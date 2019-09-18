Экономика

ИнтерфаксИнтерфакс«Дикси», «Бристоль» и «Красное и белое» закрыли сделку по объединению

Владельцы "Дикси", "Бристоля" и "Красного и белого" закрыли сделку по объединению сетей. Об этом сообщил журналистам основатель сети "Красное и белое" Сергей Студенников.
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В России создан третий по обороту розничный продавец

РБКвчера в 06:49

Основатель сети «Красное&Белое» рассчитывает на сотни миллиардов после объединения с конкурентами

URA.Ruвчера в 09:10

«Дикси», «Бристоль» и «Красное и белое» вошли в тройку крупнейших сетей

ТАССвчера в 12:00

«Красное и белое», «Дикси» и «Бристоль» завершили слияние

Ведомостивчера в 16:09

«Красное&Белое», «Бристоль» и «Дикси» сохранят бренды после объединения

РИА Новостивчера в 07:22

«Дикси», «Бристоль» и «Красное&белое» объединились

Вести.Ruвчера в 05:17

«Дикси», «Бристоль» и «Красное и белое» закрыли сделку по объединению

Интерфаксвчера в 05:02
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Подозреваемый в изнасиловании врача в Саратове признал вину

Подозреваемый в изнасиловании врача в Саратове признал вину полностью и рассказал об обстоятельствах преступления, сообщает Следственный комитет.
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Сергей Петрович Студенников
Российский бизнесмен
Российский бизнесмен, долларовый миллионер. Основатель и владелец сети магазинов «Красное и Белое». По итогам 2018 года занимает 115 место в рейтинге богатейших бизнесменов России по версии «Forbes» с состоянием в $950 млн.
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