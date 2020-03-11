Авто

Российская газетаРоссийская газетаДилеры рассказали, повлияет ли ослабление рубля на стоимость машин

Глава ассоциации "Российские автомобильные дилеры" Олег Мосеев заявил "РГ", что пока рано говорить о повышении стоимости машин в России из-за ослабления рубля и падения цен на нефть.
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

Дилеры рассказали, повлияет ли падение рубля на стоимость машин

Car.ru09 марта в 21:44

Дилеры рассказали, повлияет ли ослабление рубля на стоимость машин

Российская газетавчера в 10:06

Дилеры предрекли небольшой рост цен на автомобили из-за ослабления рубля

Слово и Деловчера в 22:32

Дилеры рассказали о влиянии ослабления рубля на стоимость машин

iReactorвчера в 23:18
Показать все источники
Автоматически обработаны 7102 источника, обновлено в 06:09, Ашберн

Комментарии

Общество

К Алексею Навальному пришли судебные приставы

Основатель Фонда борьбы с коррупцией, оппозиционер Алексей Навальный в Twitter сообщил о том, что к нему домой пришли судебные приставы.
Znak.com 03:40
Экономика

В Эстонии объявили о начале экономического кризиса в стране

Министр финансов Эстонии Мартин Хельме объявил о наступлении экономического кризиса в республике.
Газета.Ru 03:50
Политика

Путин прокомментировал поправку об обнулении президентских сроков

Возможность принятия поправки об обнулении президентских сроков подтвердил президент России Владимир Путин 10 марта, выступая в Госдуме.
Красная весна вчера в 09:02
Происшествия

В Подмосковье ограбили дом семьи замгубернатора ЯНАО

Предположительно, дом принадлежит летчику Юрию Свинцову и его супруге, заместителю губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа Альбине Свинцовой.
Известия вчера в 17:28
Армия и оружие

В Минобороны РФ опровергли данные Турции об уничтоженных «Панцирях»

Ранее во вторник по возвращении из Брюсселя президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что в Идлибе ВС Турции с помощью беспилотников уничтожили восемь зенитных ракетно-пушечных комплексов "Панцирь" ВС Сирии.
ТАСС вчера в 14:00
Хоккей

ЦСКА приостановил продажу билетов на матчи второго раунда плей-офф КХЛ

Московский ЦСКА на своем сайте сообщил, что приостановил продажу билетов на матчи второго раунда плей-офф КХЛ во исполнение указа мэра столицы Сергея Собянина по минимизации возможности распространения коронавируса.
РИА Новости 04:35
Политика

Путин рассказал об обещании Саакашвили по Южной Осетии и Абхазии

Президент России Владимир Путин рассказал, что бывший президент Грузии Михаил Саакашвили пообещал ему не применять силу в Южной Осетии и Абхазии, но не сдержал своего слова.
Газета.Ru 03:11
Происшествия

Прокуратура требует приговорить Дмитрия Лобанова к 15 годам колонии

Экс-глава Энгельсского района Саратовской области Дмитрий Лобанов, обвиняемый в двух эпизодах получения взятки в особо крупном размере, должен быть приговорен к 15 годам колонии строгого режима.
FreeNews-Volga 04:44
Общество

На Украине могут объявить общенациональный карантин из-за коронавируса

Как сообщает «Интерфакс-Украина», ссылаясь на информированный источник в правительстве, предполагается объявление карантина на общенациональном уровне. после чего решения будут приниматься на уровне местной власти.
Евразия Daily 01:59
Происшествия

Ударивший Голунова экс-полицейский Уметбаев в суде извинился перед ним

Бывший полицейский Максим Уметбаев, обвиняемый по делу о незаконном задержании журналиста интернет-издания Meduza Ивана Голунова, принес ему извинения и заявил, что рад общественному резонансу этого уголовного дела, передает корреспондент ТАСС из зала Мосгорсуда, где рассматривается жалоба на его арест.
ТАСС 04:56
Политика

ГД поддержала наказание за нарушения на голосовании по Конституции

Государственная дума на пленарном заседании в среду приняла в первом чтении законопроект об уголовной ответственности за нарушения на общероссийском голосовании по поправкам в Конституцию РФ.
РИА Новости 05:18
Общество

Таиланд ужесточил правила въезда для россиян

Таиланд прекратил оформление виз по прибытии для российских туристов, тем самым ужесточив правила въезда на территорию государства.
Lenta.ru 04:42
Футбол

Погба передумал уходить из «МЮ» и готов продлить контракт

26-летний хавбек Поль Погба передумал уходить из «Манчестер Юнайтед», об этом информирует издание Daily Mail.
Евро-футбол.ру 04:57
Армия и оружие

В Арктике сквозь льды всплыла американская атомная подлодка

В Арктике пробила лед и всплыла подлодка ВМС США Toledo. Маневры американской атомной субмарины проходят в рамках учений Ice Exercise 2020.
Вести.Ru вчера в 15:17
Энергетика

Саудовская Аравия увеличит добычу нефти на 1 млн баррелей в сутки

Саудовская нефтяная госкомпания Saudi Aramco увеличит предельные производственные мощности по добыче нефти на 1 млн баррелей в сутки.
РБК 05:03
Спорт

Вяльбе поздравила Большунова с победой в общем зачёте Кубка мира

РИА Новости 00:48
Энергетика

Силуанов оценил готовность России к падению цен на нефть

Россия лучше других нефтедобывающих стран подготовлена к падению цен на нефть, бюджет выполнит все обязательства, заявил журналистам глава Минфина Антон Силуанов.
РИА Новости 05:41
Политика

Путин проводит встречу с инвесторами

Президент РФ Владимир Путин проводит встречу с инвесторами в своей подмосковной резиденции Ново-Огарево.
ТАСС 05:47
Футбол

Витсель: не жалею, что ушёл из «Зенита» в китайский клуб

Полузащитник дортмундской «Боруссии» Аксель Витсель признался, что не жалеет о переходе в китайский клуб «Тяньцзинь Тяньхай» из «Зенита» в 2017 году.
Чемпионат 02:29
Футбол

Луис Адриано оформил хет-трик за «Палмейрас»

Бывший футболист "Спартака" бразилец Луис Адриано оформил хет-трик в матче между "Палмейрасом" и "Гуарани" в Кубке Либертадорес.
Bobsoccer 01:35
Общество

Российские работодатели назвали самые дефицитные профессии

Абсолютное большинство работодателей в России назвали дефицитными профессии инженера (100%), а также преподавателя (86%) и врача (84%).
ТАСС 04:02
Экономика

АКРА предупредило о повышенной вероятности финансового кризиса

В методологии АКРА переход индекса выше отметки 2,5 пункта означает повышенную вероятность начала финансового кризиса, однако не обязательно является предвестником перехода в фазу кризиса.
Российская газета 04:32
Гаджеты

В Роскачестве составили рейтинг моделей смарт-часов

Эксперты Роскачества протестировали 24 модели смарт-часов от девяти брендов стоимостью от 4600 до 46 400 рублей.
RT на русском вчера в 04:28
Кино

«Стражи Галактики» появятся в фильме «Тор: Любовь и гром»

В фильме Тайки Вайтити «Тор: Любовь и гром» появятся персонажи франшизы «Стражи Галактики».
Культуромания 02:40
Политика

Канал НТВ выпустил программу, где Путина обвинили в госперевороте

Телеканал НТВ опубликовал на своём сайте программу «Место встречи» с Андреем Норкиным, в ходе которой соучредитель Школы местного самоуправления Наталия Шавшукова обвинила президента Владимира Путина в государственном перевороте.
FreeNews-Volga 00:10
Музыка

Группа Little Big представит песню для «Евровидения-2020» 12 марта

Пятый канал вчера в 07:51
Общество

В Кении браконьеры убили двух уникальных белых жирафов

ТАСС 03:32
Происшествия

В Ростовской области четыре человека погибли в ДТП с микроавтобусом

В результате ДТП четыре человека погибли и еще пятеро были госпитализированы, сообщает "Интерфакс".
Российская газета вчера в 23:24
Футбол

Мбаппе прошел тест на коронавирус

Нападающий французского футбольного клуба «Пари Сен-Жермен» Килиан Мбаппе решил сдать тест на коронавирус.
Inc-news.ru 01:56
Политика

В сети вспомнили речь Терешковой про брежневскую конституцию

В сети вспомнили речь первой в мире женщины-космонавта, а ныне депутата Госдумы Валентины Терешковой про брежневскую конституцию.
Lenta.ru вчера в 16:05
Как работают Яндекс.Новости?
Главное