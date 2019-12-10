Авто

РБКРБКДилеры предупредили о падении продаж машин в России в 2020 году

В 2020 году совокупный объем продаж новых легковых и легких коммерческих автомобилей (LCV) в России резко сократится, заявил журналистам президент ассоциации «Российские автомобильные дилеры» (РОАД) Олег Мосеев.
Читать в источнике
Комментировать55
с чего всё началось

Автодилеры прогнозируют падение продаж легковых и коммерческих авто на 8% в 2020 году

Ассоциация "Российские автомобильные дилеры" (РОАД) прогнозирует в 2020 году падение продаж легковых автомобилей и LCV на 8%. Об этом журналистам сообщил президент ассоциации Олег Мосеев.
ТАСС07:47

Подробнее о событии

Автодилеры спрогнозировали падение продаж автомобилей в РФ на 8% в 2020 году

Интерфакс11:17

Россиян предупредили о подорожании новых автомобилей в 2020 году

Газета.Ru08:36

Жителей России предупредили о подорожании новых автомобилей в 2020 году

Тарантас Ньюс09:49

Прогнозируется повышение стоимости и снижение продаж новых авто в 2020 году

CarsWeek.ru09:26

Автодилеры предупредили о подорожании новых автомобилей в 2020 году

Автоновости дня08:39

Дилеры предупредили о падении продаж машин в России в 2020 году

РБК11:02

Автодилеры прогнозируют падение продаж легковых и коммерческих авто на 8% в 2020 году

ТАСС07:47
Показать все источники
Автоматически обработаны 7084 источника, обновлено в 14:24, Ашберн
Политика

Песков опроверг слова Авакова о «сдавших нервах» у Суркова на саммите

После саммита Аваков заявил, что в ходе встречи Сурков бросил на стол бумаги и кричал: «Мы так не договаривались!»
РБК 12:17
Армия и оружие

Помощь Ракке: российские военные впервые вошли в бывшую столицу ИГИЛ

Вести.Ru вчера в 03:09
Политика

Силуанов назвал сроки решения суда по долгу Украины

Верховный суд Великобритании может вынести решение по апелляциям российской и украинской сторон по 3-миллиардному долгу Украины по евробондам ближе к середине 2020 года.
Российская газета 13:33
Общество

Погиб издатель «Тинькофф-журнала» Александр Рай

РБК 14:21
Спорт

Россию отстранили от Олимпиад и ЧМ на 4 года из-за допинга

Исполком Всемирного антидопингового агентства (WADA) принял рекомендацию комитета по соответствию организации лишить Россию на четыре года права участвовать в крупных спортивных международных мероприятиях, в число которых входят Олимпиады и чемпионаты мира, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со сс ылкой на пресс-службу WADA.
Доступ1 вчера в 05:27
Общество

Умер бывший мэр Москвы Юрий Лужков

РИА Новости 08:55
Происшествия

Пассажирский Як-42 возвращается в аэропорт Уфы из-за отказа двигателя

Самолёт Як-42 с 73 пассажирами на борту, вылетевший из Уфы в Нижневартовск, возвращается в аэропорт вылета из-за отказа двигателя, сообщили в Приволжской транспортной прокуратуре.
RT на русском 14:17
Политика

Лавров и Помпео провели переговоры в Вашингтоне

Глава МИД России Сергей Лавров и госсекретарь США Майкл Помпео провели переговоры в Вашингтоне.
РИА Новости 14:07
Политика

В Раду внесен законопроект об особом статусе Донбасса

3 декабря сообщалось, что Рада не будет принимать новый закон об особом статусе Донбассе.
ИА Новороссия 13:01
Шоу-бизнес

Грудь конусом: Ольга Бузова выпустила клип «Не виновата»

В клипе Ольга Бузова в образах из 90-х, с невероятной прической и фиолетовом платье с конусами на груди поет о нелегкой женской доле.
Блокнот.ру 03:25
Политика

Путин поделился впечатлением от встречи с Зеленским

Встреча президента России Владимира Путина и украинского лидера Владимира Зеленского в Париже прошла в деловом ключе.
Rambler News Service вчера в 15:20
Происшествия

Пять человек погибли в ДТП в Воронежской области

В дорожно-транспортном происшествии погибли пять человек, среди которых водитель автобуса и четыре пассажира.
Газета.Ru 04:49
Политика

Путин высказался о наказании за брошенный в полицию стаканчик

27 июля участник несогласованной акции Сергей Абаничев бросил в сторону силовиков пластиковый стаканчик.
Ведомости 11:57
Политика

Путин рассказал про опасения повторения Сребреницы в Донбассе

Президент России не исключил, что если у Киева будет контроль над границей в Донбассе, а у жителей не будет гарантий, там может повториться ситуация, как резня в Сребренице.
Российская газета 09:39
Шоу-бизнес

В Сети появилось видео выступления Носкова после инсульта

Рамблер 13:22
Происшествия

Вынесен приговор по делу о теракте в метро в Петербурге

Газета.Ru 06:37
Общество

Бегун шлепнул журналистку по ягодицам в прямом эфире и был наказан

Участник благотворительного забега в американском городе Саванна, штат Джорджия, шлепнул по ягодицам корреспондентку телеканала WSAW-TV Алекс Бозарджян (Alex Bozarjian), которая вела прямое включение.
Lenta.ru 08:10
Футбол

Минюст США узнал о покупке «российским олигархом» права принять ЧМ-2018

Министерство юстиции США опубликовало отчет, в котором упоминается, что российский бизнесмен мог дать взятку бывшему президенту ФИФА Йозефу Блаттеру, чтобы гарантировать России право проведения чемпионата мира по футболу 2018 года.
РБК 11:29
Общество

Умерла солистка Roxette Мари Фредрикссон

Умерла солистка Roxette Мари Фредрикссон На 62-м году жизни в шведском Дандерюде скончалась певица Мари Фредрикссон, которую весь мир знал благодаря феноменальной популярности дуэта Roxette.
Коммерсантъ 13:10
Политика

На Украине допустили возможность срыва парижских договоренностей

Глава Минобороны Украины Андрей Загороднюк считает, что парижские договоренности на нормандском саммите могут быть сорваны на любом этапе их реализации.
Газета.Ru 12:01
Общество

Внуково объяснило отказ от электронных посадочных талонов

Аэропорт с 10 декабря перестал принимать посадочные талоны на авиарейсы в электронном виде.
Коммерсантъ 13:00
Политика

Зеленский и Путин обсудили транзит газа через Украину

Президент Украины считает, что высока вероятность того, что контракт на поставки газа из России в Евросоюз через украинскую территорию будет продлен после 1 января 2020 года, пишет РИА Новости.
Страна Советов on-line 00:00
Происшествия

В Санкт-Петербурге семеро парней избили девушку из-за внешнего вида

Семеро мужчин избили в понедельник 18-летнюю девушку на Лиговском проспекте в Санкт-Петербурге.
Известия 12:03
Футбол

«Барселона» сыграет с «Интером» полурезервным составом

Каталонская "Барселона" выйдет на матч шестого тура группового этапа Лиги чемпионов с итальянским "Интером" полурезервным составом.
Газета.Ru 14:14
Армия и оружие

Эрдоган счел недостаточно эффективным сотрудничество с США по Сирии

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что сотрудничество с США пока не приносит должных результатов.
ФАН вчера в 17:26
Армия и оружие

В ЛНР убиты трое украинских военных

Стало известно, что вчера в районе населенного пункта Золотое произошел подрыв группы украинских военных на неизвестном взрывном устройстве.
ANNA-News 10:13
Музыка

Максим Фадеев представил новых артистов после перезапуска MALFA

Evo-rus.com 08 декабря в 04:09
Общество

В Роструде напомнили о двухдневных рабочих неделях

Последняя рабочая неделя текущего года и первая рабочая следующего продлятся по два дня, сообщил 10 декабря замглавы Роструда Иван Шкловец.
REGNUM 05:01
Авто

«АвтоВАЗ» сделает «Ладой» Chevrolet Niva

Совместное предприятие "GM-АвтоВАЗ" отныне полностью принадлежит компании "АвтоВАЗ", которая выкупила долю General Motors.
Новые автомобили вчера в 09:40
Кино

В Сети появился трейлер «Нового папы» с Джудом Лоу и Джоном Малковичем

РИА Новости 14:16
Как работают Яндекс.Новости?
Главное