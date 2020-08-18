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ТАСС
ТАСС

Дилеры фиксируют дефицит автомобилей в России

Российские автодилеры фиксируют определенный дефицит моделей практически по всем брендам, включая отечественную Lada. Ситуация может продлиться до конца осени, сообщил ТАСС президент ассоциации "Российские автомобильные дилеры" (РОАД) Олег Мосеев.В источнике
С чего всё началось
РИА Новости

Дилеры рассказали о «злой шутке» с продавцами автомобилей в России

Посткарантинный всплеск спроса на новые автомобили в России в июле почти на 7% в годовом выражении сыграл с дилерами злую шутку — крупным игрокам рынка нечем торговать, поскольку карантин и сезонные отпуска автозаводов существенно снизили темп выпуска машин, следует из слов опрошенных РИА Новости авторитейлеров.
РИА Новости20:07
Подробнее о событии
Motor

Российские дилеры заявили о дефиците новых машин

Motor06:19
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В России в автосалонах наблюдается дефицит автомобилей

Автоновости дня02:55
Life.ru

Злая шутка посткарантина: в российских автосалонах спрос превысил предложение

Life.ru21:03
SpeedMe

В автосалонах России почти закончились авто на продажу

SpeedMe22:54
Lenta.ru

В российских автосалонах почти закончились машины на продажу

Lenta.ru22:01
CarsWeek.ru

У российских дилеров почти закончились запасы автомобилей

CarsWeek.ru01:28
РИА Новости

Дилеры рассказали о «злой шутке» с продавцами автомобилей в России

РИА Новости20:07

Intel рассказала о 28-ядерном 10-нм процессоре Ice Lake для серверов и HEDT

Принципиальный скачок от мобильных Ice Lake с четырьмя ядрами сразу к 28-ядерным кристаллам Intel собирается осуществить за счёт использования улучшенного технологического процесса 10 нм SuperFin, представленного на прошлой неделе.
Intel рассказала о 28-ядерном 10-нм процессоре Ice Lake для серверов и HEDT
3DNews06:04

Формула 1 вычислила 20 самых быстрых гонщиков с 1983 года

В рамках 70-летия Формулы 1 FOM совместно с Amazon Web Services составила рейтинг самых быстрых гонщиков за последние четыре десятилетия На основе данных с 1983 по 2019 года посредством алгоритма машинного обучения была высчитана чистая скорость всех гонщиков на одном быстром круге.
Autosport.com.ru05:14

В Совфеде назвали условия новых выплат на детей до 16 лет

Принятие правительством решения о возможных выплатах на детей до 16 лет в августе 2020 года будет зависеть от соглашения целого ряда инстанций, заявил во вторник, 18 августа, первый заместитель председателя социального комитета Совета Федерации Валерий Рязанский в интервью Nation News.
Известия06:43
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В Кирове сына экс-депутата Госдумы задержали за вождение в пьяном виде

Сын бывшего депутата Госдумы, члена совета регионального отделения партии "Справедливая Россия" в Кировской области Сергея Доронина был задержан за опасное вождение в пьяном виде, сообщили РИА Новости в пресс-службе реготделения.
РИА Новости05:56
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Альянс Китая и России ударил по позициям доллара

Москва и Пекин придерживаются курса на отказ от американской валюты: проводимая странами политика дедолларизации торговли привела к тому, что сегодня в долларах впервые в истории производится меньше половины всех расчетов между странами, а доля национальных валют в операциях — максимальна.
Газета.Ruвчера в 15:24
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