Дилеры фиксируют дефицит автомобилей в России
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Российские автодилеры фиксируют определенный дефицит моделей практически по всем брендам, включая отечественную Lada. Ситуация может продлиться до конца осени, сообщил ТАСС президент ассоциации "Российские автомобильные дилеры" (РОАД) Олег Мосеев.В источнике
С чего всё началось
Дилеры рассказали о «злой шутке» с продавцами автомобилей в России
Посткарантинный всплеск спроса на новые автомобили в России в июле почти на 7% в годовом выражении сыграл с дилерами злую шутку — крупным игрокам рынка нечем торговать, поскольку карантин и сезонные отпуска автозаводов существенно снизили темп выпуска машин, следует из слов опрошенных РИА Новости авторитейлеров.
РИА Новости20:07
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