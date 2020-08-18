Дилеры фиксируют дефицит автомобилей в России
Смотрите также
Белорусский рабочий показал Соловьеву гениталии в прямом эфире
В Совфеде назвали условие новых выплат на детей до 16 лет
Сын погибшего Захарова попросил для Ефремова максимального наказания
Задержанный в Минске гражданин РФ Важенков госпитализирован
Аксенов призвал не реагировать на слухи о второй волне коронавируса
Лукашенко допустил проведение повторных выборов в Белоруссии
В семи регионах России иммунитет к коронавирусу есть у 20% жителей
Путин объяснил Меркель позицию России по ситуации в Белоруссии
Алибасов подал на развод с Федосеевой-Шукшиной из-за квартиры
Россиянам разрешили раньше уходить с работы в день рождения
Глава Башкирии отменил встречу с защитниками шихана Куштау
Омич застрелил автомеханика из-за комментария под видео
В России оценили вероятность повторения дефолта 1998 года
Назван порядок проявления первых симптомов коронавируса
Тихановская поздравила арестованного мужа с днем рождения
В Свердловской области ослабили ряд ограничений из-за коронавируса
Лукашенко пригрозил бастующим рабочим реакцией Москвы
Путин объяснил Меркель позицию России по ситуации в Белоруссии
В Совфеде назвали условие новых выплат на детей до 16 лет
В семи регионах России иммунитет к коронавирусу есть у 20% жителей
Эксперт рассказала о травмах погибшего в ДТП с участием Ефремова
Польша призвала ЕС предложить Белоруссии альтернативу России
Глава Минэнерго РФ Александр Новак заразился коронавирусом
Apple удалит профиль разработчика игры Fortnite из App Store
Тихановская поздравила арестованного мужа с днем рождения
Алибасов подал на развод с Федосеевой-Шукшиной из-за квартиры
Туры в Турцию на конец августа подешевели на 25%
В России третий день подряд выявили менее 5 тыс. случаев COVID-19
Белорусский рабочий показал Соловьеву гениталии в прямом эфире
Российские автодилеры фиксируют определенный дефицит моделей практически по всем брендам, включая отечественную Lada. Ситуация может продлиться до конца осени, сообщил ТАСС президент ассоциации "Российские автомобильные дилеры" (РОАД) Олег Мосеев.В источнике
С чего всё началось
Дилеры рассказали о «злой шутке» с продавцами автомобилей в России
Посткарантинный всплеск спроса на новые автомобили в России в июле почти на 7% в годовом выражении сыграл с дилерами злую шутку — крупным игрокам рынка нечем торговать, поскольку карантин и сезонные отпуска автозаводов существенно снизили темп выпуска машин, следует из слов опрошенных РИА Новости авторитейлеров.
РИА Новости20:07
Подробнее о событии