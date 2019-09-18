Экономика
Ведомости«Красное и белое», «Дикси» и «Бристоль» завершили слияние
Российский ритейлер «Дикси», сеть алкомаркетов «Бристоль» и «Красное и белое» завершили слияние компаний в единый розничный бизнес, говорится в совместном сообщении компаний.
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Автоматически обработан 7001 источник, обновлено в 06:05, Вашингтон
Происшествия
Четыре российских военных пострадали при нападении браконьеров из КНДР
Четыре, а не три российских пограничника получили ранения в результате нападения браконьеров из Северной Кореи, сообщает пресс-служба Следственного комитета.
RT на русском 04:33
Здоровье
В правительстве Тверской области обсудят нацпроект «Здравоохранение»
17 сентября губернатор Игорь Руденя проведёт заседание правительства Тверской области.
Тверская жизнь 16 сентября в 06:05
Общество
Чиновницу из Ульяновска уволят за селфи в нефтяной ванне
Газета.Ru вчера в 01:56
Шоу-бизнес
Федор Бондарчук и Паулина Андреева отмечают свадьбу в Санкт-Петербурге
17 сентября 52-летний режиссер Федор Бондарчук и 30-летняя актриса Паулина Андреева в Санкт-Петербурге празднуют свою свадьбу в кругу звездных друзей.
WMJ.ru вчера в 14:47
Происшествия
Заместителя Кличко избили в Киеве
Заместителя председателя Киевской городской государственной администрации (КГГА) по вопросам осуществления самоуправляющихся полномочий Виталия Кличко Владимира Слончака избили в Киеве.
Газета.Ru 04:14
Политика
Сноуден рассказал о попытке ФСБ завербовать его
Бывший сотрудник ЦРУ и Агентства национальной безопасности США Эдвард Сноуден в своей книге рассказал о попытке ФСБ завербовать его, сообщает РИА Новости.
Lenta.ru 05:18
Политика
«Роскосмос» выполнит в этом году порядка 40 запусков ракет
Роскосмос выполнит около 40 запусков ракет в 2019 году, а не 45 запланированных ранее запусков, сообщил гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин на встрече с участниками V Всероссийской научно-практической конференции "Орбита молодежи" в Балтийском государственном техническом университете им. Устинова в Петербурге.
РИА Новости 05:06
Финансы
Официальный курс евро вырос на 64 копейки
Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на четверг, вырос на 63,51 копейки - до 71,2391 рубля, курс доллара увеличился на 30,77 копейки - до 64,429 рубля, следует из данных Банка России.
РИА Новости 05:40
Технологии
Роскомнадзор заблокировал математический форум вместо Telegram
Англоязычный математический форум Art of Problem Solving был заблокирован операторами связи.
Lenta.ru 04:59
Происшествия
Житель Удмуртии развратил 19 девочек в Сети
СК возбудил уголовное дело в отношении 30-летнего жителя Удмуртии, который совратил 19 несовершеннолетних девочек, притворившись девушкой в соцсети.
Газета.Ru 05:04
Происшествия
Суд освободил Айдара Губайдулина из СИЗО
Мещанский суд Москвы в среду вернул прокурору дело о применении насилия к представителю власти во время массовых беспорядков в Москве 27 июля в отношении Айдара Губайдулина в связи с несоответствием фабулы дела его фактическим обстоятельствам и освободил его из СИЗО под подписку о невыезде, передает корреспондент ТАСС.
ТАСС 05:52
Армия и оружие
Эрдоган назвал условие для начала операции на северо-востоке Сирии
Турция начнет операцию на северо-востоке Сирии через две недели, если не удастся договориться с США по зоне безопасности, заявил турецкий лидер Тайип Эрдоган.
РИА Новости 05:35
Политика
Валентина Матвиенко стала сенатором от Петербурга
РИА Новости 04:33
Общество
Российские учителя выступили в защиту фигурантов «московского дела»
Российские учителя опубликовали открытое письмо в защиту фигурантов «московского дела».
Росбалт 04:24
Шоу-бизнес
Навка заявила о возвращении мужа Заворотнюк в ледовое шоу
Фигуристка Татьяна Навка заявила, что супруг Анастасии Заворотнюк Петр Чернышев выступит в ледовом шоу «Руслан и Людмила».
Взгляд.ру вчера в 11:20
Общество
С какого возраста положены льготы для предпенсионеров
Налоговые льготы положены людям более старшего возраста - тем, кто достиг прежнего возраста выхода на пенсию, то есть 55 лет для женщин и 60 лет для мужчин.
Российская газета вчера в 11:20
Происшествия
На Алтае двух подростков задержали после убийства двоих мужчин
Подростков задержали в Алтайском крае по подозрению в совершении убийства двух мужчин в возрасте 52-х и 37-ми лет.
РБК 04:21
Общество
В Сети высмеяли Савченко из-за фотосессии в бирюзовом платье
Интернет-пользователи высмеяли экс-депутата Верховной рады Надежду Савченко из-за фотографий с отдыха в Черногории.
РИА Новости 04:14
Происшествия
Кузнецова рассказала о состоянии изувеченной девочки из Ингушетии
Аиша была госпитализирована в больницу Назрани в тяжелом состоянии 4 июля.
Lenta.ru 16 сентября в 15:53
Армия и оружие
ВМС США подтвердили подлинность видео с НЛО
Военно-морские силы США признали, что появившиеся в интернете видео с неопознанными летающими объектами были сняты американскими пилотами и являются подлинными, пишет Popular Mechanics.
Известия вчера в 17:07
Авто
Копия Bugatti Veyron оказалась в 20 раз дешевле оригинала
Как сообщает издание «Motor.ru», во Флориде на продажу выставлен своеобразный аналог гиперкара Bugatti Veyron по цене 125 тыс. долларов.
Тарантас Ньюс вчера в 09:05
Происшествия
Жительница Омска прострелила себе голову во время селфи
Жительница Омска, пытавшаяся сделать селфи с травматическим пистолетом, прострелила себе голову.
Известия 02:59
Происшествия
Суд арестовал имущество экс-главы Клинского района на 9 млрд руб
Суд арестовал имущество экс-главы Клинского района на 9 млрд руб. Городской суд подмосковного Клина обратил в доход государства 1,7 тыс. объектов недвижимости, теневым владельцем которых, по версии Генпрокуратуры РФ, являлся обвиняемый в должностных и коррупционных преступлениях бывший глава администрации Клинского района Александр Постригань.
Коммерсантъ вчера в 15:57
Энергетика
«Газпром» не торопится увеличивать прокачку газа по украинской трубе
Фактическое снижение прокачки российского газа по OPAL началось утром в субботу, 14 сентября, и по состоянию на вечер воскресенья, 15 сентября, составляло чуть более 25 млн куб. м в сутки.
Ведомости 15 сентября в 16:51
Политика
Пенс заявил о приведении войск США в боевую готовность
Вице-президент США Майк Пенс завил о приведении американской армии в боевую готовность, что связанно с атаками на нефтяные объекты в Саудовской Аравии.
Известия вчера в 21:48
Финансы
Россия сократила вложения в госдолг США
Россия в очередной раз понизила объем вложений в государственные ценные бумаги США. Об этом говорят данные американского минфина.
Российская газета 05:25