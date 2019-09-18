Экономика
Forbes«Дикси», «Бристоль» и «Красное & Белое» завершили слияние
Студенников добавил, что планов по созданию единого бренда нет. Почему объединяются заклятые конкуренты, читайте в материале: Гонка длиною в 6 лет: что стоит за слиянием сетей «Красное & Белое», «Бристоль» и «Дикси»
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Происшествия
В Бурятии задержали «шамана», подозреваемого в причастности к митингам
В полиции агентству не подтвердили, что задержанный является шаманом, и не пояснили, в чем он подозревается.
РИА Новости 04:35
Политика
Кличко просит Раду распустить Киевсовет и назначить досрочные выборы
Мэр Киева Виталий Кличко обратился в Верховную раду с просьбой о роспуске Киевсовета и назначении досрочных выборов.
RT на русском 04:10
Автоспорт
Грожан останется в «Хаас» на следующий сезон
Спорт-Экспресс 03:15
Космос
Песков не подтвердил, что Путину доложили о ЧП с отверстиями в «Союзе»
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не смог подтвердить информацию, что Владимиру Путину доложили результаты проведенного компетентными органами и Роскосмосом расследования о причинах возникновения отверстия в бытовом отсеке космического корабля "Союз МС-09".
РИА Новости 06:13
Технологии
Мессенджеры стали самыми популярными приложениями телефонов у россиян
Россияне используют мессенджеры чаще, чем традиционную голосовую связь. Об этом сообщает "Коммерсантъ".
Газета.Ru 05:51
Здоровье
В Минздраве назвали регионы России с самыми больными детьми
В России самые высокие показатели общей заболеваемости среди детей до 14 лет зафиксированы в Ненецком автономном округе (343 297,1 болезни на 100 тысяч детского населения).
News.ru 01:20
Здоровье
Онищенко оценил рекомендации Минздрава о ежедневной порции алкоголя
Первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке Геннадий Онищенко оценил рекомендации Минздрава о "безопасной" ежедневной порции алкоголя.
РИА Новости 04:44
Шоу-бизнес
В институте нейрохирургии рассказали о болезни Анастасии Заворотнюк
Диагностированная у Анастасии Заворотнюк глиобластома — практически неизлечимая опухоль, заявил научный руководитель и почётный президент НМИЦ нейрохирургии им. Бурденко (Москва) Александр Коновалов, передаёт «Москва 24».
REGNUM вчера в 21:33
Космос
В Юпитер врезался 450-тонный железный астероид
Астероид, врезавшийся с Юпитером, на половину состоял из железа, а на половину – из минералов, которые в изобилии встречаются и на Земле.
RuNews24.ru вчера в 02:45
Происшествия
Расстрелявший коллег полицейский задержан в Москве
Известия вчера в 12:40
Политика
Кремль ознакомился с обращением Звягинцева к Путину о деле Устинова
Кремль ознакомился с обращением режиссера Андрея Звягинцева к президенту РФ Владимиру Путину о деле актера Павла Устинова, сообщил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
ТАСС 06:18
Шоу-бизнес
Заворотнюк перевели из реанимации, пишут СМИ
Актрису Анастасию Заворотнюк перевели из реанимации в обычную палату, сообщает телеграм-канал Mash.
Газета.Ru 05:54
Политика
Премьер-министр Канады извинился за свое фото 18-летней давности
Эхо Москвы вчера в 22:07
Армия и оружие
NI: в CССР создали супертанк мощнее «Арматы»
Как сообщается, в России прототип Т-95 производился до 2010 года, а затем вместо него начали создавать Т-14 "Армата".
Газета.Ru вчера в 21:43
Политика
В ЛНР заявили о теракте на путепроводе в Луганске
В самопровозглашённой Луганской народной республике заявили, что в результате теракта в Луганске повреждён путепровод, по которому должны были двигаться автомобили гумконвоя России.
RT на русском 03:57
Общество
В России изменят порядок взыскания долгов с граждан
Если в течение месяца долг не будет погашен, кредитная организация сможет обратиться в суд.
Lenta.ru 04:37
Гаджеты
Xiaomi представила новый 70-дюймовый телевизор Mi TV 4A
Компания Xiaomi презентовала телевизор Mi TV 4A, имеющий диагональ в 70 дюймов и экран с разрешением 4K.
Discover24 03:40
Политика
Зеленский: Землю на Украине смогут купить только украинцы
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что покупать землю после открытия рынка смогут только украинские граждане и компании.
РЕН ТВ 04:11
Религия
Сегодня Церковь вспоминает чудо, совершенное архангелом Михаилом
В одном из городков находился храм в честь этого архангела.
Саратов 24 вчера в 23:41
Технологии
В Сеть попала схема слежки за россиянами через мобильные телефоны
Сотрудники Nokia случайно разместили в общем доступе механизм слежки за россиянами через мобильные телефоны.
News.ru вчера в 12:50
Шоу-бизнес
Навка заявила о возвращении мужа Заворотнюк в ледовое шоу
Фигуристка Татьяна Навка заявила, что супруг Анастасии Заворотнюк Петр Чернышев выступит в ледовом шоу «Руслан и Людмила».
Взгляд.ру 17 сентября в 11:20
Происшествия
Пациент провел три дня в подвале больницы в Железногорске
35-летний Павел Багданов пропал 16 сентября, и на следующий день его выписали из больницы "за нарушение режима стационара", сообщает издание "Проспект Мира".
РЕН ТВ 05:07
Экономика
Медведев: бюджет в ближайшие три года останется профицитным
В правительстве обсуждают проект бюджета Во время заседания кабмина премьер-министр Дмитрий Медведев сказал, что в ближайшие три года российский бюджет останется профицитным, передает РИА Новости.
Аргументы и Факты 05:54
Политика
Пушков оценил слова Помпео о провале Patriot в Саудовской Аравии
Ранее госсекретарь США Майк Помпео объяснил, почему саудовские системы противовоздушной обороны, в числе которых и американские комплексы Patriot, не смогли отразить атаку дронов на нефтяные месторождения.
Российская газета 04:57
Политика
Президент Эстонии заявила об усталости Европы от Украины
Президент Эстонии Керсти Кальюлайд выразила мнение о том, что Европа устала от Украины.
Газета.Ru вчера в 23:59
Шоу-бизнес
Дети Галкина и Пугачевой отмечают шестилетие
В соцсети появились свежие видео с малышами 18 сентября маленькие наследники Аллы Пугачевой и Максима Галкина празднуют свое шестилетие.
WomanHit.ru вчера в 09:51
Общество
В Гидрометцентре прогнозируют мокрый снег в Москве
Мокрый снег и ветер с порывами до 22 м/с прогнозируется в Московском регионе в воскресенье, 22 сентября.
RT на русском 05:28
Политика
Все главы городов и районов Крыма ушли в отставку
Все руководители городских и районных администраций в Крыму сложили свои полномочия, подав соответствующие заявления, сообщил в среду на своей странице в Facebook глава республики Сергей Аксенов.
ТАСС вчера в 11:57
Происшествия
В России утвердили выплаты в случае гибели журналиста в зоне конфликта
Правительство России утвердило компенсацию в случае гибели или ранения журналиста при освещении вооружённого конфликта.
RT на русском 05:45
Происшествия
Россиянка с двухлетним ребенком провалилась в яму с кипятком
Lenta.ru вчера в 05:57