Экономика

ВедомостиВедомости«Красное и белое», «Дикси» и «Бристоль» завершили слияние

Российский ритейлер «Дикси», сеть алкомаркетов «Бристоль» и «Красное и белое» завершили слияние компаний в единый розничный бизнес, говорится в совместном сообщении компаний.
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«Красное и белое», «Дикси» и «Бристоль» завершили слияние

Ведомости04:52

«Дикси», «Бристоль» и «Красное и белое» закрыли сделку по объединению

Интерфакс05:02

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РБК05:05

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ТАСС05:12

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Вести.Ru05:17

Алкогольное слияние. «Дикси» завершила объединение с алкомаркетами «Бристоль» и «Красное и белое»

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