Экономика
Интерфакс«Дикси», «Бристоль» и «Красное и белое» закрыли сделку по объединению
Владельцы "Дикси", "Бристоля" и "Красного и белого" закрыли сделку по объединению сетей. Об этом сообщил журналистам основатель сети "Красное и белое" Сергей Студенников.
Читать в источнике
Оценить104
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7003 источника, обновлено в 00:21, Вашингтон
Шоу-бизнес
Паулина Андреева показала первое фото со свадьбы с Бондарчуком
Газета.Ru вчера в 10:55
Здоровье
Минздрав определил безопасную дозу алкоголя в день
Россиянам рассчитали безопасную дозу алкоголя в день, употребление которой несет незначительный риск для здоровья.
РБК 00:04
Футбол
Витинью с «Атлетику Паранаэнсе» выиграл Кубок Бразилии
«Атлетику Паранаэнсе» обыграл «Интернасионал» в ответном матче финала Кубка Бразилии (2:1). В первой встрече клуб из Куритибы одержал минимальную победу.
Спорт-Экспресс вчера в 22:47
Космос
Астрономы обнаружили самую массивную нейтронную звезду
Команда американских астрономов обнаружила самую массивную нейтронную звезду в истории космологии.
Суть событий 17 сентября в 09:14
Происшествия
В Японском море на российских пограничников напали браконьеры из КНДР
Экипаж северокорейской шхуны совершил нападение на пограничников РФ в российских водах Японского моря.
ТК Звезда 17 сентября в 08:44
Армия и оружие
В Пентагоне заявили о потере превосходства НАТО над Россией
В последние годы НАТО теряет военное превосходство над Россией, заявил председатель Объединенного комитета начальников штабов США Джозеф Данфорд.
РИА Новости вчера в 18:44
Здоровье
Названы продукты, которые наша печень очень любит
Московский Комсомолец 16 сентября в 16:04
Здоровье
Наращивание ресниц может привести к опасным заболеваниям
Волгоградская правда вчера в 22:18
Футбол
Рио Фердинанд: «Я боюсь за Азара, он перешел в „Реал“ в неподходящее время»
Бывший игрок «Манчестер Юнайтед» Рио Фердинанд скептически смотрит на перспективы Эдена Азара в нынешнем «Реале».
Матч ТВ вчера в 21:22
Происшествия
Подозреваемый в изнасиловании врача в Саратове признал вину
Подозреваемый в изнасиловании врача в Саратове признал вину полностью и рассказал об обстоятельствах преступления, сообщает Следственный комитет.
Взгляд.ру вчера в 07:25
Происшествия
Избитая девочка из Ингушетии встретилась с мамой
Семилетняя девочка из Ингушетии, которую в июле госпитализировали со следами жестокого избиения, впервые встретилась с мамой.
RT на русском вчера в 08:32
Происшествия
В Новосибирске мать с ребенком провалились в яму с кипятком
Российская газета вчера в 04:39
Происшествия
В Афганистане семь человек погибли в результате взрыва
В результате семь человек погибли, еще 85 получили ранения. Об этом сообщит телеканал Tolo News, ссылаясь на губернатора Раматуллаха Ярмала.
Российская газета вчера в 23:41
Футбол
19-летний Холанд сделал хет-трик в дебютном матче Лиги чемпионов
Pravda.Ru 17 сентября в 16:37
Политика
Обещание Трампа одному из мировых лидеров обеспокоило разведку США
Сотрудник американской разведки забил тревогу и написал срочный рапорт после разговора президента США Дональда Трампа с неким иностранным лидером, пишет The Washington Post.
Известия вчера в 23:18
Политика
Кремль ответил на сообщения о срыве нормандского саммита
Комментируя сообщения СМИ, что Киев не будет подписывать "формулу Штайнмайера" в рамках контактной группы, что ставит под вопрос проведение саммита нормандской четверки, Песков сказал: "Ведется обсуждение этой темы".
Российская газета вчера в 09:53
Политика
План интеграции России и Белоруссии могут утвердить к 8 декабря
Посол Белоруссии в Москве Владимир Семашко назвал сроки утверждения программы интеграции республики с Россией.
Газета.Ru вчера в 03:58
Общество
Чиновницу из Ульяновска уволят за селфи в нефтяной ванне
Газета.Ru 17 сентября в 01:56
Происшествия
Задержан угрожавший взорвать мост в Киеве мужчина
Газета.Ru вчера в 12:44
Происшествия
Суд арестовал адвоката экс-премьера Дагестана Дагира Хасавова
Басманный суд Москвы арестовал до 16 ноября адвоката Дагира Хасавова, который ранее представлял интересы экс-главы правительства Республики Дагестан.
РБК вчера в 15:25
Теннис
Мария Шарапова назвала США своим домом
Известная на весь мир теннисистка Мария Шарапова любит Россию, но своим домом считает Америку.
Телепрограмма вчера в 14:56
Футбол
Роналду признался, что в детстве бесплатно выпрашивал бургеры
Life.ru вчера в 06:17
Политика
Президент Эстонии заявила об усталости Европы от Украины
Газета.Ru вчера в 23:59
Политика
Трюдо извинился за посчитавшуюся расистской фотографию
Премьер-министр Канады Джастин Трюдо извинился за фотографию, на которой он был запечатлён с чёрным гримом на лице и белым тюрбаном на голове.
RT на русском вчера в 21:36
Политика
Трамп расписался на стене на границе с Мексикой
Российская газета вчера в 22:48
Экономика
«Роснефть» построит в Башкирии сеть фирменных газовых заправок
На «Инвестчасе» генеральный директор дочерней структуры нефтяного гиганта ООО «РН Газотопливная компания» Павел Котов рассказал Радию Хабирову о планах создать сеть фирменных АЗС для газовых автомобилей.
UfaTime.ru вчера в 23:22
Футбол
«Локомотив» обыграл «Байер» в матче Лиги чемпионов
Московский "Локомотив" переиграл леверкузенский "Байер" в матче первого тура группового этапа Лиги чемпионов.
Газета.Ru вчера в 16:50
Происшествия
В Москве при перестрелке в метро погиб полицейский
При перестрелке в московском метро погиб полицейский, его коллега получил тяжелые ранения, сообщает столичный главк МВД России.
РИА Новости вчера в 19:42
Армия и оружие
Украинское командование готовит отвод войск в Донбассе
Газета.Ru вчера в 08:15