Дилерские центры в РФ пустуют из-за роста спроса на новые автомобили
Россияне после отмены самоизоляции начали интересоваться новыми автомобилями. Только за июль рост спроса составил 7% в годовом выражении. Еще одной причиной нехватки новых автомобилей стала остановка некоторых производств из-за пандемии коронавируса.В источнике
С чего всё началось
Дилеры рассказали о «злой шутке» с продавцами автомобилей в России
Посткарантинный всплеск спроса на новые автомобили в России в июле почти на 7% в годовом выражении сыграл с дилерами злую шутку — крупным игрокам рынка нечем торговать, поскольку карантин и сезонные отпуска автозаводов существенно снизили темп выпуска машин, следует из слов опрошенных РИА Новости авторитейлеров.
РИА Новости20:07
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