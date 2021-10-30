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Диктор Игорь Кириллов, который вел программу «Время», умер на 90-м году жизни

Знаменитый советский и российский теле- и радиоведущий Игорь Кириллов умер на 90-м году жизни, сообщает Первый канал.
РИА Новости
Игорь Кириллов, выпускник Щепкинского театрального училища, решил попробовать.
Первый канал
Всего через два с половиной месяца на Центральной студии телевидения объявили конкурс дикторов.
Первый канал
В 1968 году Кириллову присвоили звание заслуженного, а в 1982-м — народного артиста РСФСР.
РИА Новости

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