Владельцы "Дикси", "Бристоля" и "Красного и белого" закрыли сделку по объединению сетей. Об этом сообщил журналистам основатель сети "Красное и белое" Сергей Студенников.

«Дикси», «Бристоль» и «Красное и белое» закрыли сделку по объединению

Политика Украина вновь поставила условия для реализации «формулы Штайнмайера» Украинская делегация на состоявшейся в среду в Минске очередной встрече контактной группы вновь поставила жесткие условия выполнения Киевом политических пунктов минских соглашений.

Шоу-бизнес Паулина Андреева опубликовала фото со свадьбы c Бондарчуком В Санкт-Петербурге 17 сентября, состоялась свадьба Паулины Андреевой и Федора Бондарчука . При этом место ее проведения никто не раскрывал.

Политика Радий Хабиров вступил в должность главы Башкирии Радий Хабиров, набравший на выборах главы Башкирии более 80% голосов избирателей, вступил в должность, передаёт корреспондент РИА Новости с церемонии инаугурации.

Шоу-бизнес Пиар-директор Заворотнюк сообщила об улучшении состояния актрисы Состояние Анастасии Заворотнюк заметно улучшилось, сообщает "Московский комсомолец" со ссылкой на пиар-директора актрисы Марину Потапову.

Происшествия В Москве полицейский погиб при перестрелке в метро Один полицейский погиб, второй получил тяжелые ранения при попытке задержания сотрудника УВД на Московском метрополитене.

Армия и оружие В Пентагоне заявили о потере военного превосходства НАТО над Россией Председатель Объединенного комитета начальников штабов Вооруженных сил США Джозеф Данфорд заявил, что военное преимущество НАТО над Россией «подорвано».

Кино Марго Робби показала первый постер своего нового фильма «Хищные птицы» В начале 2010 года на экраны выйдет новый фильм с Марго Робби "Хищные птицы".

Авто Россияне стали реже ездить на машинах из-за цен на бензин Почти половина россиян стали реже ездить на машинах из-за высоких цен на бензин.

Единоборства Кадр дня: Сергей Ковалев и Канело Альварес Вчера в Лос-Анджелесе состоялась первая совместная пресс-конференция чемпиона WBO в полутяжелом весе Сергея Ковалева и чемпиона мира в среднем весе Сауля «Канело» Альвареса, который 2 ноября поднимется в полутяжелый вес ради боя за титул в четвертой весовой категории.

Армия и оружие NI: в CССР создали супертанк мощнее «Арматы» Как сообщается, в России прототип Т-95 производился до 2010 года, а затем вместо него начали создавать Т-14 "Армата".

Футбол «Локомотив» обыграл «Байер» на старте группового этапа Лиги чемпионов В Леверкузене завершился матч 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов между «Байером» и «Локомотивом».

Политика Трамп решил усилить санкции против Ирана Президент США Дональд Трамп заявил, что распорядился усилить санкции в отношении Ирана.

Общество Роскачество выявило кишечную палочку и хлорогексидин в йогуртах Роскачество проверило клубничные йогурты и обнаружила в двух из них бактерии группы кишечной палочки и хлогорексидин.

Происшествия У бывшего издателя The New Times Ирены Лесневской прошел обыск Следователи провели обыск у основательницы телеканала РЕН ТВ и бывшего издателя журнала The New Times Ирены Лесневской, сообщила журналистка и медиаэксперт Анна Качкаева в Twitter.

Шоу-бизнес Соловьев раскричался из-за свадьбы Собчак и Богомолова Телеведущий Владимир Соловьев раскричался, комментируя свадьбу журналистки Ксении Собчак и режиссера Константина Богомолова.

Политика Все главы городов и районов Крыма ушли в отставку Все руководители городских и районных администраций в Крыму сложили свои полномочия, подав соответствующие заявления, сообщил в среду на своей странице в Facebook глава республики Сергей Аксенов.

Общество Минобрнауки объяснило письмо о планах изъять земли институтов РАН Накануне «Газета.ру» сообщала, что правительство может изъять часть подведомственных Минобрнауке земель и объектов для компенсации затрат при реализации проекта.

Энергетика Дания планирует покупать газ у Германии, закрыв свое месторождение Стоит отметить, что основной объем газа Дания добывает на месторождении Тайра. Добывающие платформы просели, что делает добычу опасной.