Примерно такая же динамика ждет авторынок и до конца года – на уровне минус 2-2,5%, говорит гендиректор ГК "АвтоСпецЦентр" Денис Петрунин. "Цены на автомобили автопроизводители поднимать к концу года не будут, чтобы не остановить продажи в и так стагнирующем сегменте.

с чего всё началось

По данным аналитического агентства «Автостат», стоимость новых легковых автомобилей в России с 2014 года выросла на 76%. За пять лет рост цен на авторынках полностью компенсировал падение рубля по отношению к мировым валютам.

Дилеры предупредили о росте цен на автомобили в России

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