"В любом случае отечественный рынок не останется без необходимой техники и электроники, а с учётом сотрудничества с дружественными странами в этом направлении, не стоит ожидать повышения цен и дефицита", — полагает Сорвачева.
Президент Украины Владимир Зеленский в интервью американскому телеканалу Fox News отказался комментировать детали вертолетного удара ВСУ по нефтебазе в Белгороде и заявил, что не обсуждает свои приказы.
По словам Сердюковой, речь идет о военных регулярной армии Украины — офицерах, солдатах, которые "давали присягу народу Украины, которые шли сюда, в Донбасс, под лозунгами защиты от агрессора, но в итоге, находясь на боевых позициях, они сами признают, что стреляли по мирному населению, что они обстреливали, выполняя приказы своего командования, гражданскую инфраструктуру".
Торговые отношения КНР с другими странами, включая Россию, нельзя затрагивать из-за ситуации на Украине, заявил на брифинге директор Департамента Европы МИД КНР Ван Лутун, комментируя прошедший накануне саммит лидеров Китая и ЕС.
«Путин дал поручение Шойгу, и наше Министерство обороны сейчас работает над этим: разработать план по ответному увеличению и укреплению нашего военного потенциала на западных рубежах», — заявил Песков, его слова приводит РИА Новости.