Экономика
Интерфакс«Дикси», «Бристоль» и «Красное и белое» закрыли сделку по объединению
Владельцы "Дикси", "Бристоля" и "Красного и белого" закрыли сделку по объединению сетей. Об этом сообщил журналистам основатель сети "Красное и белое" Сергей Студенников.
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Политика
Украина вновь поставила условия для реализации «формулы Штайнмайера»
Украинская делегация на состоявшейся в среду в Минске очередной встрече контактной группы вновь поставила жесткие условия выполнения Киевом политических пунктов минских соглашений.
ТАСС вчера в 14:01
Футбол
Кокорин прибудет в расположение «Зенита» в конце недели
МР7.ру вчера в 14:03
Шоу-бизнес
Паулина Андреева опубликовала фото со свадьбы c Бондарчуком
В Санкт-Петербурге 17 сентября, состоялась свадьба Паулины Андреевой и Федора Бондарчука . При этом место ее проведения никто не раскрывал.
Kazanfirst.ru вчера в 16:16
Политика
Радий Хабиров вступил в должность главы Башкирии
Радий Хабиров, набравший на выборах главы Башкирии более 80% голосов избирателей, вступил в должность, передаёт корреспондент РИА Новости с церемонии инаугурации.
РИА Новости 02:48
Культура
В Волгоградской области откроют два виртуальных концертных зала
АиФ Волгоград вчера в 06:22
Шоу-бизнес
Пиар-директор Заворотнюк сообщила об улучшении состояния актрисы
Состояние Анастасии Заворотнюк заметно улучшилось, сообщает "Московский комсомолец" со ссылкой на пиар-директора актрисы Марину Потапову.
РИА Новости 02:01
Происшествия
В Москве полицейский погиб при перестрелке в метро
Один полицейский погиб, второй получил тяжелые ранения при попытке задержания сотрудника УВД на Московском метрополитене.
РИА Новости вчера в 12:49
Армия и оружие
В Пентагоне заявили о потере военного превосходства НАТО над Россией
Председатель Объединенного комитета начальников штабов Вооруженных сил США Джозеф Данфорд заявил, что военное преимущество НАТО над Россией «подорвано».
Коммерсантъ вчера в 20:31
Кино
Марго Робби показала первый постер своего нового фильма «Хищные птицы»
В начале 2010 года на экраны выйдет новый фильм с Марго Робби "Хищные птицы".
Srnsk вчера в 20:27
Политика
Украина обвинила Россию в срыве нормандского саммита
Встреча представителей дипломатической группы «нормандского формата» не состоялась из-за России.
Lenta.ru вчера в 09:07
Общество
Чиновницу из Ульяновска уволят за селфи в нефтяной ванне
Газета.Ru 17 сентября в 01:56
Авто
Россияне стали реже ездить на машинах из-за цен на бензин
Почти половина россиян стали реже ездить на машинах из-за высоких цен на бензин.
Москва 24 02:40
Космос
«Роскосмос» выяснил причины появления отверстия в корпусе «Союза»
Сам отсек сгорел при схождении корабля.
Телеканал Санкт-Петербург вчера в 09:50
Общество
Минюст и ФССП изменят систему взыскания долгов с граждан
В России изменится система взыскания долгов с граждан.
Известия 01:55
Единоборства
Кадр дня: Сергей Ковалев и Канело Альварес
Вчера в Лос-Анджелесе состоялась первая совместная пресс-конференция чемпиона WBO в полутяжелом весе Сергея Ковалева и чемпиона мира в среднем весе Сауля «Канело» Альвареса, который 2 ноября поднимется в полутяжелый вес ради боя за титул в четвертой весовой категории.
Allboxing.ru 03:00
Армия и оружие
NI: в CССР создали супертанк мощнее «Арматы»
Как сообщается, в России прототип Т-95 производился до 2010 года, а затем вместо него начали создавать Т-14 "Армата".
Газета.Ru вчера в 21:43
Футбол
«Локомотив» обыграл «Байер» на старте группового этапа Лиги чемпионов
В Леверкузене завершился матч 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов между «Байером» и «Локомотивом».
Sport24.ru вчера в 16:52
Политика
Трамп решил усилить санкции против Ирана
Президент США Дональд Трамп заявил, что распорядился усилить санкции в отношении Ирана.
Известия вчера в 09:57
Общество
Роскачество выявило кишечную палочку и хлорогексидин в йогуртах
Роскачество проверило клубничные йогурты и обнаружила в двух из них бактерии группы кишечной палочки и хлогорексидин.
Газета.Ru 03:23
Происшествия
У бывшего издателя The New Times Ирены Лесневской прошел обыск
Следователи провели обыск у основательницы телеканала РЕН ТВ и бывшего издателя журнала The New Times Ирены Лесневской, сообщила журналистка и медиаэксперт Анна Качкаева в Twitter.
Коммерсантъ 02:00
Шоу-бизнес
Соловьев раскричался из-за свадьбы Собчак и Богомолова
Телеведущий Владимир Соловьев раскричался, комментируя свадьбу журналистки Ксении Собчак и режиссера Константина Богомолова.
Lenta.ru 17 сентября в 05:59
Политика
Все главы городов и районов Крыма ушли в отставку
Все руководители городских и районных администраций в Крыму сложили свои полномочия, подав соответствующие заявления, сообщил в среду на своей странице в Facebook глава республики Сергей Аксенов.
ТАСС вчера в 11:57
Общество
Минобрнауки объяснило письмо о планах изъять земли институтов РАН
Накануне «Газета.ру» сообщала, что правительство может изъять часть подведомственных Минобрнауке земель и объектов для компенсации затрат при реализации проекта.
РБК 03:20
Энергетика
Дания планирует покупать газ у Германии, закрыв свое месторождение
Стоит отметить, что основной объем газа Дания добывает на месторождении Тайра. Добывающие платформы просели, что делает добычу опасной.
REGNUM 00:58
Волейбол
Женская сборная России по волейболу уступила китаянкам на Кубке мира
Сегодня, 16 сентября, в Йокогаме (Япония) продолжается Кубок мира по волейболу среди женских команд.
Весь спорт 16 сентября в 14:34