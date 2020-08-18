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Экономика сегодня
Экономика сегодня

Дилерские центры в РФ пустуют из-за роста спроса на новые автомобили

Россияне после отмены самоизоляции начали интересоваться новыми автомобилями. Только за июль рост спроса составил 7% в годовом выражении. Еще одной причиной нехватки новых автомобилей стала остановка некоторых производств из-за пандемии коронавируса.В источнике
С чего всё началось
РИА Новости

Дилеры рассказали о «злой шутке» с продавцами автомобилей в России

Посткарантинный всплеск спроса на новые автомобили в России в июле почти на 7% в годовом выражении сыграл с дилерами злую шутку — крупным игрокам рынка нечем торговать, поскольку карантин и сезонные отпуска автозаводов существенно снизили темп выпуска машин, следует из слов опрошенных РИА Новости авторитейлеров.
РИА Новости20:07
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iReactor

Рост спроса на новые модели сыграл с автодилерами в РФ «злую шутку»

iReactor21:35
VSE42.RU

Крупные игроки российского авторынка столкнулись с дефицитом машин для продажи

VSE42.RU23:38
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В автосалонах России почти закончились машины на продажу

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В российских автосалонах почти закончились машины на продажу

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Злая шутка посткарантина: в российских автосалонах спрос превысил предложение

Life.ru21:03
РИА Новости

Дилеры рассказали о «злой шутке» с продавцами автомобилей в России

РИА Новости20:07

Германия обратится в ООН из-за угроз США «Северному потоку-2»

Германия изучает возможность обсуждения на уровне ООН угроз Соединенных Штатов ввести санкции в отношении "Северного потока - 2", заявил RT Deutsch глава комитета бундестага ФРГ по энергетике Клаус Эрнст.
Германия обратится в ООН из-за угроз США «Северному потоку-2»
Газета.Ruвчера в 02:41
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В Совфеде назвали условие новых выплат на детей до 16 лет

Решение о возможных августовских выплатах на детей до 16 лет будет зависеть от соглашения целого ряда инстанций, включая социальный блок правительства, заявил первый замглавы социального комитета Совфеда Валерий Рязанский.
РИА Новости18:39
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В Конгрессе США призвали «отвергать агрессию Москвы» в Белоруссии

Вашингтон, 18 августа 2020, 06:34 — REGNUM Администрации президента США следует отвергнуть предложение о военной помощи, которое якобы поступило из России в адрес Белоруссии на фоне «продолжающихся мирных протестов».
REGNUM23:34
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