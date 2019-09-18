Российский ритейлер «Дикси», сеть алкомаркетов «Бристоль» и «Красное и белое» завершили слияние компаний в единый розничный бизнес, говорится в совместном сообщении компаний.

«Красное и белое», «Дикси» и «Бристоль» завершили слияние

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