетическое агентство (МЭА) по итогам 2020 года ожидает снижение спроса на нефть на 90 тыс. баррелей в сутки в базовом сценарии и на 730 тыс. в пессимистичном.
Общество
Иран из-за коронавируса отпустил из тюрем около 70 тысяч заключенных
Иран не намерен возвращать в тюрьмы 70 тысяч заключенных, временно отпущенных на свободу из-за коронавируса, пока нет угрозы безопасности обществу, сообщил глава судебной власти Ирана Ибрахим Раиси.
Экономика
Бумаги российских компаний рухнули на Лондонской бирже
Бумаги российских компаний в Лондоне открыли торги обвалом от 9 до 26%.
Политика
В Нидерландах начался суд по делу о крушении рейса MH17
В Амстердаме начался судебный процесс над подозреваемыми в причастности к крушению рейса MH17 в июле 2014 года.
Энергетика
Эксперты положительно отнеслись к выходу России из сделки ОПЕК+
В России по-разному относятся к соглашению ОПЕК+, говорит Рустам Танкаев.
Общество
Сотрудник штаб-квартиры НАТО в Брюсселе заразился коронавирусом
Один из сотрудников штаб-квартиры НАТО в Брюсселе заболел коронавирусной инфекцией после отпуска на севере Италии.
Культура
Путин и Мишустин поздравили актрису Ларису Голубкину с юбилеем
Президент России Владимир Путин поздравил народную артистку РСФСР Ларису Голубкину с 80-летием, отметив ее талант и вокальные данные.
Шоу-бизнес
Дочь Заворотнюк рассказала о стрессе в связи с болезнью матери
Дочь актрисы Анастасии Заворотнюк призналась, что испытывает большой стресс в связи с болезнью ее матери.
Футбол
Матч «ПСЖ» и «Боруссии» пройдет без зрителей из-за коронавируса
Полиция Парижа объявила о закрытии «Парк де Пренс» на матч «ПСЖ» и «Боруссии» Дортмунд.
Общество
Жители России увидят суперлуние 9 марта
Суперлунием называется такая фаза луны (полнолуние или новолуние), которая приходится на максимально близкое расположение естественного спутника к Земле, перигей.
Игры
Вышел релизный трейлер Black Mesa — ремейк первой Half-Life
Вышел релизный официальный трейлер — ремейк первой Half-Life с улучшенной графикой, который делали 14 лет.
Шоу-бизнес
Алла Пугачева отменила празднование 8 марта из-за болезни
Российская певица Алла Пугачева рассказала, что 8 марта – особенный праздник и призвала россиян "дарить радость".
Экономика
Саудовская Аравия прокомментировала обвинения в начале войны цен с РФ
Агентство ТАСС, которое ссылается на источник, знакомый с решением властей королевства, заявил, что Саудовская Аравия не объявляла РФ войну цен на рынке нефти.
Наука
Физиками была создана локальная сеть для квантового компьютера
Общество
Покушение совершено на премьер-министра Судана
На премьер-министра Судана Абдаллу Хамдока совершили нападение, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на его пресс-службу.
Происшествия
В Нарьян-Маре найден мертвым начальник регионального наркоконтроля
В Нарьян-Маре проводится проверка по факту смерти начальника отдела по контролю за оборотом наркотиков Управления МВД России по Ненецкому автономному округу (НАО).
Общество
В ФНС назвали самые популярные виды деятельности самозанятых россиян
В Федеральной налоговой службе (ФНС) рассказали, что самозанятые россияне их всех услуг предпочтение отдают перевозке пассажиров (16,5%).
Технологии
К деменции может привести чрезмерное использование смартфонов
Частое использование компьютеров и смартфонов вызывает переутомление головного мозга, что приводит к развитию депрессии и маразма у обладателя устройства, сообщается в пресс-релизе в журнале Nikkei Style.
Армия и оружие
В МИД РФ оценили предстоящие учения НАТО у российских границ
Масштабные военные учения НАТО Defender Europe — 2020, которые пройдут в Восточной Европе у западных границ России, не смогут повлиять на внешнеполитический курс Москвы.