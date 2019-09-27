Общество

РИА НовостиРИА НовостиДима Билан извинился перед самарцами

Певец Дима Билан после скандального выступления на Дне города в воскресенье дал новый концерт в Самаре и извинился перед местными жителями. Ранее жители Самары запустили электронную петицию с требованием к местным властям извиниться за приглашение Билана на День города.
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