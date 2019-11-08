Общество
Форпост Северо-Запад«Дикси» начала развивать по франшизе сеть «Первым делом»
Как стало известно в пятницу, 8 ноября, «Дикси» начала развивать сеть магазинов «Первым делом» в формате франшизы. «Теперь мы начали развивать франшизу под этой маркой Первым делом станет розничным брендом и технологической платформой для поддержки малого бизнеса», — написал Игорь Плетнёв.
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Общество
Польша назначила первый штраф по делу «Северного потока – 2»
Польский антимонопольный регулятор (UOKIK) оштрафовал французскую энергетическую компанию Engie Energy в контексте расследования дела о строительстве «Северного потока – 2» за отказ от сотрудничества с UOKIK, сообщает польское издание Energia в пятницу, 8 ноября.
Известия 06:15
Здоровье
Медики назвали несовместимые с алкоголем продукты
Ученые включили в список шоколад, оказывающий нагрузку на поджелудочную железу, фрукты, которые могут в сочетании со спиртным вызвать боли и дискомфорт в животе, а также кофе, провоцирующий спазмы в головном мозге и гипертонический криз.
RuNews24.ru 05:46
Политика
Австрийскому полковнику предъявлено обвинение в шпионаже в пользу РФ
Полковнику австрийской армии в отставке предъявлено обвинение по делу о шпионаже в пользу России.
BFM.ru 08:39
Общество
Гусейнов отказался извиняться за слова о русском языке
Извинений за высказывание о русском языке профессор Высшей школы экономики Гасан Гусейнов приносить не будет, передаёт 8 ноября Piter.TV.
REGNUM 09:40
Политика
Стало известно о новой причине расторжения ДРСМД
Вашингтон сообщил, что причиной расторжения Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) стала не крылатая ракета 9М729 комплекса «Искандер-М», а некое другое оружие.
Lenta.ru 19:22
Футбол
Стржалковский ушел в отставку с поста главы ВФСО «Динамо»
Владимир Стржалковский покинул пост главы ВФСО «Динамо» по собственному желанию.
ProstoProSport 11:52
Общество
Подсчитано количество ведущих здоровый образ жизни россиян
Специалисты Росстата провели опрос, в рамках которого выяснили, сколько жителей России ведут здоровый образ жизни.
Город+ 02:20
Общество
Игоря Верника госпитализировали
Актера Игоря Верника экстренно госпитализировали в Москве. Об этом сообщает «Пятый канал».
Lenta.ru 13:39
Армия и оружие
Британский самолет и беспилотник США провели разведку у границ РФ
Беспилотник ВВС США и самолет Королевских ВВС Великобритании были замечены в пятницу у российских границ.
Российская газета 18:31
Происшествия
В Британии установили личности 39 найденных в грузовике вьетнамцев
Полиция британского Эссекса опубликовала имена 39 погибших граждан Вьетнама, тела которых были ранее обнаружены в грузовике на территории индустриального парка в городе Грейс.
Известия 20:22
Политика
Трамп хотел бы приехать на парад Победы в Москве
Президент США Дональд Трамп не исключил, что приедет в Москву на парад Победы 9 мая.
РИА Новости 10:59
Наука
Любители кофе могут вдвое снизить риск развития рака печени
Ранее ГЛАС сообщал, что риск рака молочной железы снижает употребление кофе.
ГЛАС.RU вчера в 14:18
Общество
Чубайс назвал идиотами веривших в искренность режима граждан СССР
Глава «Роснано» Анатолий Чубайс резко раскритиковал граждан СССР, положительно оценивавших качество жизни в стране.
РБК 19:30
Политика
Помпео назвал стабильность на Украине проектом США
Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что американская сторона крайне заинтересована в достижении стабильности на Украине, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 20:22
Общество
Счетная палата предупредила о риске сокращения населения России
Россия может не достигнуть национальной цели устойчивого естественного роста численности населения, говорится в докладе Счетной палаты.
Ведомости 06 ноября в 20:06
Шоу-бизнес
Тарасов отреагировал на новость об избиении Бузовой
Ранее в СМИ появились сообщения о том, что Ольга Бузова несколько раз обращалась в полицию из-за побоев со стороны Тарасова.
Культуромания 14:36
Происшествия
Суд взыскал более 6 млрд рублей с полковника ФСБ Черкалина
RT на русском 11:28
Единоборства
Харди не сможет пользоваться ингалятором в бою с Волковым
Матч ТВ вчера в 02:45
Здоровье
Болезням российских миллениалов нашли объяснение
«Рамблер» писал, что бедность, болезни и скорую смерть поколению миллениалов (рожденных в 1986-1996 годах) предрекла в своем отчете и ассоциации Blue Cross Blue Shield, объединяющей организации медстрахования в США.
Рамблер 05:04
Общество
В Грузии продолжаются беспорядки из-за показа фильма о геях-танцорах
Полиция задержала двух участников акции. Также правоохранители сопровождают в кинотеатр зрителей, которые купили билеты, чтобы их не избили.
Московский Комсомолец 12:58
Политика
В Би-би-си ответили на заявления об искажении слов Рамзана Кадырова
Перевод слов Рамзана Кадырова с чеченского на русский о пользователях интернета был точным, сообщили РБК в Би-би-си.
РБК 10:48
Транспорт
Начались продажи билетов на поезд в Крым
Начались продажи билетов на поезда до Крыма.
УтроNews 01:41
Политика
В Брюсселе началась трехсторонняя встреча России, Украины и ЕК по газу
Трехсторонние консультации на экспертном уровне по транзиту российского газа в ЕС через Украину после 2019 года началась в Брюсселе, передает корреспондент РИА Новости.
РИА Новости 08:00
Экономика
Медведев одобрил систему рибейтов в России
Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал постановление об учреждении субсидий иностранным кинокомпаниям (рибейтов), работающим в России.
Коммерсантъ вчера в 14:27
Авто
«АвтоВАЗ» модернизировал сборочный конвейер Lada Granta
На «АвтоВАЗе» линию сборки LADA Granta назвали настоящей визитной карточкой предприятия, отметив впечатляющие компактность и эффективность производства, а также чистоту и особую техническую эстетику, которые роднят её с современными зарубежными и российскими автозаводами.
Автоновости дня вчера в 00:31
Политика
Трамп может опубликовать еще один разговор с Зеленским
В США может быть опубликована стенограмма еще одного разговора Дональда Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским.
Вести.Ru 12:05