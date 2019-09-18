Экономика

ИнтерфаксИнтерфакс«Дикси», «Бристоль» и «Красное и белое» закрыли сделку по объединению

Владельцы "Дикси", "Бристоля" и "Красного и белого" закрыли сделку по объединению сетей. Об этом сообщил журналистам основатель сети "Красное и белое" Сергей Студенников.
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«Красное&Белое», «Бристоль» и «Дикси» сохранят бренды после объединения

РИА Новости07:22

Основатель сети «Красное&Белое» рассчитывает на сотни миллиардов после объединения с конкурентами

URA.Ru09:10

«Дикси», «Бристоль» и «Красное и белое» вошли в тройку крупнейших сетей

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Ведомости16:09

«Дикси», «Бристоль» и «Красное&белое» объединились

Вести.Ru05:17

«Дикси», «Бристоль» и «Красное и белое» закрыли сделку по объединению

Интерфакс05:02
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