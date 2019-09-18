Экономика

ИнтерфаксИнтерфакс«Дикси», «Бристоль» и «Красное и белое» закрыли сделку по объединению

Владельцы "Дикси", "Бристоля" и "Красного и белого" закрыли сделку по объединению сетей. Об этом сообщил журналистам основатель сети "Красное и белое" Сергей Студенников.
Читать в источнике
Комментировать95

Подробнее о событии

В России создан третий по обороту розничный продавец

РБКвчера в 06:49

Основатель сети «Красное&Белое» рассчитывает на сотни миллиардов после объединения с конкурентами

URA.Ruвчера в 09:10

«Дикси», «Бристоль» и «Красное и белое» вошли в тройку крупнейших сетей

ТАССвчера в 12:00

«Красное и белое», «Дикси» и «Бристоль» завершили слияние

Ведомостивчера в 16:09

«Красное&Белое», «Бристоль» и «Дикси» сохранят бренды после объединения

РИА Новостивчера в 07:22

«Дикси», «Бристоль» и «Красное&белое» объединились

Вести.Ruвчера в 05:17

«Дикси», «Бристоль» и «Красное и белое» закрыли сделку по объединению

Интерфаксвчера в 05:02
Показать все источники
Автоматически обработаны 7003 источника, обновлено в 03:39, Вашингтон
Политика

Украина вновь поставила условия для реализации «формулы Штайнмайера»

Украинская делегация на состоявшейся в среду в Минске очередной встрече контактной группы вновь поставила жесткие условия выполнения Киевом политических пунктов минских соглашений.
ТАСС вчера в 14:01
Футбол

Кокорин прибудет в расположение «Зенита» в конце недели

МР7.ру вчера в 14:03
Шоу-бизнес

Паулина Андреева опубликовала фото со свадьбы c Бондарчуком

В Санкт-Петербурге 17 сентября, состоялась свадьба Паулины Андреевой и Федора Бондарчука . При этом место ее проведения никто не раскрывал.
Kazanfirst.ru вчера в 16:16
Политика

Радий Хабиров вступил в должность главы Башкирии

Радий Хабиров, набравший на выборах главы Башкирии более 80% голосов избирателей, вступил в должность, передаёт корреспондент РИА Новости с церемонии инаугурации.
РИА Новости 02:48
Культура

В Волгоградской области откроют два виртуальных концертных зала

АиФ Волгоград вчера в 06:22
Шоу-бизнес

Пиар-директор Заворотнюк сообщила об улучшении состояния актрисы

Состояние Анастасии Заворотнюк заметно улучшилось, сообщает "Московский комсомолец" со ссылкой на пиар-директора актрисы Марину Потапову.
РИА Новости 02:01
Происшествия

В Бурятии задержали направлявшегося в Москву «изгонять Путина» шамана

РБК 02:57
Происшествия

В Москве полицейский погиб при перестрелке в метро

Один полицейский погиб, второй получил тяжелые ранения при попытке задержания сотрудника УВД на Московском метрополитене.
РИА Новости вчера в 12:49
Армия и оружие

В Пентагоне заявили о потере военного превосходства НАТО над Россией

Председатель Объединенного комитета начальников штабов Вооруженных сил США Джозеф Данфорд заявил, что военное преимущество НАТО над Россией «подорвано».
Коммерсантъ вчера в 20:31
Кино

Марго Робби показала первый постер своего нового фильма «Хищные птицы»

В начале 2010 года на экраны выйдет новый фильм с Марго Робби "Хищные птицы".
Srnsk вчера в 20:27
Политика

Украина обвинила Россию в срыве нормандского саммита

Встреча представителей дипломатической группы «нормандского формата» не состоялась из-за России.
Lenta.ru вчера в 09:07
Общество

Чиновницу из Ульяновска уволят за селфи в нефтяной ванне

Газета.Ru 17 сентября в 01:56
Авто

Россияне стали реже ездить на машинах из-за цен на бензин

Почти половина россиян стали реже ездить на машинах из-за высоких цен на бензин.
Москва 24 02:40
Политика

В Японии не признали переданные Россией останки 600 военнопленных

РБК 01:50
Космос

«Роскосмос» выяснил причины появления отверстия в корпусе «Союза»

Сам отсек сгорел при схождении корабля.
Телеканал Санкт-Петербург вчера в 09:50
Общество

Минюст и ФССП изменят систему взыскания долгов с граждан

В России изменится система взыскания долгов с граждан.
Известия 01:55
Единоборства

Кадр дня: Сергей Ковалев и Канело Альварес

Вчера в Лос-Анджелесе состоялась первая совместная пресс-конференция чемпиона WBO в полутяжелом весе Сергея Ковалева и чемпиона мира в среднем весе Сауля «Канело» Альвареса, который 2 ноября поднимется в полутяжелый вес ради боя за титул в четвертой весовой категории.
Allboxing.ru 03:00
Армия и оружие

NI: в CССР создали супертанк мощнее «Арматы»

Как сообщается, в России прототип Т-95 производился до 2010 года, а затем вместо него начали создавать Т-14 "Армата".
Газета.Ru вчера в 21:43
Происшествия

В Омской области трое подростков изнасиловали школьницу

REGNUM 01:19
Футбол

«Локомотив» обыграл «Байер» на старте группового этапа Лиги чемпионов

В Леверкузене завершился матч 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов между «Байером» и «Локомотивом».
Sport24.ru вчера в 16:52
Политика

Губернатор Забайкалья отправил в отставку краевое правительство

ТАСС 03:28
Политика

Трамп решил усилить санкции против Ирана

Президент США Дональд Трамп заявил, что распорядился усилить санкции в отношении Ирана.
Известия вчера в 09:57
Футбол

Зинченко: испытываешь особенные чувства, играя против своей родной команды

Чемпионат 02:44
Общество

Роскачество выявило кишечную палочку и хлорогексидин в йогуртах

Роскачество проверило клубничные йогурты и обнаружила в двух из них бактерии группы кишечной палочки и хлогорексидин.
Газета.Ru 03:23
Происшествия

У бывшего издателя The New Times Ирены Лесневской прошел обыск

Следователи провели обыск у основательницы телеканала РЕН ТВ и бывшего издателя журнала The New Times Ирены Лесневской, сообщила журналистка и медиаэксперт Анна Качкаева в Twitter.
Коммерсантъ 02:00
Шоу-бизнес

Соловьев раскричался из-за свадьбы Собчак и Богомолова

Телеведущий Владимир Соловьев раскричался, комментируя свадьбу журналистки Ксении Собчак и режиссера Константина Богомолова.
Lenta.ru 17 сентября в 05:59
Политика

Все главы городов и районов Крыма ушли в отставку

Все руководители городских и районных администраций в Крыму сложили свои полномочия, подав соответствующие заявления, сообщил в среду на своей странице в Facebook глава республики Сергей Аксенов.
ТАСС вчера в 11:57
Общество

Минобрнауки объяснило письмо о планах изъять земли институтов РАН

Накануне «Газета.ру» сообщала, что правительство может изъять часть подведомственных Минобрнауке земель и объектов для компенсации затрат при реализации проекта.
РБК 03:20
Энергетика

Дания планирует покупать газ у Германии, закрыв свое месторождение

Стоит отметить, что основной объем газа Дания добывает на месторождении Тайра. Добывающие платформы просели, что делает добычу опасной.
REGNUM 00:58
Волейбол

Женская сборная России по волейболу уступила китаянкам на Кубке мира

Сегодня, 16 сентября, в Йокогаме (Япония) продолжается Кубок мира по волейболу среди женских команд.
Весь спорт 16 сентября в 14:34
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Сергей Петрович Студенников
Российский бизнесмен
Российский бизнесмен, долларовый миллионер. Основатель и владелец сети магазинов «Красное и Белое». По итогам 2018 года занимает 115 место в рейтинге богатейших бизнесменов России по версии «Forbes» с состоянием в $950 млн.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное