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Digital-директор Сорвачева сообщила, что не стоит ждать повышения цен на электронику

Digital-директор коммуникационного агентства Svoboda Agency Мария Сорвачева спрогнозировала цены на электронику.
Lenta.ru
Рывок цен на рынке электроники был понятен и достаточно предсказуем.
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Согласно информации интернет-ритейлера «Ситилинк», в настоящее время на фоне укрепления рубля ряд ноутбуков подешевел на 20%.
Рамблер
"В любом случае отечественный рынок не останется без необходимой техники и электроники, а с учётом сотрудничества с дружественными странами в этом направлении, не стоит ожидать повышения цен и дефицита", — полагает Сорвачева.
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Подробнее о событии

Digital-директор Сорвачева заявила, что не стоит ждать повышения цен на бытовую технику и ноутбуки
Комсомольская правда23:12
Эксперт Сорвачева ожидает стабилизацию цен на бытовую технику и ноутбуки
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