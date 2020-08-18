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Evo-rus.com
Evo-rus.com

В российских автосалонах наблюдается дефицит автомобилей

Наибольший дефицит наблюдается на модели Hyundai, Volkswagen, Cadillac, Audi, BMW и Mercedes. Олег Мосеев, глава ассоциации автодилеров, выразил мнение, что дефицит точно сохранится до конца этой осени.В источнике
С чего всё началось
РИА Новости

Дилеры рассказали о «злой шутке» с продавцами автомобилей в России

Посткарантинный всплеск спроса на новые автомобили в России в июле почти на 7% в годовом выражении сыграл с дилерами злую шутку — крупным игрокам рынка нечем торговать, поскольку карантин и сезонные отпуска автозаводов существенно снизили темп выпуска машин, следует из слов опрошенных РИА Новости авторитейлеров.
РИА Новости20:07
Подробнее о событии
SpeedMe

Эксперты назвали временным дефицит автомобилей в России

SpeedMe07:59
Lenta.ru

В российских автосалонах почти закончились машины на продажу

Lenta.ru22:01
ТАСС

Дилеры фиксируют дефицит автомобилей в России

ТАСС05:06
Автоновости дня

В России в автосалонах наблюдается дефицит автомобилей

Автоновости дня02:55
CarsWeek.ru

У российских дилеров почти закончились запасы автомобилей

CarsWeek.ru01:28
Motor

Российские дилеры заявили о дефиците новых машин

Motor06:19
РИА Новости

Дилеры рассказали о «злой шутке» с продавцами автомобилей в России

РИА Новости20:07

Сечин подарил Путину первую нефть с Западно-Иркинского месторождения

Нефть, добываемая на проекте "Восток ойл", является высококачественной и по текущим оценкам будет продаваться с премией $11 за баррель, сообщил глава "Роснефти" Игорь Сечин в ходе встречи с президентом РФ Владимиром Путиным.
Сечин подарил Путину первую нефть с Западно-Иркинского месторождения
ТАСС08:20
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Белорусский рабочий показал Соловьеву гениталии во время прямого эфира

Журналист собирался взять у мужчины комментарий по поводу происходящих протестов Рабочий БелАЗа показал гениталии телеведущему Владимиру Соловьеву во время прямого эфира на YouTube-канале "Соловьев LIVE".
АМИТЕЛ02:17
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В Конгрессе США призвали «отвергать агрессию Москвы» в Белоруссии

Вашингтон, 18 августа 2020, 06:34 — REGNUM Администрации президента США следует отвергнуть предложение о военной помощи, которое якобы поступило из России в адрес Белоруссии на фоне «продолжающихся мирных протестов».
REGNUM23:34
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В «Сибири» выявлено 11 случаев заражения коронавирусом

Одиннадцать случаев заражения коронавирусом у хоккеистов, членов тренерского штаба и персонала выявлено в новосибирской "Сибири" после возвращения с предсезонного турнира памяти Ивана Ромазана в Магнитогорске, сообщается на официальном сайте сибирского клуба КХЛ.
РИА Новости09:29

Apple удалит профиль разработчика игр Epic Games из AppStore

"Apple удалила [игру] Fortnite из AppStore и проинформировала Epic [Games], что в пятницу, 28 августа, Apple прекратит действие всех наших учетных записей разработчиков и отключит Epic от инструментов разработки для [операционных систем] iOS и mac[OS]", - говорится в публикации Epic Games в Twitter.
ТАСС01:07
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В Совфеде назвали условия для выплат на детей до 16 лет в августе

Решение о возможных выплатах на детей до 16 лет в августе будет зависеть от целого ряда инстанций, включая социальный блок правительства, заявил первый заместитель председателя социального комитета Совета Федерации Валерий Рязанский.
РИА Новости07:26
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Рябков заявил, что Россия не готова платить за продление ДСНВ

Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков заявил, что Москва выступает за продление Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ), однако не готова дополнительно платить за это, сообщает "Интерфакс".
Газета.Ru09:22
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Белорусское госинформагентство опубликовало ролик о протестах в стране

Государственное информационное агенство «Белта» опубликовало в своём телеграм-канале ролик о протестах в Беларуси, где под видом фотографий с митингов показало фото с протестов в Испании в 2019 году, пишет телеграм-канал «Чай з малиновым вареньем».
АН Между строк06:53

Мосгорсуд отменил арест облигаций Абызова на 5,5 млрд рублей

Ранее сообщалось об аресте облигаций на 5,5 млрд руб. "Суд постановил решение Пресненского суда от 23 июня о продлении срока ареста на имущество в виде документарных облигаций на счетах компании отменить, материал направить для рассмотрения в тот же суд в ином составе", — сообщили "РИА Новости" в Мосгорсуде.
Коммерсантъ07:00
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