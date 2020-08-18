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ТАСС
ТАСС

Дилеры фиксируют дефицит автомобилей в России

Российские автодилеры фиксируют определенный дефицит моделей практически по всем брендам, включая отечественную Lada. Ситуация может продлиться до конца осени, сообщил ТАСС президент ассоциации "Российские автомобильные дилеры" (РОАД) Олег Мосеев.В источнике
С чего всё началось
РИА Новости

Дилеры рассказали о «злой шутке» с продавцами автомобилей в России

Посткарантинный всплеск спроса на новые автомобили в России в июле почти на 7% в годовом выражении сыграл с дилерами злую шутку — крупным игрокам рынка нечем торговать, поскольку карантин и сезонные отпуска автозаводов существенно снизили темп выпуска машин, следует из слов опрошенных РИА Новости авторитейлеров.
РИА Новости20:07
Подробнее о событии
Motor

Российские дилеры заявили о дефиците новых машин

Motor06:19
Автоновости дня

В России в автосалонах наблюдается дефицит автомобилей

Автоновости дня02:55
РИА Новости

Дилеры рассказали о «злой шутке» с продавцами автомобилей в России

РИА Новости20:07
SpeedMe

В автосалонах России почти закончились авто на продажу

SpeedMe22:54
Lenta.ru

В российских автосалонах почти закончились машины на продажу

Lenta.ru22:01
Life.ru

Злая шутка посткарантина: в российских автосалонах спрос превысил предложение

Life.ru21:03
CarsWeek.ru

У российских дилеров почти закончились запасы автомобилей

CarsWeek.ru01:28

В Совфеде назвали условие новых выплат на детей до 16 лет

Решение о возможных августовских выплатах на детей до 16 лет будет зависеть от целого ряда инстанций, включая соцблок правительства, заявил первый замглавы социального комитета Совфеда Валерий Рязанский.
В Совфеде назвали условие новых выплат на детей до 16 лет
РИА Новости18:39
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В семи регионах России иммунитет к коронавирусу есть у 20% жителей

Регионы с наибольшей долей жителей с иммунитетом к коронавирусу: Москва (занимает первое место по числу заражений), Московская область (второе место), Санкт-Петербург (третье место), Тюменская область (34-е место), Ленинградская область (45-е место), Татарстан (48-е место), Астраханская область (52-е место).
Коммерсантъ00:29
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МВД запретило штрафовать водителей дважды с одной камеры

В МВД пояснили, что подобные двойные штрафы должны перестать приходить российским водителям, потому что еще в декабре прошлого года Госдума приняла в первом чтении закон, который запрещает штрафовать водителей за превышение средней скорости.
ФедералПресс04:26
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Глава Башкирии отменил встречу с защитниками шихана Куштау

Глава Башкирии Радий Хабиров отменил запланированную встречу с защитниками шихана Куштау, выступающими против разработки горы, из-за состава активистов, сообщили ТАСС в понедельник в пресс-службе главы республики.
ТАССвчера в 11:37
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