Дилерские центры в РФ пустуют из-за роста спроса на новые автомобили

Россияне после отмены самоизоляции начали интересоваться новыми автомобилями. Только за июль рост спроса составил 7% в годовом выражении. Еще одной причиной нехватки новых автомобилей стала остановка некоторых производств из-за пандемии коронавируса.