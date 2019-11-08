Как стало известно в пятницу, 8 ноября, «Дикси» начала развивать сеть магазинов «Первым делом» в формате франшизы. «Теперь мы начали развивать франшизу под этой маркой Первым делом станет розничным брендом и технологической платформой для поддержки малого бизнеса», — написал Игорь Плетнёв.

«Дикси» начала развивать по франшизе сеть «Первым делом»

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Общество Гусейнов отказался извиняться за слова о русском языке Извинений за высказывание о русском языке профессор Высшей школы экономики Гасан Гусейнов приносить не будет, передаёт 8 ноября Piter.TV.

Политика Стало известно о новой причине расторжения ДРСМД Вашингтон сообщил, что причиной расторжения Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) стала не крылатая ракета 9М729 комплекса «Искандер-М», а некое другое оружие.

Общество Подсчитано количество ведущих здоровый образ жизни россиян Специалисты Росстата провели опрос, в рамках которого выяснили, сколько жителей России ведут здоровый образ жизни.

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Наука Любители кофе могут вдвое снизить риск развития рака печени Ранее ГЛАС сообщал, что риск рака молочной железы снижает употребление кофе.

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Авто «АвтоВАЗ» модернизировал сборочный конвейер Lada Granta На «АвтоВАЗе» линию сборки LADA Granta назвали настоящей визитной карточкой предприятия, отметив впечатляющие компактность и эффективность производства, а также чистоту и особую техническую эстетику, которые роднят её с современными зарубежными и российскими автозаводами.