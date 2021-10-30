Лидер КПРФ Геннадий Зюганов: партия разбирается с ситуацией вокруг депутата Рашкина

Лидер Коммунистической партии Российской Федерации (КПРФ) Геннадий Зюганов ответил на вопрос о ситуации вокруг депутата Госдумы Валерия Рашкина и заявил, что КПРФ необходимо разобраться перед тем, как давать комментарии.