Ассоциация "Российские автомобильные дилеры" (РОАД) прогнозирует в 2020 году падение продаж легковых автомобилей и LCV на 8%. Об этом журналистам сообщил президент ассоциации Олег Мосеев.

с чего всё началось

В 2020 году совокупный объем продаж новых легковых и легких коммерческих автомобилей (LCV) в России резко сократится, заявил журналистам президент ассоциации «Российские автомобильные дилеры» (РОАД) Олег Мосеев.

Дилеры предупредили о падении продаж машин в России в 2020 году

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