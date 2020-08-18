Дилеры фиксируют дефицит автомобилей в России
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Дилеры фиксируют дефицит автомобилей в России
Тихановская поздравила арестованного мужа с днем рождения
Российские автодилеры фиксируют определенный дефицит моделей практически по всем брендам, включая отечественную Lada. Ситуация может продлиться до конца осени, сообщил ТАСС президент ассоциации "Российские автомобильные дилеры" (РОАД) Олег Мосеев.В источнике
С чего всё началось
Дилеры рассказали о «злой шутке» с продавцами автомобилей в России
Посткарантинный всплеск спроса на новые автомобили в России в июле почти на 7% в годовом выражении сыграл с дилерами злую шутку — крупным игрокам рынка нечем торговать, поскольку карантин и сезонные отпуска автозаводов существенно снизили темп выпуска машин, следует из слов опрошенных РИА Новости авторитейлеров.
РИА Новости20:07
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