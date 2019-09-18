Компании "Дикси", "Бристоль" и "Красное и Белое" завершили сделку по слиянию. Об этом журналистам сообщил основатель "Красного и Белого" Сергей Студенников.

«Дикси», «Бристоль» и «Красное и Белое» завершили сделку по слиянию

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