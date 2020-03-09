с чего всё началось

Специалисты Европейского медицинского института ожирения сравнили, что едят президент России Владимир Путин, лидер США Дональд Трамп, канцлер Германии Ангела Меркель и премьер-министр Испании Педро Санчес, пишет El Confidencial.

Экономика Минфин РФ сделал заявление после падения цен на нефть Как говорится в сообщении министерства, ликвидных средств Фонда национального благосостояния России (ФНБ) достаточно для покрытия потерь бюджета страны от падения цен на нефть до 25–30 долларов на баррель на протяжении 6–10 лет.

Общество В Китае назвали сроки окончания эпидемии коронавируса Руководитель специальной экспертной комиссии Госкомитета Китая по вопросам здравоохранения Чжун Наньшань считает, что распространение коронавирусной инфекции COVID-19 по миру будет продолжаться как минимум до июня.

Энергетика МЭА ожидает падения спроса на нефть впервые за 11 лет Международное энергетическое агентство (МЭА) по итогам 2020 года ожидает снижение спроса на нефть на 90 тыс. баррелей в сутки в базовом сценарии и на 730 тыс. в пессимистичном.

Общество Иран из-за коронавируса отпустил из тюрем около 70 тысяч заключенных Иран не намерен возвращать в тюрьмы 70 тысяч заключенных, временно отпущенных на свободу из-за коронавируса, пока нет угрозы безопасности обществу, сообщил глава судебной власти Ирана Ибрахим Раиси.

Общество Жители России увидят суперлуние 9 марта Суперлунием называется такая фаза луны (полнолуние или новолуние), которая приходится на максимально близкое расположение естественного спутника к Земле, перигей.

Общество Покушение совершено на премьер-министра Судана На премьер-министра Судана Абдаллу Хамдока совершили нападение, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на его пресс-службу.

Происшествия В Нарьян-Маре найден мертвым начальник регионального наркоконтроля В Нарьян-Маре проводится проверка по факту смерти начальника отдела по контролю за оборотом наркотиков Управления МВД России по Ненецкому автономному округу (НАО).