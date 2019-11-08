Общество

Форпост Северо-ЗападФорпост Северо-Запад«Дикси» начала развивать по франшизе сеть «Первым делом»

Как стало известно в пятницу, 8 ноября, «Дикси» начала развивать сеть магазинов «Первым делом» в формате франшизы. «Теперь мы начали развивать франшизу под этой маркой Первым делом станет розничным брендом и технологической платформой для поддержки малого бизнеса», — написал Игорь Плетнёв.
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