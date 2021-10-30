РИА НовостиДиктор Игорь Кириллов, который вел программу «Время», умер на 90-м году жизниЗнаменитый советский и российский теле- и радиоведущий Игорь Кириллов умер на 90-м году жизни, сообщает Первый канал.РИА НовостиИгорь Кириллов, выпускник Щепкинского театрального училища, решил попробовать.Первый каналВсего через два с половиной месяца на Центральной студии телевидения объявили конкурс дикторов.Первый каналВ 1968 году Кириллову присвоили звание заслуженного, а в 1982-м — народного артиста РСФСР.РИА НовостиЧитать далееСвернутьКомсомольская правдаКомсомольская правдаМИР 24ТВ ЦентрSmotrim.ruПятый каналНТВТК ЗвездаРЕН ТВRT на русскомТелеканал 360°РБКChitaMediaRT на русскомГазета.RuКомсомольская правдаЯсноРоссийская газетаАлькеевские вестиStarHit.ruWoman.ruRZN.infoМИР 24Народные новостиPopcornnews.ruAnewsФАНВести ПодмосковьяБрянский ворчунИзвестияThe Moscow PostРЕН ТВМуксун.fmНовый ДеньПодробнее о событииКоллеги смотрели на него, как на легенду. Светлана Зейналова — об Игоре КирилловеТАСС06:30Скончался Игорь Кириллов — диктор, журналист, народный артист СССР и обладатель самого узнаваемого голосаПервый канал03:15Самое цитируемоеНе стало легендарного диктора Игоря КирилловаПервый канал05:08В Москве скончался легендарный диктор Игорь КирилловГазета.Ru05:25Умер диктор Игорь КирилловВзгляд.ру03:28Причиной смерти диктора Игоря Кириллова стали осложнения, вызванные тромбозомLenta.ru04:25Диктор Игорь Кириллов, который вел программу «Время», умер на 90-м году жизниРИА Новости03:56Певец Осин о смерти Кириллова: Ушел эталон профессионализмаРЕН ТВ04:07Показать ещёОценить3,2KПоделиться